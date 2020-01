Okázalé plány v Barceloně: hvězda k Messimu i náhrada opory. Co Neymar? | iSport.cz

Antoine Griezmann slaví trefu do sítě Alavésu • ČTK

Co se bude dít v kádru Barcelony? Prioritou je nákup útočníka a stopera • Koláž iSport.cz

Sotva si lidé pořídili nové kalendáře a diáře pro rok 2020, v Barceloně se hned po svátcích čile pracuje. Jak na hřišti, tak především v kancelářích. Vedení slavného klubu už spřádá plány, jak vylepšit soupisku v právě rozběhnutém přestupovém období. Stěžejní body jsou jasné - postupné omlazení a směrem do ofenzivy co největší podpora hlavního lídra Lionela Messiho.

Barcelonu v sobotu čeká městské derby na Espaňolu, hráči se ve čtvrtek sešli k prvnímu společnému tréninku v roce 2020. Katalánský soubor potřebuje šlapat hned od začátku, aby udržel vedení v lize (náskok dva body na Real). Klub má samozřejmě velké cíle i v Lize mistrů, kde začne v osmifinále na hřišti Neapole (25. února).

Španělský deník AS přinesl první informace o tom, k jakým přesunům by mohlo v souboru trenéra Valverdeho dojít. Klub chce sehnat především nového stopera, který by postupně nahradil jednu z opor Gerarda Piquého, a osvěžit útočnou skvadru, kde je mužstvo až příliš závislé na Lionelu Messim.

Gerard Piqué sice má smlouvu až do června 2022, nicméně 32letý stoper nebude hrát věčně a kluboví šéfové chtějí postupně najít hráče, kteří by roli jedné z klubových ikon převzali.

Klub má kam sáhnout z vlastních zdrojů, jenže například u Samuela Umtitiho, francouzského mistra světa, panují obavy z toho, kolik mu dovolí jeho operované koleno, kvůli kterému vynechal spousty zápasů. Trvá zájem o Matthijse de Ligta (20let, Juventus), klub pozorně sleduje i Andrease Christensena (23 let, Chelsea), případně Nikolu Milenkoviče (22 let, Fiorentina nebo Diega Carlose (26 let, Sevilla).

Velké šachy se mohou rozjet v ofenzivě. Klub se soustředí především na získání silné a kvalitní útočné devítky, tedy hrotového hráče. Tuhle roli zatím plní Luis Suárez, ale i kariéra dvaatřicetiletého šutéra směřuje do závěrečných let.

Barceloně by se moc líbil Lautaro Martínez (22) z Interu. Argentinský talent prožil excelentní podzim v Interu, ve 22 zápasech nasázel 13 branek. Dobře si ho pamatují i zadáci Slavie z Ligy mistrů, kde je cvičil ve dvojici s Romelem Lukakem.

Katalánský gigant se nevzdává ani myšlenky na návrat Neymara, o kterém se hodně mluvilo už v létě. Brazilská star neskrývala touhu po přestupu, jenže nakonec se kluby nedohodly a Neymar zůstal v PSG. Kvůli zdravotním problémům stihl na podzim pouze dvanáct zápasů a vstřelil osm branek. Není ale vyloučené, že složitá jednání se už v zimě rozběhnou znovu. Klub cílí i na šikovného záložníka Dani Olma (21) z Dinama Záhřeb.

Barcelona chce přivést nové hráče kvůli tomu, aby ulevila Lionelu Messimu. Argentinský mág dál táhne ofenzivní káru především sám, na podzim nasázel v 18 zápasech 15 gólů. Trenér Valverde a jeho štáb také hodně pracují s letní posilou Antoine Griezmannem, aby si co nejvíc zvykl na souhru s ústřední postavou týmu. Naopak klub se pravděpodobně rozloučí s Ousmanem Démbélem, který ani ve své třetí sezoně v Barceloně nedokáže naplno rozvinout své schopnosti.