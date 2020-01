Haaland? NE, radši Boateng! Barcelona před rokem nechtěla norský talent | iSport.cz

Erling Haaland by mohl v zimě být žhavým zbožím na přestupním trhu • Reuters

Erling Haaland přestoupil do Dortmundu • Twitter/BlackYellow

Prožil úžasnou půlsezonu. Erling Haaland sázel v rakouském Salcburku gól za gólem a výrazně se prosadil i v Lize mistrů, což ho vystřelilo až k přestupu do Borussie Dortmund. To všechno už v devatenácti letech. Nebylo přitom daleko k tomu, aby jeho rok 2019 vypadal úplně jinak. Velký zájem o mladého útočníka totiž měla Barcelona, která se však nakonec rozhodla vsadit na mnohem zkušenější jméno. A moc se netrefila…

Haalandovy podzimní statistiky? Jednoduše úžasné. Šestnáct branek ve čtrnácti utkáních rakouské ligy, a k tomu ještě osm přesných tref na půdě Champions League. Problémy dělal úplně každé obraně, proti které se postavil.

I proto ze Salcburku v zimě udělal krok o patro výš. Krátce před Silvestrem přestoupil do Dortmundu, vestfálský gigant za něj zaplatil zhruba 20 milionů eur (509 milionů korun). Haaland podepsal dlouhodobou smlouvu do roku 2024. K novému týmu se už připojil na tréninkovém kempu ve španělské Marbelle, kde hned pózoval v typických žlutočerných barvách.

Už před rokem se o něj přitom výrazně zajímal jiný velkoklub, Barcelona. Katalánci podle španělského serveru AS v lednu hledali hrotového útočníka jako určitou náhradu za Luise Suáreze. Sháněli střelce, který by neměl takové vytížení, ale nastupoval třeba v domácím poháru nebo jako střídající hráč.

A i s výhledem do budoucna Barcelonu zaujal právě Haaland, který se začal v dresu Molde výrazně prosazovat v norské lize. Jenže na Camp Nou nakonec usoudili, že šikovný forvard ještě je příliš nevyzrálý a rozhodli se úplně jinak.

Na hostování nečekaně přišel zkušený Kevin-Prince Boateng ze Sassuola, jenž se ale během půlroku skoro neprosadil a naskočil jen do čtyř utkání. V létě pak přestoupil do Fiorentiny, aktuálně patnáctého týmu Serie A.

A Haaland? Ten před rokem vyměnil Molde za Salcburk, a dál už to znáte… První soutěžní zápas za Dortmund by si mohl připsat 18. ledna, kdy BVB vstoupí do jarní části bundesligy na půdě Augsburgu.