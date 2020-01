Pnutí v Barceloně. Trenéři odmítají, legendy i Messi brání současnost | iSport.cz

Ernesto Valverde se dostal pod ohromný tlak. Čtvrteční vyřazení v semifinále španělského Superpoháru je další nepříjemnou kaňkou. Už o víkendu se spekulovalo o možnosti, že do klubu se vrátí legendární Xavi, aby navázal na slavné hráčské časy a stoupl si na střídačku jako hlavní kouč.

Xavi se ale do bleskové a riskantní akce příliš nehrne. Musel by ukončit angažmá v Kataru, kde ho na lavičce Al Sadd čeká v pátek finálové utkání místního poháru. Arabští šéfové by mu v odchodu nejspíš nebránili, přesto jdou ze Španělska informace, že na aktuální nabídku řekla katalánská ikona NE - s tím, že by o převzetí mužstva uvažoval v létě, aby měl víc prostoru na adaptaci a přípravu.

„Jediný, kdo opravdu ví, jestli je na tule roli připravený, je sám Xavi,“ odpověděl Andrés Iniesta, další z členů hvězdné barcelonské party, momentálně působící v japonském Vissel Kóbe.

Takže co s tím? Barcelona má na seznamu další zajímavá jména, v rozběhnuté sezoně klubu zatím chodí zamítavá stanoviska. Na čelních pozicích mají být Ronald Koeman, Thierry Henry, nebo Mauricio Pochettino, byť ten v minulosti naznačil, že by raději zůstal pracovat na vlastní farmě v Agrentině, než aby převzal taktovku v Katalánsku. Možností je i přechodná varianta, kdy by mužstvo do konce sezony převzal aktuální trenér béčka Javier García Pimienta.

Výrazné osobnosti spojené s klubem ale vyzývají, aby Barcelona zůstala v klidu a podržela Valverdeho. „Chování Barcelony je trochu ošklivé. Musí mít k současnému trenérovi nějaký respekt. Způsob, jakým se to dělá, může bolet nejvíc. Valverdeho pozice je teď hodně oslabena,“ řekl Iniesta v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Onda Cero.

„Doufám, že se to vyřeší. Aktuální situace není příjemná pro nikoho - trenéra samotného, tým, ani fanoušky,“ prohlásil mistr světa a dvojnásobný evropský šampion, jenž opustil Barcelonu v květnu 2018 po dlouhých 16 letech v A-mužstvu.

Barcelona nemusí panikařit, vždyť stále vede ligu těsně před Realem a klíčové souboje, které rozhodnou o osudu sezony, mužstvo teprve čekají. Jenže klub tři z posledních čtyř ligových zápasů remizoval a ve čtvrtek došlo k bolestivé porážce od Atlétika Madrid (2:3).

„Kouči věříme. Pracujeme na tom, abychom se ve druhé polovině sezony zlepšili. Sice vedeme ligu, ale nehrajeme dobře a musíme se vrátit ke své hře. Proti Atlétiku jsme se k ní přiblížili, když odhlédneme od konečného výsledku,„ prohlásil šestinásobný držitel Zlatého míče Lionel Messi.

O dalším osudu klubu by víc mělo napovědět odpolední jednání vrcholných špiček vedení. Zatím Messi a spol. pilně trénují a chystají se na nedělní souboj v La Lize proti Granadě. Chybí klíčový útočník Luis Suárez. Zranění kolene vypadá vážněji, než ukazovaly původní diagnózy (cca 4 týdny pauza). Poslední informace ze Španělska hovří spíš o tom, že pro zkušeného snajpra sezona předčasně skončila, což by znamenalo další výraznou komplikaci.