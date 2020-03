Vaclík promluvil o zranění. Jak to vypadá s jeho návratem do branky? | iSport.cz

Odchytal poločas zápasu La Ligy proti Getafe, od té doby se brankář Tomáš Vaclík v brance Sevilly neobjevil. Důvod? Potíže s pravým kolenem. Nyní se zdá, že by se mohlo blýskat na lepší zítřky a jednička české reprezentace by se brzy znovu měla objevit mezi tyčemi.

„Nevíme, co přesně se stalo. Doufáme, že to nebude nic vážného,“ řekl 23. února na tiskové konferenci po utkání s Getafe (3:0) ke zranění Tomáše Vaclíka trenér Sevilly Julen Lopetegui.

Později se ukázalo, že českého gólmana nepustily do branky problémy s pravým kolenem. „Špatně jsem došlápl a píchlo mě v koleni. Proto jsem se raději nechal vystřídat,“ objasnil nyní na svém facebookovém profilu Vaclík. „Nebylo to nic vážného. Vyšetření dopadla dobře, ale byl potřeba klid a nechat koleno odpočinout,“ dodal.

Na přípravný zápas Plzně na soustředění ve Śpanělsku se přijel podívat i český reprezentační gólman Sevilly Tomáš Vaclík, který se vyfotil se svým kamarádem, stoperem Viktorie Jakubem Brabcem







Během své absence přišel ostravský rodák zatím o dva domácí duely – bezbrankovou remízu s Kluží, která zajistila Seville postup do osmifinále Evropské ligy (v úvodním duelu Vaclík chytal a byl u remízy 1:1), a vítězství nad Osasunou (3:2), díky němuž je celek z Andalusie aktuálně třetí v La Lize.

Vaclík nyní touží po brzkém návratu do branky. „Pokud všechno půjde dobře, mohl bych se už ve středu zapojit naplno do tréninku. To by znamenalo, že bych mohl být připravený na víkendový zápas s Atlétikem Madrid. Tak mi držte palce, ať jde všechno dobře,“ přeje si.

„Chci se vrátit do branky, protože máme před sebou hodně zajímavý měsíc. Asi už víte, že jsme do osmifinále Evropské ligy dostali AS Řím, takže jednoho z nejzvučnějších soupeřů, co zbyli ve hře. Na tenhle souboj se hodně těším! Do toho nás ještě čeká derby s Betisem,“ vyjmenoval Vaclík a nezapomněl ani na reprezentaci, kterou na konci března čekají na Floridě duely s Mexikem a Hondurasem: „To budou taky zajímavé zápasy. A tohle všechno bych si nerad nechal ujít!“