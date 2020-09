Koemanova obroda Barcelony: vrátit rychlost i fyzičku a zažehnout Messiho

Rozbouřené vody v Barceloně se alespoň na chvíli uklidnily. Teď je třeba se co nejrychleji pustit do práce! Ronald Koeman měl ve středu na tréninku poprvé k dispozici všechny hvězdy, s týmem už se připravuje i Lionel Messi, kolem jehož (ne)odchodu se točily poslední dva týdny. Nizozemský kouč nyní musí do mužstva vštěpovat herní prvky, aby zabránil kopalsu z konce poslední sezony. Na co se v Barceloně hodlá nejvíc zaměřit?

Koeman těží ze své přímé povahy a velké osobnosti, kterou respektují i největší hvězdy. Hned při vstupu do náročného angažmá dal najevo několika oporám z minulosti, že nová Barcelona už se bude skládat bez nich. Ivan Rakitič se po šesti letech vrátil do Sevilly, na odchodu jsou Luis Suárez (Juventus) i Arturo Vidal (Inter). Z výčtu zkušených třicátníků, kterém ukázal nový kouč dveře, je patré, že Koeman se nebojí nepopulárních rozhnudnutí. Kolektiv staví před jakoukoliv individualitu, kdo pracuje nejlépe, ten hraje. Bez rozdílu, což naznačil i Lionelu Messimu .

Barcelona stopla své největší legendě touhu po odchodu, byť argentinský kápo písemně požádal o uvolnění. Messi, než aby se svým srdcovým klubem šel k soudu, nakonec sklopil hlavu a zapojil se do tréninku . V posledním roce smlouvy bude znovu na něm, aby táhl katalánský soubor. Koeman musí ve svém kapitánovi zažehnout vášen, kterou v uplynulém ročníku postrádal. Rozladěný a nespokojený Messi by v kabině udělal víc škody, než užitku, to si klub nesmí dovolit.

Jednotná kabina

Rozbouřené období nadělalo v klubu i v šatně velkou paseku, dá velkou práci, než se rány zahojí. Nizozemský kouč je ale protřelý diplomat s obřími zkušenostmi z lavičky i z aktivní hráčské kariéry. Zájem je jasný - co nejvíc z mužstva dostat negativní emoce, vymést z hlav to, co čtou hráči v médiích. Koeman chce, aby se všichni soustředili na to, co se děje uvnitř týmu a neřešili vnější vlivy, byť to nikdy nejde stoprocentně. Cílem je kráčet stejným směrem a soustředit se na vyhrávání jednotlivých zápasů.