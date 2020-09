Messi jako Jordan? Vaclík vysvětluje, proč by chyběl celé lize

Dostal klub na vrchol. Stal se jeho symbolem. Hodnota? Nevyčíslitelná. Spoluhráči byli ochotni se mu podřídit. A když bylo nejhůř, byl to on, kdo rozhodoval velké zápasy. Analogie basketbalové legendy Michaela Jordana a fotbalového boha Lionela Messiho je až nápadně shodná. O to víc, když si představíte, že rodáka z Rosária čeká v Barceloně v této sezoně právě Jordanův „poslední tanec“ .

Dva velikáni. Osobnosti velkých okamžiků. Rození vítězové. Hledání přirovnání k Michaelu Jordanovi a Lionelu Messimu by nějaký ten čas zabralo.

„Oba měli přesah mimo svoje kluby. Kolem nich se stavěly týmy a oba měli napříč klubem velké slovo. Měli vliv na merchandising a příliv peněz,“ vyjmenovává shodné přívlastky brankář Tomáš Vaclík, který načíná třetí sezonu v Seville.

I on bedlivě hltal vynikající sportovní dokument The Last Dance z dílny Netflixu, jenž se dostal k mimořádným záběrům z posledních sezon Michaela Jordana.

Jenže basketbalová modla Chicago Bulls v 90. letech vzdorovala kromě dotěrných soupeřů i samotnému vedení organizace. A na stejné dráze se nyní ocitl i pětinásobný držitel Zlatého míče. Nebýt rozhodnutí vedení La Ligy, využil by klauzule ve smlouvě a z Barcelony po 16 letech odešel jako volný hráč. Jako by se nechumelilo. Fanoušci byli v šoku. Před Camp Nou se pořádaly demonstrace. Protesty nabíraly na síle. „Sice se říká, že žádný hráč není víc než klub, ale v tomto případě je to jinak,“ tvrdí Vaclík.

Více už z paralely Messi-Jordan nebudeme prozrazovat, protože její detailní rozbor přinese už páteční vydání Sport Magazínu.

La Liga zažila jeden velký odchod již před dvěma lety, kdy opustil Real Madrid a Španělsko Cristiano Ronaldo. Nemyslitelné se tehdy stalo realitou. „Na ligu to nemělo žádný dopad. Odchod Messiho by ji ale zasáhl velmi citelně,“ pronesl v červnu prezident soutěže Javier Tebas. I proto odpálkoval Argentincovy právníky se snahou zrušit kontrakt v Barceloně.

Vaclík přitakává. „Jeho odchod by byl pro ligu obrovský zásah. Už odešel Cristiano Ronaldo, a kdyby šel i Messi, což jsou dva nejlepší fotbalisté planety za posledních 15 let, pro La Ligu jako produkt by to byla ohromná ztráta. Věhlas soutěže by ochabnul. Pozornost fanoušků by se přesměrovala někam jinam. Ronaldo obrovsky zvýšil zájem o Serii A. Hráči tam najednou začali více přestupovat. A to samé by se stalo i v případě Messiho. Pokud by šel třeba do Anglie, Premier League by díky němu, televizním právům a financím ostatním ligám o obrovský kus odskočila,“ myslí si český reprezentant.

Aktuálně však Barcelona nemá žádné trumfy v rukávu, aby za rok Messiho přemluvila podepsat novou smlouvu. Neoblíbený prezident Josep Maria Bartomeu volby sice nejspíš nevyhraje, ale nové vedení chystá revoluci. Mimo jiné chce seknout čerstvě dosazeného trenéra Ronalda Koemana. Z klubu navíc postupně mizí zástupci staré party a sportovní úsek se netají tím, že chce kádr obměnit. Vrátit mu šmrnc a rychlost.

Půjde to s Messim? Vše nasvědčuje tomu, že třiatřicetiletý kapitán skutečně roztančí v dresu „blaugranas“ The Last Dance. Jordan v tom svém dotáhl Bulls k legendárnímu šestému titulu v řadě. Co na to jeho fotbalová obdoba?