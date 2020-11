Střelec Suárez se otevřel: Barcelona mě ranila. O čem (ne)mluví s Messim?

Partnerka Luise Suáreze Sofia měla co dělat, aby její ňadra zůstaly tam, kde mají • Profimedia.cz

V létě ho z Barcelony vymetli pomalu jako prašivého psa, Lionel Messi chtěl se vším praštit a zmizet. Kamarádství Luise Suáreze a katalánské ikony ale trvá i po útočníkově odchodu do Atlétika Madrid. Uruguyajský střelec pro španělský deník Marca promluvil o nečekaném transferu i hvězdném parťákovi, se kterým roky táhli ofenzivu Barcelony. „Byl jsem velmi smutný,“ připustil 33letý forvard.

Nástup Ronalda Koemana do trenérské funkce znamenal výraznou očistu Barcelony. Zatímco Lionel Messi si odchod do Manchesteru City nevynutil, s Luisem Suárezem se klub v létě rozloučil s lehkým srdcem a pustil jej do konkurenčního Atlétika. Přitom se zbavil hráče, jenž v každé ze šesti sezon v Barceloně nastřílel přes dvacet gólů, fenomenální ročník 2015/2016 končil s bilancí 51 zápasů, 54 branek.

„Byl jsem smutný a ranilo mě, jakým způsobem jsem odešel. Už jsem o tom mluvil,“ prohlásil Suárez pro španělský deník Marca. „Jakmile jsem ale za sebou zabouchl dveře, dalších pět klubů je zase otevřelo a ocenilo mou práci, profesionalismus a způsob mé kariéry. Jsem na to velice pyšný,“ dodal k letnímu období, kdy nakonec zvolil odchod do Madridu.

V dresu Atlétika opět potvrzuje svůj výjimečný střelecký apetit, v šesti ligových zápasech se trefil pětkrát. „Když mě (v Barceloně) nechtěli, našel se jiný, kdo zájem měl. Jsem tady šťastný a momentálně si tohle období moc užívám,“ prohlásil zkušený střelec.

Suárezův odchod z Barcelony vyvolal v klubu velké vášně. Mrzelo to především Lionela Messiho. Útočného parťáka a také kamaráda, který si bez něj denní život v kabině a velké zápasy na trávníku nedokázal představit.

„Bude těžké tady pokračovat a nesdílet každý den s tebou, na hřišti i mimo něj. Bude mi to chybět - tolik let, přátel, večeří. Mnoho věcí, na které nikdy nezapomeneme, každý den spolu. Bude divné vidět tě v jiném dresu a ještě divnější hrát proti tobě. Zasloužil sis odejít jako jeden z nejdůležitějších hráčů v klubové historii, který dosáhl mnoha týmových a osobních úspěchů. Nezasloužil sis, aby tě takhle vykopli. Ale po pravdě, už mě nic nepřekvapuje,“ prohlásil před časem zklamaný Messi.

Přátelství dvou velkých fotbalových person ale neskončilo. „Potkáváme se pravidelně při narozeninách našich dětí. Mluvíme spolu o životě, o viru (epidemii COVIDU), o všem možném, ale velice málo o fotbale, o tom, co ještě chceme dokázat nebo o taktice,“ prozradil Suárez.

