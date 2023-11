Partnerství s City, mozkem Guardiolův bratr aneb Jak Girona zatápí gigantům

Je čas promluvit si o Gironě, senzaci La Ligy, která působí rozruch a stojí za povšimnutí z mnoha důvodů. A nikoli jako něco neškodně milého nebo s nádechem blahosklonné nadřazenosti, ale ve smyslu „mohli by se zapsat do historie?“. Její fotbalisté prohání španělské giganty, aktuálně jsou druzí za Realem Madrid pouze o skóre. Kdo a co stojí za týmem, který hraje ve své 93leté historii teprve čtvrtou sezonu mezi smetánkou ve Španělsku?