Ousou zazářil v La Lize a získal si fanoušky. Směšná opce, píší média

Aiham Ousou hlavou posílá Provodův luxusní centr do branky Liberce • Pavel Mazáč / Sport

Aiham Ousou slaví svou trefu do sítě Liberce • Pavel Mazáč / Sport

Aiham Ousou v dresu španělského Cádizu • X World in Motion

Zatímco rok 2023 byl pro Aihama Ousoua peklem, od ledna se karta obrátila. Obránce, kterého Slavia odepsala, zažil nejdříve skvělý Asijský pohár s reprezentací Sýrie a následně se přesunul na hostování do Cádizu. Ve španělské La Lize sice zatím odkroutil necelé čtyři zápasy, ale fanoušci jsou nadšení. A opce, kterou Slavia na hráče s cejchem „derby smolaře“ dala, se náhle zdá malá.

Čtyřiadvacetiletý stoper čelil v Cádizu kritice ještě předtím, než kopnul do balonu. Fanoušci klubu z jihozápadu Španělska, který bojuje v první lize o přežití, si v zimě představovali zajímavější posily než Ousoua a defenzivního záložníka Diadiého Samassékoua. Nespokojenost byla tak hlasitá, že musel reagovat prezident klubu Manuel Vizcaíno.

„Jednou z chyb, které všichni děláme, je hodnocení přestupů na základě toho, zda známe hráče či nikoli. Dle toho, co mi bylo o těchto hráčích řečeno, nepochybuji, že zaujmou své místo a pomohou naši situaci otočit,“ pravil Vizcaíno v únoru.

Své místo nejdříve Ousou zaujmul na lavičce, odkud sledoval pět neúspěšných pokusů Cádizu získat tři body. Pak dostal šanci. A ne jen tak ledajakou. Ostrý start zažil proti hvězdnému Atléticu Madrid a výborným výkonem se podepsal pod šokující výhru „Žluté ponorky“ 2:0. Pro klub šlo o první ligový triumf od 1. září. Při následné prohře proti Realu Sociedad mohl být hrdinou na druhé straně hřiště, kdyby jeho stylové nůžky nezamířily metr od šibenice.

Nejvíce na očích byl ale minulý víkend, zápasy Barcelony totiž přeci jen sleduje ve Španělsku každý. V utkání, kde Katalánci těsně vydřeli výhru 1:0, měl na starosti třicetimilionového mladíka Vitora Roqueho a jak podotýkají španělská média, kompletně ho vymazal. Ze zápasu Ousou odešel jako hráč s nejvyšším počtem vyhraných soubojů, nejvyšším počtem získaných míčů a druhou nejvyšší úspěšností přihrávek.

„Musíme být v zakončení efektivnější, to oni byli. I přes porážku si bereme ze zápasu pozitivní věci a budeme o záchranu bojovat až do konce,“ řekl pak bývalý slávista, který zaujal i ofenzivním výletem podél lajny, kterým založil největší šanci domácích.

Dva top výkony proti gigantům si fanoušky získaly. „Musím být sebekritický, je na čase uznat, že příchod Ousoua byl úspěch. Zdá se, že bude klíčem k záchraně Cádizu,“ píše v publicistickém článku pro La Voz del Cádiz jeden z příznivců klubu.

Slavia poskytla andaluskému klubu k hostování opci na přestup, jejíž cena podle tamních médií dosahuje 1 milionu euro (25 milionů korun). „Vzhledem k jeho výkonům je to směšná cena. Syrského reprezentanta by měl klub koupit, i kdyby sestoupil,“ píše zpravodajský web El Mira, podle kterého by pak Cádiz mohl Ousoua ihned v létě ihned přeprodat třeba za pětinásobek.

V Česku se ale proslýchá, že Slavia nalepila na svého stopera cenovku o milion vyšší. Tu by se vzhledem ke svým finančním možnostem 18. tým La Ligy už zaplatit zdráhal. Cádiz přeci jen nikdy nezaplatil za hráče více než 3 miliony euro, Ousou by se tak rázem stal jednou z nejdražších posil v historii klubu.

Další krok v cestě za záchranou čeká „Žlutou ponorku“ v sobotu večer, kdy zavítá na hřiště třetí Girony.

Aiham Ousou v Cádizu:

zápasy: 4

minuty: 323

*defenzivní souboje/úspěšnost: 5,6/60 %

*vzdušné souboje/úspěšnost: 3,1/63,6 %

*přihrávky/úspěšnost: 30,1/81,5 %

*zisky míče: 13,7

*ztráty míče: 5,9

Vyznačené statistiky * jsou přepočítány na 90 minut hry.

Zdroj: wyscout.com