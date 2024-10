Real v problémech po El Clásicu. Řeší se rasistické urážky soupeře

Kylian Mbappé centruje do vápna • ČTK / AP / Manu Fernandez

Mělo jít o nepřemožitelné Galácticos. Obhájci ligového trůnu i ušatého poháru přidali v létě do svého již tak nabitého kádru ještě Kyliana Mbappého. Na papíře vypadala soupiska Realu Madrid úctyhodně. Jenže po jedenácti kolech se v La Lize kouká na Barcelonu ze vzdálenosti šesti bodů. V Lize mistrů jí pak kvůli prohře v Lille náleží až dvanácté místo. K ideálu je na Santiago Bernabéu opravdu daleko.

„Zatímco Barcelona přesně ví, co chce hrát, Real vypadá ztraceně. Je to vidět i na Ancelottim, který je evidentně ve špatné náladě. Nedokázal se vypořádat s koncem Kroose a zatím nenašel vhodnou pozici pro Bellinghama, který ve šlágru vypadal zcela odříznutý od hry. Samostatnou kapitolou je Mbappé. Ten měl být nejvýznamnějším podpisem léta. V tuhle chvíli jím však je Flick,“ popsal situaci madridský deník Marca.

Právě německý kouč si v Katalánsku významně vylepšuje renomé. Po hořkém konci na lavičce německé reprezentace byl celý rok bez práce, než dostal laso od Blaugranas. V Barceloně ovšem plynule navázal na veleúspěšné působení v Bayernu Mnichov. Udivuje především odvahou hrát s nesmírně vysoko postavenou defenzivní linií. Ta si poradila i s rychlíky Realu Madrid, které strojově vystavovala do ofsajdu. Jen Mbappé v něm byl přistižen osmkrát.

„Je to klíč. Vypadá to nebezpečně a riskantně, ale není. Funguje to. Také jsme na tom tvrdě pracovali,“ přiblížil Flick fungování obranné řady.

To si pochvalují i samotní hráči.

„Je neuvěřitelné mít koule na to, abychom hráli s takto vysoko postavenou obrannou řadou,“ vyjádřil spokojenost s taktikou Marc Casadó.

Pohoda vládne i na druhé straně hřiště. Robert Lewandowski je nejlepším střelcem napříč předními evropskými soutěžemi. Nesmírně produktivní jsou i další dva střelci El Clásica. Společně tvoří Raphinha, Lewandowski a Yamal aktuálně nejnebezpečnější útočné trio.

„Věříme, že jsme nejlepší tým na světě. Říkali nám, že porážíme jen průměrná mužstva, ale my dokázali přejet Real na jeho hřišti 4:0. Už proti Bayernu jsme ukázali, že máme velkou kvalitu, a nyní jsme potvrdili, že dokážeme porazit kohokoliv. Byl to od nás opravdu skvělý výkon. Můj gól? Soupeř ani nevěděl, že mám i pravou nohu, ale když potřebuji, tak ji také umím využít,“ zářil nejmladší střelec v historii El Clásica Yamal.

Velký posun nastal také ve fyzické připravenosti Barcelony. Kondice a síla byly hlavními body předsezónní fáze. Naopak Real Madrid v tomto aspektu ztrácí.

Dva dny před El Clásicem přinesl španělský deník Relevo informaci, že hráči Bílého baletu nejsou spokojení s prací kondičního trenéra Antonia Pinta. Jeho metody považují za zastaralé a nedostatečně náročné. Navíc si všímají, že i samotní členové realizačního týmu nejsou dobře zkoordinováni. Podle kabiny to má za výsledek širokou marodku i nedostatečnou fyzickou připravenost. Nahrává tomu i fakt, že Barcelona ve šlágru naběhala o deset kilometrů více.

Hvězdy Barcelony terčem urážek

„V první půli hráli dobře. My naopak tolik ne. Po změně stran jsme ale viděli, že jsou unavení, tak jsme na ně zatlačili,“ přiživil narativ Yamal.

Ten se stal spolu s Raphinhou a Fatim terčem rasistických pokřiků. Vedení soutěže už začalo v tomto ohledu podnikat kroky. Sám Real Madrid počínání fanoušků pochopitelně odsoudil.

„Je to politováníhodné. Takové chování nemá ve fotbale místo. Všichni tři mají mou plnou podporu,“ přidal se Vinícius Jr., jenž má s těmito excesy sám neblahou zkušenost.

V neposlední řadě přišel Real o možnost vyrovnat ligový rekord v neporazitelnosti. Ten stanovila Barcelona v květnu 2018 pod Ernestem Valverdem na 43 utkání. Šňůra Realu se v El Clásicu zastavila na 42 zápasech.

„Sezona je ještě dlouhá. Nemůžeme se vzdát. Naopak se z této porážky musíme poučit. Zvládli jsme to už v minulosti a jsem si jistý, že i nyní se zlepšíme,“ dodává optimismus Ancelotti.

Nejvíce vystavení soupeře do ofsajdu v top 5 evropských ligách:

1. Barcelona (La Liga) - 77

2. Brighton (Premier League) - 35

3. Fulham (Premier League) - 33