Jihoamerický tahák v Madridu. Zní i kritika, na tribuně chtějí Messiho

Vyhrocenější derby byste hledali jen těžko. River Plate a Bocu Juniors pojí odvěká rivalita a podle časopisu FourFourTwo jde dokonce o nejvíce vyhrocené derby na světě. Za všechno může vášnivost tamních fanoušků, jež z každého šlágru vytváří nezapomenutelný zážitek. Na zápas pak dohlíží zhruba dva tisíce policistů a na hřišti se odehrává boj, během něhož nezřídka padají červené karty.

Odveta finále Poháru osvoboditelů se původně měla hrát již 24. listopadu v Buenos Aires, ale duel byl odložen a přeložen do Madridu na Santiago Bernabéu. Fanoušci River Plate totiž kameny rozbili okna autobusu s fotbalisty Bocy během cesty na stadion Estadio Monumental a několik z nich bylo zraněno střepy. Při zásahu policie se navíc hráči nadýchali slzného plynu a někteří z nich zvraceli.

Rozhodnutí o přeložení zápasu mimo Argentinu se však leckomu nelíbí. „Vzali nám pryč naše Superclásico a to není pěkné. Jednou v budoucnu bude muset být Superclásico odehráno znovu v Argentině. Co pak budeme dělat?“ prohlásil bývalý argentinský reprezentant a záložník Bocy Juan Román Riquelme pro Radio Mitre. A pokračoval. „Stejně jako chci, aby pohár vyhrála Boca, chci, aby se zápas odehrál v naší zemi. Tenhle duel River Plate proti Boce bude ten nejdražší přátelák v historii,“ řekl s nadsázkou Riquelme.

I přesto si fanoušci Bocy náležitě užili odlet svého týmu, když davy lidí zaplavily ulice argentinského hlavního města a obklopily klubový autobus, přičemž skandovaly chorály, pálily dýmovnice v klubových barvách a dokonce odpálily i ohňostroj.

Ti šťastnější fanoušci pak odlétají přímo do Madridu. Do prodeje jde 81 000 vstupenek v cenové relaci od 80 eur (2 070 korun) do 300 eur (7 770 korun). Ty se následně rozdělí mezi kluby – oba z jihoamerických gigantů získají 5 000 lístků pro své fanoušky v Argentině. Dalších 40 000 půjde Jihoamerické fotbalové konfederaci CONMEBOL, jež je rovnoměrně rozdělí mezi fandy obou klubů, kteří nežijí v Argentině. Následujících 22 000 získá opět CONMEBOL. Tyto vstupenky půjdou do prodeje pro „neutrální“ veřejnost. Zbývajících 9 000 lístků pak zamíří do distribuce Realu Madrid, který je rozdělí svým fanouškům.

Na prestižní duel byly pozvány i dvě největší hvězdy světového fotbalu – Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Podle tamních médií je zvala Španělská fotbalová federace s ideou, aby bok po boku sledovali klání z prezidentského apartmá Santiago Bernabéua. „Přítomnost Cristiana a Messiho by byla nádherným vzkazem pro fotbal a oba by postavila do prostředí, v němž si zaslouží být,“ píše se v prohlášení federace pro španělský list AS.

Zdroj z Ronaldova okolí však stejnému deníku možnou přítomnost Portugalce na derby vyvrátil. „Je pro něj ještě příliš brzy vracet se na Santiago Bernabéu. Jeho vztah s klubem byl nepříznivě ovlivněn jeho odchodem do Juventusu,“ sdělil zdroj deníku AS. Messi by ovšem v hledišti chybět neměl.

Na hřišti se pak očekává obrovská vřava. Góly na hřišti soupeře se při finále nepočítají. Jakákoliv remíza tak posílá utkání do prodloužení. O tom, jak duel mezi oběma nenáviděnými rivaly dopadne, se bude rozhodovat v neděli od 20:30. A vítěz poputuje na mistrovství světa klubů.