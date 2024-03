Žolík Lingr hraje o smlouvu. Ve Slavii jsem ho rád neměl, smál se Hancko

Ondřej Lingr v dresu Feyenoordu dává gól do sítě Vitesse Arnhem • Profimedia.cz

Semifinále nizozemského poháru gradovalo. Ondřej Lingr (25) dostal ve čtvrtek večer od trenéra závěrečnou desetiminutovku a za stavu 1:1 šel na plac. Český záložník dokonale splnil úkol – po třech minutách na hřišti vlétl do vápna a rozhodl o postupu Feyenoordu do finále. „Tohle je pro mě velice speciální,“ hlásil po skalpu Groningenu. Gratuloval mu i exsparťan a spoluhráč Dávid Hancko, který v zápase srovnával na 1:1.

Ondřej Lingr ochutnává v Nizozemsku náročný zahraniční chléb. Ve druhém celku soutěže od léta sbírá starty po minutách, ani jednou nenastoupil v základu. Včetně pohárů naskočil do 14 zápasů. V malých úsecích na hřišti se snaží prodat drzost a nezměrnou bojovnost. Čtvrteční večer může být pořádnou vzpruhou – rozhodl semifinále domácího poháru a stal se hrdinou Feyenoordu.

„Tohle je pro mě velice speciální. Jsem velice šťastný a pyšný. Gól pomohl mému týmu do finále. Musím také ocenit krásnou přihrávku od Luky Ivanušeče. Vždycky se v takových situacích cpu do vápna, jsem moc rád, že jsem byl prospěšný týmu,“ soukal ze sebe po utkání český reprezentant.

V semifinále proti Groningenu šel do hry za stavu 1:1 v 80. minutě. Trenér Arne Slot mu dal jasný úkol – vlétnout na plac, dostat se do koncovky a v ideálním případě rozhodnout. Plán klapl dokonale.

Lingr se po třech minutách na hřišti dostal do vápna na centr z levé strany. Centrujícímu Ivanušecovi přesně ukázal, kam chce prudký balon. Skvěle načasoval náběh a za bránícím stoperem dostal míč do sítě. V gólové extázi svlékl dres a běžel slavit k bouřící tribuně za bránou. Obrovské emoce, které si užíval hráč, spoluhráči i nadšení fanoušci.

„Trenér mi řekl, ať dám gól a snažím se dostávat do vápna. To jsem splnil,“ usmíval se po utkání český reprezentant. „Tohle je má práce a znovu opakuji – jsem šťastný, že jsem takhle pomohl týmu,“ užíval si postup do finále, kde Feyenoord vyzve na konci dubna Nijmegen. Za vítězný moment byl oceněný mužem utkání.

Ve čtvrtek si Lingr užíval postupovou noc, v Nizozemsku ale bojuje s náročnou konkurencí. Jistě by si přál větší herní vytížení, v minimálním prostoru na hřišti se přesto snaží prodat své kvality. Neklesá na mysli, naopak je odhodlaný si v klubu vybojovat lepší pozici. Na jaře hraje z osobního pohledu o hodně – ve hře je nominace na EURO a případné uplatnění opce – hostování ze Slavie mu vyprší na konci sezony.

Aktuálně si nizozemský klub chválí přínos československého dua. Vyrovnání na 1:1 obstaral po výborném náběhu na zadní tyč Dávid Hancko. Slovenský stoper patří ke klíčovým hráčům týmu a těší se velké oblibě fanoušků.

Po utkání odpovídal i na dotazy ohledně českého parťáka Lingra. „Měli jsme spolu speciální vztah. V Česku jsme byli rivalové, hráli proti sobě derby. V tu dobu jsem ho neměl rád,“ pousmál se slovenský zadák při vzpomínce na časy, kdy nastupovali za Spartu a Slavii.

V barvách Feyenoordu je logicky situace odlišná. Hancko se snaží Lingrovi od jeho letního příchodu v klubu pomáhat. Když rozhodl čtvrteční utkání, neskrýval radost a českého parťáka vřele objímal.

„Pomáhám mu se tady usadit. Vidíte, že i když nehraje pravidelně, je na dobré cestě. Tvrdě na sobě pracuje a maká na tréninku. Nedávno nám pomohl proti Vitesse (na konci ledna rozhodl Lingr utkání gólem na 2:1 v 83. minutě). Jsem na něj pyšný a mám radost, že i v tomhle zápase byl pro nás tak důležitý,“ chválil slovenský reprezentant.