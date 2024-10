Trenér smekl před Hložkem: Má vše! Hranáč po měsíci znovu do hry?

V Hoffenheimu vede čtyři české hráče, jednoho z nich extrémně vyzdvihl. Trenér Pellegrino Matarazzo (46) na tiskové konferenci před zápasem německého poháru s Norimberkem chválil přínos Adama Hložka (22). „Má všechno, co by měl mít špičkový hráč,“ prohlásil. Do středečního klání by mohl nasadit i Robina Hranáče (24), který čeká už více jak měsíc na další šanci v novém klubu.