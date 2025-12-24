Změny hodnot legionářů: duo z Lyonu roste, většina hvězd padá, nejvíc Souček
Jakou cenu mají největší české hvězdy? Renomovaný server Transfermarkt na konci roku tradičně přináší aktualizaci hodnot všech fotbalistů největších světových lig a v uplynulých dnech se dočkali nové cenovky i tahouni české reprezentace. Pokles zaznamenaly například Patrik Schick a Tomáš Souček, který spadl nejníž od příchodu do Anglie před více než pěti lety. Dobře si naopak vedou tahouni Lyonu.
Pavel Šulc
- Lyon, 24 let, záložník
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 12 milionů eur
- Rozdíl v hodnotě: +2 miliony eur
Jeden z vítězů poslední aktualizace. Ofenzivní záložník se ve Francii po letním přestupu z Plzně rozkoukal rychle a patří mezi důležité členy kádru šestého celku Ligue 1. K tomu připočítejme parádní čísla. Ve všech soutěžích má neúnavný motor devět gólů a pět asistencí – v obou kategoriích nejvíc ze všech hráčů Lyonu. Člověk si až říká, že mohl od Transfermarktu dostat ještě vyšší upgrade.
Lukáš Horníček
- Braga, 23 let, brankář
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 10 milionů eur
- Rozdíl v hodnotě: +2 miliony eur
Před rokem si vybojoval pozici jedničky v portugalské lize a od té doby nepřestává růst. V dresu Bragy podává stabilní výkony, z posledních sedmi zápasů například inkasoval jen čtyřikrát a vychytal pět výher. V lize se i díky němu drží tým na hraně evropských příček a v Evropské lize v elitní osmičce. Za posledních 12 měsíců tak stále velmi mladému brankáři narostla hodnota hned pětinásobně.
Adam Karabec
- Lyon, 22 let, záložník
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 8 milionů eur
- Rozdíl v hodnotě: +2 miliony eur
V Lyonu se zabydlel hodně rychle, a i když v řeči čísel zaostává za kolegou Pavlem Šulcem, jeho dva góly a dvě asistence jsou pořád velmi dobrý počin. Navíc si nedávno odbyl i debut za reprezentační áčko a ve třech startech zaznamenal dvě branky a jednu asistenci. I proto se jeho cenovka vyšplhala nejvýš v kariéře a Karabeckham, jak mu ve Francii říkají, má určitě potenciál na další růst.
Martin Vitík
- Boloňa, 22 let, obránce
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 10 milionů eur
- Rozdíl v hodnotě: -1 milion eur
Po letním přesunu do Itálie se stále trochu hledá a v posledních týdnech ho navíc zbrzdilo svalové zranění. Vitík se v Boloni neprosadil tak rychle, jak doufal, a jeho herní vytížení je nižší než v závěru angažmá ve Spartě. Za Boloňu tak zatím odkopal jen pět ligových zápasů a čtyři evropské. I proto počtvrté po sobě hodnota mladého obránce padá.
Patrik Schick
- Leverkusen, 29 let, útočník
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 25 milionů eur
- Rozdíl v hodnotě: -2 miliony eur
I přes pokles zůstává obávaný snajpr Leverkusenu nejhodnotnějším českým fotbalistou. Snížení jeho ceny souvisí hlavně s narůstajícím věkem a zdravotní historií. Schick totiž zůstává produktivním útočníkem a v Leverkusenu má silnou pozici. Ve všech soutěžích má věhlasný kanonýr devět zásahů a pořád patří mezi nejlepší střelce v Německu.
Antonín Kinský
- Tottenham, 22 let, brankář
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 13 milionů eur
- Rozdíl v hodnotě: -2 miliony eur
Když v lednu přicházel do Anglie, asi si svou pozici na konci kalendářního roku představoval jinak. V této sezoně zatím naskočil mladý gólman jen do dvou zápasů a po vypadnutí z Anglického ligového poháru marně čeká na další šanci. Kvůli minimální minutáži se tak logicky snížila i cenovka talentovaného gólmana.
Adam Hložek
- Hoffenheim, 23 let, útočník
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 15 milionů eur
- Rozdíl v hodnotě: -3 miliony eur
Za poslední rok strávil víc času mezi zraněnými než na hřišti se spoluhráči. S vysokým pádem hodnoty tak mohl jen těžko něco dělat. Od začátku sezony odehrál jen 24 minut, všechny přitom přišly až v posledních třech zápasech, kdy pokaždé naskočil v závěru z lavičky. Nyní se bývalý supertalent Sparty bude chtít co nejrychleji dostat do někdejší formy.
Tomáš Souček
- West Ham, 30 let, záložník
- Aktualizovaná hodnota podle Transfermarktu: 12 milionů eur
- Rozdíl v hodnotě: -3 miliony eur
Další razantní propad u dlouhodobého kapitána reprezentace, který klesl už hodně hluboko pod svou někdejší cenu 45 milionů eur. Nyní ho Transfermarkt ocenil na 12 milionů eur, což je stejné číslo jako při první aktualizaci po přestupu do Anglie před více než pěti lety. Souček zanedlouho oslaví už 31. narozeniny a v posledních měsících nemá ani příliš vysoké herní vytížení.