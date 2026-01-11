Kalvach z Kataru: Zranění beru jako restart. S Vydrou na formule, respekt Šulcovi
V létě se poprvé vydal na zahraniční štaci, kývl na výzvu z Kataru. V luxusem nabitém Dauhá se Lukáši Kalvachovi (30) i rodině líbí, na hřišti ho na konci října bohužel zbrzdilo těžké zranění kolene. Po operaci už pracuje na návratu, který směřuje do letní přípravy. Jak se žije ve sluncem zalitém prostředí? Na co si s rodinou museli zvykat? Český záložník se v rozhovoru pro iSport Premium zastavil i u dění v Plzni, Olomouci či národním týmu, kam nastoupil jeho bývalý trenér Miroslav Koubek.
Krátce po novém roce se vrátil „do práce“. V případě Lukáše Kalvacha jde o velmi příjemnou kancelář. V Dauhá, kde od léta patří do barev klubu Katar SC, se zotavuje po operaci kolene. Nešlo o jednoduchý zákrok, ale explzeňský záložník už se soustředí na návrat. Zatím jde vše podle plánu tak, aby se naplno vrátil na hřiště při letní přípravě na nadcházející sezonu.
Jak se máte v Dauhá? V Česku padá sníh a teploty jsou hluboko pod nulou…
„Je to tady samozřejmě lepší. Svítí sluníčko a je okolo dvaceti stupňů. Vrátil jsem se před dvěma dny (rozhovor vznikal v úterý 6. ledna), přes Vánoce jsme byli s rodinou doma v Olomouci asi 14 dní.“
Jaký máte aktuálně režim?
„Jsem deset týdnů po operaci kolene. To nejhorší, kdy jsem měl berle, nemohl chodit a víceméně nic dělat, už mám za sebou. Teď jsem začal trošku intenzivnější trénink, abych se postupně dostal do formy. Zatím to jde dobře, podle plánu. Cítím se lépe, těch 14 dní doma mi prospělo a jsem nachystaný dál pracovat.“
Koleno jste si zranil na začátku podzimu a musel na operaci. Bylo těžké se srovnat s nepříjemným zraněním?
„Je to mé první vážně zranění v kariéře, určitě to na začátku nebylo jednoduché. Vzhledem k tomu, jak to bylo vážné… První dva měsíce nebyly lehké, naštěstí jsem tady měl velkou podporu rodiny i z klubu. Jak jsem říkal – nejhorší je snad za mnou. Teď se připravuju na návrat, věřím, že to bude dobré. Na klinice v Aspetaru mám víceméně všechno. Rehabilitace je tady na vysoké úrovni, věřím, že to bude dobrý.“
Kdy jste věděl, že je s kolenem něco špatně?
„Stalo se to v pohárovém zápase, který jsme původně ani neměli hrát. Ale odehráli jsme to. Já přebíral balon, z lehkého výskoku jsem dopadl na nohu. Chtěl jsem se vytočit, ale cítil jsem, jak mi koleno vyskočilo a pak se zase vrátilo zpátky. Okamžitě jsem věděl, že je průšvih, to se pak jenom potvrdilo. Byla to nešťastná náhoda, bohužel se stalo. Ani to nebylo po nějakém kontaktu. Přitom sezonu v klubu jsme začali dobře, já se také cítil slušně. Je to škoda, ale stalo se. Snad to bude brzy dobré a budu zpátky.“
Rozhodl jste se hned pro operaci a léčbu v Dauhá?