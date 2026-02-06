Fyzio jako zástěrka, milenky v hotelu. Rangers v nepříjemném skandálu
Skotský velkoklub Rangers FC se ocitl uprostřed nepříjemného skandálu, který se týká údajných mimomanželských afér některých hráčů. Podle zdrojů deníku The Sun měli hráči zneužívat hotelové pokoje rezervované klubem pro rehabilitaci a fyzioterapii k sexuálním schůzkám s ženami.
Britský bulvár píše, že pokoje byly oficiálně vedené „pod hlavičkou fyzioterapeutického oddělení“, ve skutečnosti ale „někteří hráči této dohody zneužívali“. Údajně šlo o hotely v Anglii, minimálně v jednom případě v Londýně. Kolik fotbalistů se mělo do celé věci zaplést a jak dlouho měla fungovat, zatím není jasné.
Aféra měla vyjít najevo poté, co manželka jednoho z hráčů zjistila, že ji partner podvádí. Podle zdroje The Sun „vyletěla z kůže“ a obrátila se přímo na vedení klubu. „Šla úplně nahoru a požadovala, aby se s tím něco dělalo,“ tvrdí citovaný insider.
Důsledkem má být suspendace člena klubového zdravotnického týmu. To ale vyvolalo uvnitř Rangers další napětí. „V klubu panuje zlost, protože to vypadá, že dlouholetý zaměstnanec je potrestán za chování hráčů,“ uvedl další zdroj. „Působí jako obětní beránek, zatímco fotbalisté zatím vyvázli bez trestu.“
Celá kauza se podle britských médií stala hlavním tématem interních whatsappových skupin, kde si o ní píší hráči, jejich partnerky i zaměstnanci klubu. „Už několik týdnů se o tom mluví odděleně mezi hráči, manželkami i personálem,“ cituje The Sun svůj zdroj.
Samotní Rangers se k celé věci staví rezervovaně. Klub v oficiálním stanovisku uvedl, že „se nebude vyjadřovat ke spekulacím“, a dodal: „Očekáváme nejvyšší standardy od každého, kdo klub reprezentuje. Můžeme potvrdit, že zde neprobíhá žádné interní vyšetřování.“