Předplatné

Trenérky v mužském fotbale a jejich osudy: poslankyně ze Serie C i vzor z Břevnova

Fotbalisty Unionu Berlín, mezi které patří i záložník Alex Král, ve zbytku sezony povede Marie-Louise Etaová
Hannah Dingleyová v roli trenérky
Helena Costaová na lavičce Clermontu
7
Fotogalerie
Petr Říha
Zahraničí
Začít diskusi (0)

Ve fotbale padlo další tabu. Bundesligový klub Union Berlín jmenoval do konce sezony Marii-Louisu Etaovou hlavní trenérskou mužského celku. Čtyřiatřicetiletá odbornice se tak stala první ženou v evropských top pěti ligách, která povede tým v nejvyšší soutěži. Etaová není jediná trenérka, která dostala na starost vedení družstva složeného ze zástupců opačného pohlaví. Její předchůdkyně působily v nižších soutěžích v Anglii, Francii a Itálii. Dokonce i v Praze existuje klub, který má na ženu pozici hlavní trenérky mužského týmu.

Helena Costaová (48), Clermont Foot/Francie/Ligue 2

Když v roce 2014 převzala druholigový klub Clermont Foot, stala se první ženou, která vedla profesionální mužský fotbalový tým ve Francii. Rodačka z Portugalska, které se přezdívalo Mourinho v sukni kvůli jejímu působení v Chelsea v době, kdy byl trenérem José Mourinho, po měsíci z pozice hlavní trenérky odešla. Ještě během přípravného období tvrdila, že byla odstavena mužskými kolegy a sloužila jen jako návnada pro zvýšení publicity klubu.

Costaová vedla ženské reprezentace Íránu a Kataru, trénovala mládežnické týmy Benfiky a pracovala také jako skautka pro skotský klub Celtic FC a jako vedoucí skautingu ve Watfordu. Od února je sportovní ředitelkou Estorilu, který hraje portugalskou nejvyšší soutěž.

Corinne Diacreová (51), Clermont Foot/Francie/Ligue 2

Jako hráčka absolvovala více než sto reprezentačních zápasů, mnoho z nich jako kapitánka Francie. V roce 2014 byla jmenována trenérkou Clermont Foot po rezignaci Heleny Costaové a v srpnu se stala první ženou, která trénovala mužský francouzský profesionální fotbalový tým v soutěžním zápase. Clermont vedla plné tři sezony. „Během trenérských studií a licencí jsem nikdy neměla myšlenku, která by říkala, že pokud jde o ženy, trénujte takto, a pokud jde o muže, trénujte jinak. Mluvíme o fotbale. Samozřejmě mají muži a ženy své specifické vlastnosti, ale jediný skutečný rozdíl je fyzický,“ řekla Diacreová.

Po angažmá v Clermontu se ujala pozice hlavní trenérky francouzské ženské reprezentace, o kterou v březnu 2023 přišla. Od národního týmu byla odvolána kvůli napětí, které rozdělilo hráčky i vedení reprezentace. Momentálně pracuje v Marseille jako manažerka ženského týmu Les Marseillaises.

Carolina Moraceová (62), Viterbese/Itálie/Serie C

Jedna z nejslavnějších italských fotbalistek se po kariéře stala televizní komentátorkou a v roce 1999 jako první žena trénovala profesionální mužský tým, měla na starost celek Viterbese ze Serie C. Později trénovala ženské národní týmy Trinidadu a Tobaga, Itálie a Kanady. V roce 2018 se neúspěšně ucházela o post trenérky anglické reprezentace žen a ostře kritizovala rozhodnutí tamní asociace jmenovat do funkce Phila Nevilla. V červenci 2023 byla jmenována koučkou anglického týmu London City Lionesses v ženském Championship, ale v únoru 2024 byla vyhozena kvůli špatným výsledkům. V témže roce byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu.

Hannah Dingleyová (42), Forest Green Rovers/Anglie/National League

Až do roku 2023 trvalo, než se první žena postavila do čela profesionálního mužského týmu v Anglii. Dingleyová byla jmenována trenérkou celku Forest Green Rovers v National League , páté úrovni anglického ligového systému. Její dočasné angažmá trvalo dva týdny, 17. července 2023 opustila svou pozici prozatímní trenérky Rovers a trvale ji nahradil David Horseman. Dingleyová se vrátila se ke své roli vedoucí mužské fotbalové akademie v klubu. Od května dalšího roku pracovala pro Irskou fotbalovou asociaci v pozici vedoucí ženského a dívčího fotbalu. Vloni v květnu rezignovala a zapojila se do organizace Manchesteru City jako vedoucí dívčí akademie.

Marie-Louise Etaová (34), Union Berlín/Německo/bundesliga

Německý klub způsobil poprask, když angažoval rodačku z Drážďan na exponované místo k týmu, který je momentálně jedenáctý v bundeslize. Etaová se už v Unionu dvakrát zapsala do historie. V listopadu 2023 se jako asistentka stala první ženou na trenérské pozici v elitní německé lize. V lednu 2024 jako první žena vedla tým i v zápase, když zastoupila distancovaného tehdejšího kouče Nenada Bjelicu. „Potěšilo mě, že mi klub věří v tak důležité chvíli. Když se podíváte na tabulku, záchranu ještě nemáme jistou,“ řekla po jmenování Etaová, která v Unionu vedla výběr do 19 let a v létě se ujme ženského družstva. Union vyhrál jen dva z posledních 14 ligových zápasů a v tabulce je jedenáctý. Od sestupových příček dělí berlínský celek pět kol před koncem sezony sedm bodů. Etaová zažije mimořádně sledovanou premiéru v sobotu od 15.30 doma proti Wolfsburgu.

Jana Macourková (50), SK Union Břevnov/9. liga

V pražském Břevnově si po angažování Etaové k mužskému bundesligovému týmu udělali legraci, že prvním klubem s názvem Union, v němž žena trénuje muže, je právě ten jejich. A mají pravdu. Jana Macourková v dětství záviděla strýci a bratranci, že mohou hrát fotbal závodně, od malička kopala alespoň na plácku s kluky ze sousedství. Později se věnovala ženskému futsalu, fotbalový zápal jejích dvou synů a trénování v Unionu ji přivedl k tomu, že si udělala trenérskou licenci UEFA B. Od sezony 2025/2026 se stala hlavní trenérkou týmu dospělých. „Gratulujeme Janě Macourkové, že je vzorem pro management slavnějšího Unionu z Berlína a děkujeme z celého srdce za více než pětiletou obětavou práci pro ten nejvíc nejlepší Union,“ napsal břevnovský klub na svém facebookovém profilu.

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů