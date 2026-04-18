Trenérky v mužském fotbale a jejich osudy: poslankyně ze Serie C i vzor z Břevnova
Ve fotbale padlo další tabu. Bundesligový klub Union Berlín jmenoval do konce sezony Marii-Louisu Etaovou hlavní trenérskou mužského celku. Čtyřiatřicetiletá odbornice se tak stala první ženou v evropských top pěti ligách, která povede tým v nejvyšší soutěži. Etaová není jediná trenérka, která dostala na starost vedení družstva složeného ze zástupců opačného pohlaví. Její předchůdkyně působily v nižších soutěžích v Anglii, Francii a Itálii. Dokonce i v Praze existuje klub, který má na ženu pozici hlavní trenérky mužského týmu.
Helena Costaová (48), Clermont Foot/Francie/Ligue 2
Když v roce 2014 převzala druholigový klub Clermont Foot, stala se první ženou, která vedla profesionální mužský fotbalový tým ve Francii. Rodačka z Portugalska, které se přezdívalo Mourinho v sukni kvůli jejímu působení v Chelsea v době, kdy byl trenérem José Mourinho, po měsíci z pozice hlavní trenérky odešla. Ještě během přípravného období tvrdila, že byla odstavena mužskými kolegy a sloužila jen jako návnada pro zvýšení publicity klubu.
Costaová vedla ženské reprezentace Íránu a Kataru, trénovala mládežnické týmy Benfiky a pracovala také jako skautka pro skotský klub Celtic FC a jako vedoucí skautingu ve Watfordu. Od února je sportovní ředitelkou Estorilu, který hraje portugalskou nejvyšší soutěž.
Corinne Diacreová (51), Clermont Foot/Francie/Ligue 2
Jako hráčka absolvovala více než sto reprezentačních zápasů, mnoho z nich jako kapitánka Francie. V roce 2014 byla jmenována trenérkou Clermont Foot po rezignaci Heleny Costaové a v srpnu se stala první ženou, která trénovala mužský francouzský profesionální fotbalový tým v soutěžním zápase. Clermont vedla plné tři sezony. „Během trenérských studií a licencí jsem nikdy neměla myšlenku, která by říkala, že pokud jde o ženy, trénujte takto, a pokud jde o muže, trénujte jinak. Mluvíme o fotbale. Samozřejmě mají muži a ženy své specifické vlastnosti, ale jediný skutečný rozdíl je fyzický,“ řekla Diacreová.
Po angažmá v Clermontu se ujala pozice hlavní trenérky francouzské ženské reprezentace, o kterou v březnu 2023 přišla. Od národního týmu byla odvolána kvůli napětí, které rozdělilo hráčky i vedení reprezentace. Momentálně pracuje v Marseille jako manažerka ženského týmu Les Marseillaises.
Carolina Moraceová (62), Viterbese/Itálie/Serie C
Jedna z nejslavnějších italských fotbalistek se po kariéře stala televizní komentátorkou a v roce 1999 jako první žena trénovala profesionální mužský tým, měla na starost celek Viterbese ze Serie C. Později trénovala ženské národní týmy Trinidadu a Tobaga, Itálie a Kanady. V roce 2018 se neúspěšně ucházela o post trenérky anglické reprezentace žen a ostře kritizovala rozhodnutí tamní asociace jmenovat do funkce Phila Nevilla. V červenci 2023 byla jmenována koučkou anglického týmu London City Lionesses v ženském Championship, ale v únoru 2024 byla vyhozena kvůli špatným výsledkům. V témže roce byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu.
Hannah Dingleyová (42), Forest Green Rovers/Anglie/National League
Až do roku 2023 trvalo, než se první žena postavila do čela profesionálního mužského týmu v Anglii. Dingleyová byla jmenována trenérkou celku Forest Green Rovers v National League , páté úrovni anglického ligového systému. Její dočasné angažmá trvalo dva týdny, 17. července 2023 opustila svou pozici prozatímní trenérky Rovers a trvale ji nahradil David Horseman. Dingleyová se vrátila se ke své roli vedoucí mužské fotbalové akademie v klubu. Od května dalšího roku pracovala pro Irskou fotbalovou asociaci v pozici vedoucí ženského a dívčího fotbalu. Vloni v květnu rezignovala a zapojila se do organizace Manchesteru City jako vedoucí dívčí akademie.
Marie-Louise Etaová (34), Union Berlín/Německo/bundesliga
Německý klub způsobil poprask, když angažoval rodačku z Drážďan na exponované místo k týmu, který je momentálně jedenáctý v bundeslize. Etaová se už v Unionu dvakrát zapsala do historie. V listopadu 2023 se jako asistentka stala první ženou na trenérské pozici v elitní německé lize. V lednu 2024 jako první žena vedla tým i v zápase, když zastoupila distancovaného tehdejšího kouče Nenada Bjelicu. „Potěšilo mě, že mi klub věří v tak důležité chvíli. Když se podíváte na tabulku, záchranu ještě nemáme jistou,“ řekla po jmenování Etaová, která v Unionu vedla výběr do 19 let a v létě se ujme ženského družstva. Union vyhrál jen dva z posledních 14 ligových zápasů a v tabulce je jedenáctý. Od sestupových příček dělí berlínský celek pět kol před koncem sezony sedm bodů. Etaová zažije mimořádně sledovanou premiéru v sobotu od 15.30 doma proti Wolfsburgu.
Jana Macourková (50), SK Union Břevnov/9. liga
V pražském Břevnově si po angažování Etaové k mužskému bundesligovému týmu udělali legraci, že prvním klubem s názvem Union, v němž žena trénuje muže, je právě ten jejich. A mají pravdu. Jana Macourková v dětství záviděla strýci a bratranci, že mohou hrát fotbal závodně, od malička kopala alespoň na plácku s kluky ze sousedství. Později se věnovala ženskému futsalu, fotbalový zápal jejích dvou synů a trénování v Unionu ji přivedl k tomu, že si udělala trenérskou licenci UEFA B. Od sezony 2025/2026 se stala hlavní trenérkou týmu dospělých. „Gratulujeme Janě Macourkové, že je vzorem pro management slavnějšího Unionu z Berlína a děkujeme z celého srdce za více než pětiletou obětavou práci pro ten nejvíc nejlepší Union,“ napsal břevnovský klub na svém facebookovém profilu.