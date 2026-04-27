Šílený zkrat brankáře ve Španělsku. Soupeře sestřelil jako v MMA a strhla se mela
Dramatickou zápletku přinesl duel španělské druhé ligy mezi Huescou a Zaragozou. Domácí ve vyhecovaném Aragonském derby vybojovali klíčové vítězství 1:0, které jim dává naději na záchranu. Hlavní „hvězdou“ se však stal brankář poražených Esteban Andrada. Pětatřicetiletý gólman nejprve v prvním poločase lapil penaltu. V nastaveném čase druhého dějství pak při rozehrávce odstrčil soupeře, za což byl po druhé žluté kartě vyloučen. Následně však vůbec nezvládl emoce a pěstí sestřelil domácího kapitána Jorge Pullida, čímž vyvolal velkou melu.
Kulisa nervózního a klíčového duelu byla jasná už od začátku. Oba týmy se aktuálně nachází v sestupovém pásmu, vítěz by navíc výrazně posílil své šance na odvrácení pádu do třetí ligy. Šlo zároveň o Aragonské derby a souboj dvou odvěkých rivalů.
Domácí Huesca měla hned v úvodu možnost kopat penaltu, k té se postavil Oscar Sielva, ale gólman Andrada jeho pokus skvěle zlikvidoval. Ve druhém poločase se situace opakovala, Sielva se k nařízené penaltě postavil podruhé a tentokrát už Huescu poslal do vedení.
V samotném závěru Zaragoza tlačila ve snaze srovnat skóre. K volnému kopu z poloviny hřiště se v nastevném čase stavěl brankář Andrada, jenže v blízkosti se nacházel také domácí kapitán Jorge Pullido. Andrada jej odstrčil a pak se rozjela mela. Pětatřicetiletý brankář schytal druhou žlutou kartu, celkově svou desátou v sezoně, a měl odejít do sprch. Jenže ještě předtím si šel s Pullidem „srovnat účty“ za předchozí situaci.
Argentinec vytáhl pravý hák, za který by se možná nestyděl ani kdejaký zápasník MMA a soupeře poslal k zemi. Šílenou situaci pak odsoudil jak klub, tak sám gólman. „Je mi to moc a moc líto,“ smutnil Andrada. „Není to chování, kterým bych se chtěl prezentovat a které si můžu dovolit vůči klubu, fanouškům, a hlavně jako profesionál. Omlouvám se,“ kál se dál.
Zkušený gólman pak vysvětloval, že se úplně přestal ovládat a počítá s trestem, který zřejmě přijde. Zároveň poslal omluvu Pullidovi. K celé situaci už se vyjádřil také sestupem ohrožený klub ze Zaragozy.
„Přijmeme taková opatření, která jsou hodná tohoto činu, který silně odsuzujeme. Takové jednání, které popírá zásady sportu, se nemělo vůbec stát. Nic z toho nereprezentuje hodnoty našeho klubu, v němž jsme vzory pro mnoho našich fanoušků, včetně dětí,“ píše klub v oficiálním prohlášení.
Už po udělení červené karty byly v potyčce na hřišti oba kompletní týmy včetně laviček a vyloučeni byli také obránce Zaragozy Dani Tasende a na domácí straně brankář Dani Jimenéz, který Andradovi jeho chování oplatil a v šarvátce jej udeřil do zátylku.
„Měla to být oslava aragonského fotbalu, ale skončí to takhle. Rád bych, aby se spíše mluvilo o výkonech,“ hlesl kouč domácích Jose Luis.
Do konce sezony zbývá pět kol a je jasné, že potyčkou ze závěru zápasu se bude zabývat tamní disciplinární komise. Pro zkušeného gólmana Andradu se dost pravděpodobně jedná o konec sezony. Rodák ze San Martínu navíc v Zaragoze hostuje z mexického Monterrey.
Nabízí se úvaha, zda si jej klub bude chtít po takovém zkratu ponechat nebo se zkušený gólman po sezoně vrátí zpět za Atlantik, kde dříve působil například v barvách slavné Bocy Juniors nebo Lanúsu.
Porážka pro jeho Zaragozu navíc znamená, že tradiční účastník druhé nejvyšší soutěže se propadl na předposlední místo a ztrácí tři body na osmnáctý Cádiz.