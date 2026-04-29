Gólman Zaragozy pyká za ránu pěstí: stopka na třináct utkání! Od klubu dostal pokutu
Brankář Zaragozy Esteban Andrada dostal za zkrat v nedělním zápase druhé španělské ligy trest zákazu startu na celkem 13 zápasů. Disciplinární komise svazu ve středu oznámila, že argentinskému gólmanovi udělila stop na 12 utkání za úder pěstí do obličeje soupeře, jeden zápas si nezahraje kvůli automatickému trestu za červenou kartu. Hráč i klub navíc dostali pokutu.
Pětatřicetiletý Andrada neudržel nervy v sestupovém derby s Huescou. Nejprve v přerušené hře uprostřed trávníku strčil do obránce Jorgeho Pulida, který upadl na zem. Dostal za to druhou žlutou kartu, načež se k soupeři, který mezitím vstal, znovu rozběhl a udeřil ho do obličeje.
Incident následně rozpoutal hromadnou potyčku na trávníku, do níž se zapojili hráči i ostatní členové obou týmů. Kromě Andrady byl vyloučeni i gólman hostů Dani Jiménez, jenž svého protějška ve strkanici praštil do zátylku. Červenou kartu dostal i obránce Zaragozy Dani Tasende. Jiménez ve středu obdržel trest na čtyři zápasy, Tasende na dva.
Andrada, jenž má na kontě i čtyři starty za argentinskou reprezentaci, se po zápase za chování omluvil. Jeho zkrat odsoudilo i vedení klubu a hodlá gólmana rovněž potrestat.