Nový Sport Magazín: největší triumf Messiho, rozhovor s Gudasem nebo plakát Pogačara
Už v pátek vychází Sport Magazín a poslední zázraky Lionela Messiho, který už nehraje jen proti soupeřům, ale i proti času. A ten se porazit nedá. Výraznou stopu zanechá rozhovor s hokejovým obráncem Radko Gudasem nejen o návratu na Floridu i nevšední příběh Milana Koláčka, českého jachtaře odhodlaného obeplout zeměkouli. Plakátovým bonusem je Tadej Pogačar, pětinásobný vítěz Tour de France. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Fenomén: Poslední zázraky Lionela Messiho
- Rozhovor: Radko Gudas (nejen) o návratu na Floridu
- Rozhovor: český jachtař Milan Koláček a jeho touha obeplout zeměkouli
- Plakát: Tadej Pogačar
- Z jiného úhlu: Anna Satoranská
- Uniklo z facebooku: Santi Denia
- Test: Cupra Raval
- TV program: všechny sportovní stanice