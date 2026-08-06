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Nový Sport Magazín: největší triumf Messiho, rozhovor s Gudasem nebo plakát Pogačara

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Už v pátek vychází Sport Magazín a poslední zázraky Lionela Messiho, který už nehraje jen proti soupeřům, ale i proti času. A ten se porazit nedá. Výraznou stopu zanechá rozhovor s hokejovým obráncem Radko Gudasem nejen o návratu na Floridu i nevšední příběh Milana Koláčka, českého jachtaře odhodlaného obeplout zeměkouli. Plakátovým bonusem je Tadej Pogačar, pětinásobný vítěz Tour de France. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Fenomén: Poslední zázraky Lionela Messiho
  • Rozhovor: Radko Gudas (nejen) o návratu na Floridu
  • Rozhovor: český jachtař Milan Koláček a jeho touha obeplout zeměkouli
  • Plakát: Tadej Pogačar
  • Z jiného úhlu: Anna Satoranská
  • Uniklo z facebooku: Santi Denia
  • Test: Cupra Raval
  • TV program: všechny sportovní stanice

Nový Sport Magazín s Lionelem Messim na titulní straně

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