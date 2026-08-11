Dresy pro novou sezonu: fialové peklo či ztraceni v Liverpoolu. A příliš velcí sponzoři?
Úvodní gong oznamující začátek nové sezony se blíží. Netrpělivě ho očekávají v Anglii, Francii, Itálii, Německu či Španělsku. Přípravy finišují, kádry dostávají finální podobu. Opět se hraje o hodně! A teď to důležité - nové dresy pro ročník 2026/27! Trenduje italská klasika, řeší se velikost sponzorů či téma výběru barev. Zelená, růžová nebo fialová… Které sady se povedly a kde se příliš experimentovalo? Podívejte se.