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Dresy pro novou sezonu: fialové peklo či ztraceni v Liverpoolu. A příliš velcí sponzoři?

Podívejte se na nové fotbalové dresy pro sezonu 2026/27
Podívejte se na nové fotbalové dresy pro sezonu 2026/27Zdroj: Koláž iSport.cz
Nový domácí dres AC Milán
Nový třetí dres AC Milán
Nový venkovní dres AC Milán
Nový domácí dres Arsenal
Nový třetí dres Arsenal
Nový venkovní dres Arsenal
Nový domácí dres AS Řím
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iSport.cz
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Úvodní gong oznamující začátek nové sezony se blíží. Netrpělivě ho očekávají v Anglii, Francii, Itálii, Německu či Španělsku. Přípravy finišují, kádry dostávají finální podobu. Opět se hraje o hodně! A teď to důležité - nové dresy pro ročník 2026/27! Trenduje italská klasika, řeší se velikost sponzorů či téma výběru barev. Zelená, růžová nebo fialová… Které sady se povedly a kde se příliš experimentovalo? Podívejte se.

AC Milán

Doma se nic nevymýšlelo, ani není třeba. Červená a černá dominují tak, jak to má být. Venku září zlaté detaily, které posouvají dres na novou úroveň - italská klasika. To si vlastně představujete. A třetí sada? Obstojí, nevykročí z řady, vše srovnáno na střed.

Doma

Nový domácí dres AC Milán

Venku

Nový venkovní dres AC Milán

Třetí

Nový třetí dres AC Milán

Arsenal

Gunners vstupují do nové sezony jako obhájci Premier League. Před vlastními fanoušky se příliš neexperimentovalo, jen pruhy na rukávech jsou zabarvené do klubových barev. Venku padla volba na tmavě modrou a třetí varianta? Povedená žlutá.

Doma

Nový domácí dres Arsenal

Venku

Nový venkovní dres Arsenal

Třetí

Nový třetí dres Arsenal

AS Řím

Na domácím dresu asi nejvíc zaujme sponzor, který se rozhodl, že prostoru využije víc, než by se slušelo. Totéž platí i pro venkovní sadu, která je ovšem výrazně zdařilejší. Logo uprostřed v klubových barvách, ano, tohle se líbí.

Doma

Nový domácí dres AS Řím

Venku

Nový venkovní dres AS Řím

Atlético Madrid

Dresy Atlétika často bojují s tím, že je soupeř nechce vidět, protože se proti nim nehraje snadno. Ale čistě jen z pohledu… Když se logo sponzora sladí s barvami, vypadá to dobře. Jako v případě domácí a venkovní varianty. O něco horší je to pak u třetí.

Doma

Nový domácí dres Atlético Madrid

Venku

Nový venkovní dres Atlético Madrid

Třetí

Nový třetí dres Atlético Madrid

Barcelona

Na domácí sadu se vešla poněkud pestrá paleta tradičních barev, které spolu souzní a umocňují sílu katalánského giganta. Venkovní dres se ubírá poněkud jiným směrem. Černou nikdy nic nezkazíte, zde ji doplňuje neonově fialová. A vlastně proč ne?

Doma

Nový domácí dres Barcelona

Venku

Nový venkovní dres Barcelona

Třetí

Nový třetí dres Barcelona

Bayer Leverkusen

Tak v tomhle bude pálit český útočník Patrik Schick. Leverkusen se u domácí a třetí sady nepouštěl do velkých složitostí. To se v Německu ani neočekává. Jinak tomu je u venkovního dresu, který v bledě modré barvě připomíná podmořský svět.

Doma

Nový domácí dres Bayer Leverkusen

Venku

Nový venkovní dres Bayer Leverkusen

Třetí

Nový třetí dres Bayer Leverkusen

Bayern Mnichov

Na první dobrou asi nejvíc zaujme velké T, které vzbuzuje opravdu obrovský dojem. Domácí a venkovní dres vypadá povedeně. To se ovšem nedá úplně říct o třetí variantě, jež vzbuzuje mezi fanoušky Bayernu rozpaky.

Doma

Nový domácí dres Bayern Mnichov

Venku

Nový venkovní dres Bayern Mnichov

Třetí

Nový třetí dres Bayern Mnichov

Borussia Dortmund

Domácí dres? Dobrý. Venkovní? Super! Třetí? V hlavě se vám urodí nejspíš několik myšlenkových proudů, z nichž nejvýraznější bude ten, k čemu slouží červený čudlík uprostřed? Nejspíš k otevření brány do fialového pekla.

Doma

Nový domácí dres Borussia Dortmund

Venku

Nový venkovní dres Borussia Dortmund

Třetí

Nový třetí dres Borussia Dortmund

Chelsea

Modrý klub z Londýna si v posledních letech razí vlastní cestu, co se týče nových dresů. Jde na to zajímavě, působivě. Ne všem se tohle líbí, ale letos převažují pozitivní názory. Domácí modrá se zlatou zaujme, stejně tak venkovní černá. A co třetí?

Doma

Nový domácí dres Chelsea

Venku

Nový venkovní dres Chelsea

Třetí

Nový třetí dres Chelsea

Inter Milán

Kdepak, tady se do experimentálních pokusů nešlo. Inter vsadil na klasiku a dobře udělal. Domácí sadu zdobí límeček. Venkovní barvy pak společně vytvářejí krásný dres, ze kterého vzešla pruhovaná krása.

Doma

Nový domácí dres Inter Milán

Venku

Nový venkovní dres Inter Milán

Juventus

Zlatá barva prostě není nikdy chyba. Ani v případě Juventusu a jeho domácí varianty. Venku turínský klub zvolil růžovou, která se ne vždy potká s nadšením ve fotbalovém prostředí. Ale tenhle dres za to stojí. A třetí sada? Povedená černá, jen se mohly vynechat symboly ve spodní části.

Doma

Nový domácí dres Juventus

Venku

Nový venkovní dres Juventus

Třetí

Nový třetí dres Juventus

Liverpool

Zatímco jinde se do jinakosti nepouštěli, v Liverpoolu to tentokrát neplatí. Domácí dres „zdobí“ bílé čáry a něco… No prostě se mělo vsadit na čistou červenou a byl by klid. Tak jako to je u venkovního. Pak se dostaneme k třetímu a připadáme si ztraceni v nápadu.

Doma

Nový domácí dres Liverpool

Venku

Nový venkovní dres Liverpool

Třetí

Nový třetí dres Liverpool

Manchester City

Oproti Liverpoolu je domácí sada City krásně čistá, elegantní, honosná. Skvělý přechod z bledě modré do bílých trenýrek. Palec nahoru! Ani venku se neexperimentovalo, což je opět jedině dobře. Při pohledu na třetí variantu vám pak naskočí dres Chelsea ze sezony 2004/05.

Doma

Nový domácí dres Manchester City

Venku

Nový venkovní dres Manchester City

Třetí

Nový třetí dres Manchester City

Manchester United

Ano, dělat každý rok nový dres je složité. Pořád něco vymýšlet a vymýšlet. U tradičních klubů jako United ale fanoušci nechtějí v domácí podobě extravagantnosti. Venku sází Red Devils na modrou. A je to trefa do modré! Ale co říkáte na třetí sadu?

Doma

Nový domácí dres Manchester United

Venku

Nový venkovní dres Manchester United

Třetí

Nový třetí dres Manchester United

Newcastle United

Do Newcastlu přestoupil český gólman Lukáš Horníček, jehož noví spoluhráči navléknou tyhle nové dresy. Magpies se nacházejí ve složité situace, opory odchází, žádné zvučné posily na obzoru… Jako by úbor na novou sezonu nechtěl nikdo nosit.

Doma

Nový domácí dres Newcastle

Venku

Nový venkovní dres Newcastle

Třetí

Nový třetí dres Newcastle

Olympique Lyon

V tomhle bude zářit Pavel Šulc. Teda… Pokud v Lyonu zůstane. O jeho odchodu se mluví. Ale jestli k němu dojde? Zatím se fanoušci mohou kochat povedenými dresy. Vlastně se dá říct, že všechny jsou dobré. Víc než to.

Doma

Nový domácí dres Lyon

Venku

Nový venkovní dres Lyon

Třetí

Nový třetí dres Lyon

Paris Saint-Germain

A uprostřed dresu vede konstrukce slavné Eiffelovky, ze které vám nahoře trčí hlava. Domácí dres PSG ukazuje jednoduchost, ale zároveň eleganci. Tak to mají fanoušci rádi. Venku už si tvůrci trochu pohráli s barvami, ale zvládli to.

Doma

Nový domácí dres PSG

Venku

Nový venkovní dres PSG

Real Madrid

Znovu se dostáváme k růžové barvě. A slavný Real na ni vsadil hned dvakrát. Nejprve v domácí variantě, kdy se pruhy sponzora zbarvily právě do této barvy. Třetí sada je pak složena výhradně z ní. A abychom nezapomněli na venkovní, tak zelená? Dost dobrý.

Doma

Nový domácí dres Real Madrid

Venku

Nový venkovní dres Real Madrid

Třetí

Nový třetí dres Real Madrid

Tottenham

Ještě jednou se dostáváme k fialové… Tentokrát ale v o něco lepším provedení než v případě Dortmundu. Na netypickou barvu vsadil i Tottenham u třetí sady. Doma se jede klasická bílá, není potřeba vymýšlet složitosti.

Doma

Nový domácí dres Tottenham

Třetí

Nový třetí dres Tottenham

West Ham

Na závěr jeden zástupce z druhé ligy, kam West Ham sestoupil. O rychlý návrat do Premier League zabojuje i s Tomášem Součkem, jenž klub v těžké chvíli neopustil. A proto oblékne tyto tři sady. Domácí i venkovní se povedla. U třetí se příliš vymýšlelo.

Doma

Nový domácí dres West Ham

Venku

Nový venkovní dres West Ham

Třetí

Nový třetí dres West Ham

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