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Do Arábie s Haraslínem i Kuchta? Bizarní chyba, exkapitán Sparty v slzách

Haraslín se loučil se Spartou, Al Fateh udělal nešťastnou chybu
Haraslín se loučil se Spartou, Al Fateh udělal nešťastnou chybuZdroj: Koláž: Jiří Bejček / iSport
Lukáš Haraslín po přestupu do Al Fatehu
Typická oslava Lukáše Haraslína
Lukáš Haraslín po přestupu do Al Fatehu
Kapitán Sparty Lukáš Haraslín během nepříznivého stavu v Brně
Grafika Al Fatehu k příchodu Lukáše Haraslína
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Zčistajasna přišel pro fanoušky Sparty šok. Kapitán Lukáš Haraslín dostal štědrou nabídku ze Saúdské Arábie. A rozhodl se ji přijmout. „Jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě,“ popotahoval v rozlučkovém videu šikovný křídelník. Spolu s ním opustil Letnou i Jan Kuchta, který se objevil na uvítací grafice nové posily Al Fatehu. Jednalo se ale jen o chybu arabského klubu.

Ještě předtím, než se Haraslín ukázal fanouškům Al Fatehu v tradičním arabském oděvu, rozloučil se s těmi sparťanskými. „Jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě. Nebylo to lehké, ale nabídka, která přišla, se jen těžko odmítá. Věřím, že si mě budete pamatovat v pozitivním světle,“ povídal plný emocí.

„Jednou jsem byl sparťanem, vždy budu sparťanem,“ zakončil svou etapu na Letné a vydal se na arabské dobrodružství. Jeho nový zaměstnavatel ale udělal v představovacím procesu nešťastnou chybu. Na jedné z grafik byl místo Haraslína umístěn Kuchta. I ten Spartu opustil, zamířil ale do Legie Varšava.

Grafika Al Fatehu k příchodu Lukáše HaraslínaGrafika Al Fatehu k příchodu Lukáše Haraslína • Al Fateh

Celá situace ovšem bývalého kapitána Letenských z míry nevyvedla. „Lukáš to samozřejmě zaregistroval. Je to úsměvné, ale nikdo není dokonalý,“ reagoval agent Juraj Vengloš v připravovaném rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Slovenský reprezentant už se v Arábii zapojil do tréninku. Se zvolenou desítkou na zádech může debutovat v nových barvách už v sobotu, a to rovnou proti Cristianu Ronaldovi.

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Kouzla Lukáše Haraslína! TOP trefy letenské hvězdy napříč sezonami • iSport.cz

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