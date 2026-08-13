Do Arábie s Haraslínem i Kuchta? Bizarní chyba, exkapitán Sparty v slzách
Zčistajasna přišel pro fanoušky Sparty šok. Kapitán Lukáš Haraslín dostal štědrou nabídku ze Saúdské Arábie. A rozhodl se ji přijmout. „Jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě,“ popotahoval v rozlučkovém videu šikovný křídelník. Spolu s ním opustil Letnou i Jan Kuchta, který se objevil na uvítací grafice nové posily Al Fatehu. Jednalo se ale jen o chybu arabského klubu.
Ještě předtím, než se Haraslín ukázal fanouškům Al Fatehu v tradičním arabském oděvu, rozloučil se s těmi sparťanskými. „Jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě. Nebylo to lehké, ale nabídka, která přišla, se jen těžko odmítá. Věřím, že si mě budete pamatovat v pozitivním světle,“ povídal plný emocí.
„Jednou jsem byl sparťanem, vždy budu sparťanem,“ zakončil svou etapu na Letné a vydal se na arabské dobrodružství. Jeho nový zaměstnavatel ale udělal v představovacím procesu nešťastnou chybu. Na jedné z grafik byl místo Haraslína umístěn Kuchta. I ten Spartu opustil, zamířil ale do Legie Varšava.
Grafika Al Fatehu k příchodu Lukáše Haraslína • Al Fateh
Celá situace ovšem bývalého kapitána Letenských z míry nevyvedla. „Lukáš to samozřejmě zaregistroval. Je to úsměvné, ale nikdo není dokonalý,“ reagoval agent Juraj Vengloš v připravovaném rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Slovenský reprezentant už se v Arábii zapojil do tréninku. Se zvolenou desítkou na zádech může debutovat v nových barvách už v sobotu, a to rovnou proti Cristianu Ronaldovi.