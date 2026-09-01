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UEFA neuhnula a v Anglii zuří. Šlágr Ligy mistrů úplně rozbil zápasový kalendář

Hráči Liverpoolu se radují z gólu
Hráči Liverpoolu se radují z góluZdroj: ČTK
Newcastle remizoval s Liverpoolem
Wolves remizovali s Fulhamem 1:1
Fotbalisté Liverpoolu doma remizovali 2:2 s Nottinghamem
Ladislav Krejčí v hlavičkovém souboji během utkání s Fulhamem
Fotbalisté Liverpoolu doma remizovali 2:2 s Nottinghamem
Fotbalisté Liverpoolu doma remizovali 2:2 s Nottinghamem
Newcastle remizoval s Liverpoolem
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Dlouho očekávaný los Ligy mistrů a následné zveřejnění termínů zápasů vyvolaly mezi fanoušky zúčastněných klubů nadšení a natěšení. Radost z něj však nemá Anglická ligová asociace (EFL), která kvůli zápasu Liverpoolu proti Atlétiku Madrid musela přeložit hned tři další duely, které ovlivní kalendáře celkem pěti klubů a jejich fanoušků. EFL následně odsoudila chování UEFA a obvinila řídící orgán evropského fotbalu z neochoty spolupracovat.

V už tak nabité termínovce byl na středu 9. září v plánu pohárový zápas mezi Evertonem a Wolves, jejichž barvy stále hájí i český obránce Ladislav Krejčí. UEFA však na stejné datum naplánovala duel Ligy mistrů mezi Liverpoolem a Atlétikem Madrid.

Problém nastává v situaci, kdy by oba celky z Liverpoolu měly hrát svůj soutěžní zápas ve stejný den. To totiž regule zakazují. Proto musela EFL přeložit nejen zápas Carabao Cupu mezi Evertonem a Wolves, ale také původně plánovaný duel Liverpoolu a Tottenhamu v rámci třetího kola Ligového poháru. Nový termín dostal také duel Wolves proti Portsmouthu v Championship, druhé nejvyšší anglické lize. Celkem šlágr Ligy mistrů ovlivní kalendář hned pěti klubů.

I proto nastala problematická situace s hledáním vhodného řešení. „V sobotu UEFA oznámila termín utkání mezi Liverpoolem a Atlétikem v Lize mistrů, které se ale kryje s dříve domluveným duelem Evertonu v Carabao Cupu. Ačkoliv je jasně dané, že Liverpool a Everton nemohou hostit domácí zápasy ve stejný den,“ nechali se slyšet zástupci EFL v komuniké na svém webu.

„Zástupci ligové asociace se setkali se zástupci UEFA v pondělí, aby prodiskutovali možnosti přeložení duelu Ligy mistrů mezi Liverpoolem a Atlétikem Madrid. Nicméně z debaty bylo jasné, že zástupci UEFA odmítají projednávat změnu termínu v utkání Ligy mistrů, která by dle jejich názoru měla vliv na fanoušky cestující ze zahraničí,“ stojí ve vyjádření EFL.

Přehled změn zápasů

Zápas

Soutěž

Původní termín

Nový termín

Everton vs. Wolves

Ligový pohár

9. září

16. září (středa)

Liverpool vs. Atlético Madrid

Liga mistrů

9. září

9. září (beze změny)

Liverpool vs. Tottenham

Ligový pohár

16. září

15. září (úterý)

Wolves vs. Portsmouth

Druhá liga

16. září

20. října

EFL byla proto k vlastnímu zklamání nucena provést změny. V posledních sezonách přitom přijala řadu úprav, aby vyšla vstříc rozšiřování klubových soutěží UEFA – což bylo rozhodnutí přijaté bez dostatečné konzultace s domácími ligami. Mezi tyto změny patřilo rozdělení 3. kola Carabao Cupu do dvou týdnů a zavedení podmínek při losování, které brání termínovým kolizím u klubů hrajících Ligu mistrů a Evropskou ligu.

„O to frustrující je neochota UEFA spolupracovat, obzvlášť pro fanoušky pěti dotčených klubů. Za způsobené nepříjemnosti se upřímně omlouváme,“ píše EFL.

UEFA reaguje: Změny už nebyly možné

UEFA v reakci trvá na tom, že se „vždy snaží vyhovět přiměřeným požadavkům“, ale uvedla, že „potenciální konflikt“ se objevil až po zveřejnění rozlosování, kdy už změny nebyly možné.

Řídící orgán evropského fotbalu ve svém prohlášení uvedl: „UEFA pravidelně dostává žádosti o úpravu termínů od asociací, lig i klubů a vždy se snaží vyhovět rozumným požadavkům, pokud je to možné. V tomto případě nebyl během procesu plánování vznesen žádný požadavek a potenciální konflikt vyšel najevo až po zveřejnění zápasových listin. V té fázi už nebylo možné změny provést, zejména s ohledem na značný počet fanoušků, kteří si již mohli zajistit mezinárodní dopravu a ubytování. Věříme, že tyto závazky si zaslouží respekt. UEFA zůstává v kontaktu s příslušnými zainteresovanými stranami a oceňuje veškerou snahu o minimalizaci lokálních provozních komplikací.“

Utkání Evertonu proti Wolves se nově odehraje ve středu 16. září. Zápas Liverpool vs. Tottenham, původně plánovaný na 16. září, proběhne o den dříve, a duel Wolves s Portsmouthem (rovněž původně plánovaný na 16. září) se uskuteční 20. října.

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1Manchester City22006:26
2Arsenal22004:06
3Hull City22003:06
4Chelsea22007:56
5Brentford21104:14
6Newcastle21104:24
7Everton21103:14
8Leeds21102:14
9Brighton21017:43
10Manchester Utd.21015:43
11Sunderland21012:23
12Ipswich Town21014:63
13Liverpool20204:42
14Bournemouth20112:31
15Nottingham Forest20112:31
16Fulham20022:40
17Coventry City20020:40
18Crystal Palace20021:60
19Aston Villa20020:50
20Tottenham20020:50
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