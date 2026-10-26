Zlatý míč 2026: Kane, Yamal, nebo gruzínský zázrak? Šance osmi favoritů. Dnes se ukáže
Už dnes padne verdikt o držiteli Zlatého míče za rok 2026. Loni nejcennější individuální trofej ve fotbale ukořistil Ousmane Dembélé z PSG, v roce 2024 Rodri a před ním Lionel Messi, jenž rekordní sbírku završil osmým úlovkem. Letošní hodnocení svírají přísné mantinely. Počítají se výhradně výkony mezi 3. srpnem 2025 a 19. červencem 2026, tedy od úvodního výkopu klubového ročníku po závěrečný hvizd finále mistrovství světa v New Jersey.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Yamalův elektrizující rozjezd nové sezony by podle litery pravidel měl zůstat mimo zorné pole poroty. Ovšem zkuste ta čísla ignorovat. V osmi zápasech za Barcelonu osm gólů a sedm asistencí, k tomu čtyři trefy a dvě nahrávky ve čtyřech duelech Ligy národů za Španělsko. A hlasovací urny zaklaply až 30. září.
Konečné pořadí určovala stovka novinářů, kteří kandidátům přidělovali body od jedné do deseti. Na vahách ležela individuální dominance se schopností rozhodovat zápasy, týmové triumfy plnící klubové či reprezentační vitríny a hráčská extratřída snoubená s duchem fair play na trávníku i mimo něj.
Pro subjektivní úsudek místa habaděj. Zvlášť když pořadím favoritů nejspíš zalomcoval šampionát, který jednou za čtyři roky vtrhne na scénu a rozmetá papírové předpoklady.
Kdo má k fotbalovému trůnu nejblíž?
Harry Kane
- Bayern Mnichov / Anglie
- 33 let / útočník
Má za sebou životní sezonu. V Bundeslize, Lize mistrů a na MS 2026 vychrlil 56 gólů a osm asistencí. Dalších 11 tref v pohárech za Bayern a šest kvalifikačních zářezů za Anglii vyšponovalo celkový účet na majestátních 73 branek v 65 utkáních.
Úřadoval i ve vypjatých chvílích. V pěti bitvách vyřazovací fáze Champions League udeřil šestkrát, finále DFB-Pokalu ozdobil hattrickem. Dvěma ranami protlačil Anglii přes DR Kongo a v osmifinále proti Mexiku režíroval postup gólem i asistencí.
Přitížit mu může matný výkon proti Argentině i semifinálový pád Bayernu v divoké přestřelce s PSG. Skeptici namítnou i to, že možná nebyl nejzásadnější postavou v klubu ani v reprezentaci. Hráčem bundesligové sezony se stal Michael Olise a korunu pro nejlepšího Angličana mnozí přisuzují Judu Bellinghamovi.
V očích expertů i tribun zůstává Kane neobyčejný, při dobývání vrcholných trofejí mu však stále cosi schází. Semifinálové krachy na šampionátu i v Lize mistrů zkrátka bolí. Ani tyto šrámy však nesmažou jednu z nejdominantnějších individuálních sezon moderního fotbalu.
Proč by měl vyhrát?
Proč komplikovat něco tak prostého? Nikdo nesází góly s tak železnou pravidelností. Promiň, Kyliane. Už samotná čísla mu dávají pádný nárok na Zlatý míč, a přitom zachycují jen zlomek jeho výjimečnosti. Hru neustále kultivuje, vytříbený přehled snoubí s technickou vynalézavostí. Není jen excelentní devítkou, diriguje také jako prvotřídní desítka.
Kdo další zvládá obojí?
Lamine Yamal
- Barcelona / Španělsko
- 19 let / křídlo
Další výkonnostní skok. Zatímco v ročníku 2024/25 vytěžil ze 48 startů v La Lize a Champions League 14 gólů a 16 asistencí, v uplynulé sezoně zvládl 22 tref a 15 nahrávek za pouhých 38 utkání. Rozlet mu přibrzdila nejprve pubalgie a v závěru poraněný stehenní sval.
Daň zaplatil na šampionátu, kde skóroval pouze ve skupině proti Saúdské Arábii. V semifinále s Francií sice přidal asistenci, Severní Ameriku však neoslnil podle očekávání.
Skoro neuvěřitelně zní, že Yamal zůstane teenagerem i na konci nynější sezony, kterou rozjel v královském stylu. Mimochodem, zlatem z MS se před dvacátými narozeninami v celé fotbalové historii honosili jen Pelé, Giuseppe Bergomi a Kylian Mbappé. Šest dní po devatenáctinách se mezi ně vklínil Lamine.
Proč by měl vyhrát?
Výrazně pomohl Barceloně obhájit titul a sám shrábl cenu pro nejlepšího hráče La Ligy. Na šampionátu vytasil rekordních 35 úspěšných driblingů. Už loni, v osmnácti, skončil v boji o Zlatý míč druhý za Dembélém, 1059 ku 1380 bodům, a jako první ovládl dvakrát Kopa Trophy pro nejlepšího mladého hráče planety.
O rok později předkládá ještě oslnivější výkony a kupí další trofeje. Schopnost podřídit vlastní genialitu celku ocenil i reprezentační kouč Luis de la Fuente: „Znovu jsme si užili jeho magii, ale on ji dává do služeb mužstva. To o hráči hodně vypovídá. V budoucnu ho budou ještě víc uznávat za to, co předvádí v týmové hře.“
Michael Olise
- Bayern Mnichov / Francie
- 24 let / ofenzivní záložník
Odečtěte penalty a žádný jiný fotbalista nenastřádal víc gólů a nahrávek. V 53 zápasech oslavil 20 branek a narýsoval úctyhodných 33 asistencí, z toho rekordních sedm na šampionátu. Dalších pět tref připojil v devíti reprezentačních startech za Francii, přičemž Severní Irsko rozložil hattrickem.
Hřištěm proplouvá s lehkostí, pronikavou inteligencí a odzbrojující bezstarostností. V Bayernu i v Les Bleus zpravidla kraloval. Šance chystal ze hry i ze standardek podle libosti, a ještě stíhal svědomitě bránit i bleskově přepínat do ofenzivy.
Podobně jako Kaneovi mu může uškodit absence zlata z největších scén, ať v Lize mistrů nebo MS. Ročník 2025/26 ho ovšem definitivně vynesl mezi naprostou špičku.
Proč by měl vyhrát?
Před pěti lety dřel v sychravém podpalubí druhé anglické ligy za Reading. Dnes patří k nejzářivějším zjevům světového fotbalu. Fantastická druhá sezona v Německu a uhrančivé MS mu dávají silné argumenty pro Zlatý míč. V mládí ho přitom odepsaly Chelsea i Manchester City. Zároveň představuje sportovní anomálii, ba záhadu. Nepodepsal jedinou sponzorskou smlouvu, neuvázal se žádnému výrobci kopaček a odmítá sloužit jako věšák na korporátní loga.
„Ten kluk k nám propadl z cizí galaxie,“ utrousil Thierry Henry. „Nejcennějším hráčem bude skoro vždycky Kylian, protože dosahuje čísel, na něž nikdo jiný nestačí. Hybatelem dění je ovšem Olise.“
Strhující fazonu si přibalil i na první reprezentační sraz pod Zidanem. Publikum bavil výstavními góly a pasy popírajícími zákony fyziky. „Mimo hřiště je zdrženlivý a plachý, ale to nevadí. Na trávníku se nestydí,“ podotkl Zidane.
Kapitánskou pásku nosí Mbappé, ale Francii dodává šmrnc Olise. Jeho vliv mohutní s každým startem. Jako první hráč v historii národního týmu nastřádal 15 asistencí během jediného kalendářního roku. A když vrcholil nedávný souboj s Belgií, tribuny hřměly: „Olise, Ballon d’Or! Olise, Ballon d’Or!“
Khvicha Kvaratskhelia
- PSG / Gruzie
- 25 let / křídlo
Druhý double PSG v Ligue 1 a Lize mistrů za sebou se zrodil spíš ze souhry celého mužstva než z individuální geniality. Obrana a záloha leckdy zastínily hvězdný útok. Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha i Joao Neves odehráli skvělou sezonu, jejich lesk však pohasl po kolísavých výkonech na MS.
Ousmane Dembélé, majitel Zlatého míče, na šampionátu obstaral šest tref, jenže kvůli zraněním v lize a Champions League neodehrál ani 2000 minut. Fabián Ruiz, který se Španěly slavil titul, promarodil značnou část sezony s kolenem. A tak může Kvaratskheliovi v dostizích o Zlatý míč paradoxně prospět, že Gruzie na MS chyběla.
Ano, pětadvacetiletý klon Maradony, akorát pracovitější, často střídal a v Ligue 1 a Lize mistrů odehrál jen 2623 minut. Jenže takový je Luis Enrique, který rotuje sestavou s neúnavností obsluhy kolotoče.
Kvara přesto nastřílel 18 gólů a dalších 13 připravil. Vedle ostatních uchazečů jeho statistiky nijak zvlášť neoslňují, zato v rozhodujících okamžicích býval k neudržení. V osmifinále a čtvrtfinále Ligy mistrů čtyřikrát skóroval a dvakrát asistoval. V semifinále proti Bayernu přidal dvě trefy a asistenci, ve finále s Arsenalem vybojoval penaltu.
Proč by měl vyhrát?
Masopust, Jašin, Blochin, Bělanov. Tyto držitele Zlatého míče obestírala na Západě aura tajemství. Vyzařovali zvláštní energii. Od triumfu Andrije Ševčenka v roce 2004 však nikdo z východní Evropy ani Kavkazu nejvyšší individuální fotbalovou poctu nezískal.
Kvara je v moderním fotbale skutečná rarita. Už v Neapoli si lidé nevěřícně kladli otázku: „Odkud se tenhle kluk vzal? Moment, z Batumi?“ Hned při debutu v Serii A dvakrát skóroval a přidal asistenci. Bylo jasné, že se vynořil nevšední talent. Na konci sezony slavila Neapol první titul po 33 letech.
V lednu 2025 přestoupil do PSG a Pařížané od té doby dvakrát za sebou ovládli Ligu mistrů. Kvarův podíl na všech těchto historických triumfech bude sotva náhoda. Skromný dříč s božskou technikou, který se vynořil odnikud, vítězí tam, kde pohořeli Mbappé, Neymar, Messi či Zlatan. Možná proto, že je za všech okolností supertýmový.
Jako Gruzínec nemá věhlas ani publicitu soupeřů v boji o Zlatý míč. Žádný Real ani Mourinho za něj týden co týden nevedou kampaň jako za Mbappého. Považujte tyto řádky za její zahájení.
Rodri
- Barcelona / Španělsko
- 30 let / záložník
Jeho sezona měla dvě zcela odlišné tváře. Zpočátku se lopotně rozjížděl po osmiměsíční pauze, kterou si vyžádalo přetržení předního zkříženého vazu. Tělo navíc stávkovalo dál. Ozval se zadní stehenní sval, zaprotestovalo koleno a Španěl vynechal jedenáct z úvodních sedmnácti ligových duelů.
Od ledna 2026 však znovu připomínal starého, nedotknutelného vojevůdce. Stal se ústřední postavou City, které v závěrečné kapitole Pepa Guardioly přešlo k přímočařejší hře a svižnějšímu přechodu do útoku.
Rodri, někdejší vysokoškolák ubytovaný na kolejích, exceloval v Premier League, ovládl březnové finále Carabao Cupu proti Arsenalu a navzdory bolavým tříslům dirigoval dubnový triumf v FA Cupu nad Chelsea.
La Roju, nabitou talentem a takticky vybroušenou k dokonalosti, dovedl ke zlatu. Sám nadto uzmul cenu pro nejlepšího hráče turnaje. Tento individuální triumf dodává pořádnou váhu kandidatuře ctěného šéfa, který mezitím přesídlil do Barcelony.
Proč by měl vyhrát?
Rodri už na klubové i reprezentační scéně vyhrál všechno, co fotbal nabízí. Pokud v náruči potěžká druhý Zlatý míč, zásluhy mu neupře nikdo. S Manchesterem City sice na pátý ligový titul nedosáhl, zato se Španělskem předvedl lekci z totální nadvlády. Nejenže opanoval střed hřiště, ale přihrávkami přesnými jako švih břitvy odemykal potenciál útočných showmanů. Hlídal rytmus, zrychloval akce a celé rudé soukolí šlapalo podle jeho not.
Ostatně jako už tolik let.
Kylian Mbappé
- Real Madrid / Real Madrid
- 27 let / útočník
Další impozantní mistrovství světa. Deseti góly si jako první hráč zajistil druhou Zlatou kopačku v řadě a s 22 trefami ve stejném počtu utkání se vyšvihl do čela historické tabulky střelců světových šampionátů. Závratná bilance. Obzvlášť na útočníka, jemuž je teprve sedmadvacet.
Kapitánské tažení v reprezentaci vyšperkoval další sklizní v Realu Madrid, byť šlo zase o sólový koncert. Ve 42 zápasech La Ligy a Ligy mistrů nasázel 40 branek. Často vyčníval jako jediný světlý bod v legii zmítaném chaosem. Sezonu načal pod Xabim Alonsem, dokončil pod Álvarem Arbeloou.
Ani Mbappého střelecká virtuozita neodvrátila druhý ročník bez trofeje, což Bílý balet uvrhlo do spirály trýzně a drásavého rozjímaní. Tento půst spolu se čtvrtým místem Les Bleus v Americe pohřbí jeho naděje na Zlatý míč.
Proč by měl vyhrát?
Vzhledem ke všemu, co už Kylian dokázal, je k nevíře, že mu doma stále chybí Ballon d’Or. Letos to nebude jiné. Real bez pohárů působí jako Texas bez ropy a tenhle pekelný koktejl ještě zhořkne při pohledu na triumfující Barcelonu s Yamalem a spol.
Francie patřila k nejatraktivnějším eskadrám MS, v semifinále ji však vygumoval španělský zmizík. A Kane je po své gólové smršti žhavějším favoritem.
Kdyby se ovšem udělovaly body za těžko postižitelný faktor X, Kylian by shrábl tučnou prémii. Nejde jen o 58 tref za klub a reprezentaci. Kdo se na MS zaryl do paměti hlouběji? Čí góly v ní vydrží déle? Neměl by Zlatý míč získat fotbalista, který diváky fascinuje téměř bez přestání? Hráč, od něhož nedokážete odtrhnout oči? Takový býval Messi. Takový byl Ronaldo.
Kane možná vyhraje válku čísel a Bayern si odškrtl další, už kdovíkolikátý bundesligový titul. Když ale kvůli jedinému hráči cestou na stadion mimoděk zrychlíte krok, bývá to Mbappé.
V éře po LM10 a CR7 by takové kouzlo nemělo zapadnout bez povšimnutí.
Erling Haaland
- Manchester City / Norsko
- 26 let / útočník
V barvách Manchesteru City prožil druhou nejlepší sezonu kariéry. V Premier League rozmetal obrany 27 gólovými direkty a probudil v sobě i tvůrčí živel. Spoluhráčům osladil život devíti asistencemi. V Lize mistrů udeřil osmkrát, vítěznou jízdu FA Cupem podepřel třemi trefami a dvěma nahrávkami. Z 52 klubových startů tak vyždímal 47 gólových příspěvků.
Proč by měl vyhrát?
Během sedmi reprezentačních startů před šampionátem zasypal soupeře 13 góly. Kdo z vás to má? Skutečnou explozi si však schoval až na turnaj. Bok po boku s Martinem Ödegaardem kormidloval norský drakkar, vikinskou dračí loď, až do čtvrtfinále. V pěti zápasech mu stačilo pouhých třináct střel mezi tyče k sedmi brankám.
V zásadních momentech uplatnil instinkt zabijáka. Nebozí obránci zakoušeli totéž, co mafiáni, kteří Johnu Wickovi sáhli na psa. V hlavě mu dál běží podivuhodný operační systém Terminátora. Můžete ho faulovat, můžete ho zdvojovat, on si stejně razí cestu dál. Solbakkenovu defenzivně sešněrovanému mužstvu ji proklestil až mezi elitní osmičku.
Lionel Messi
- Inter Miami / Argentina
- 39 let / útočník
Patří ve 39 letech stále mezi deset nejlepších fotbalistů planety? Nejspíš už ne. Ale náležel do Top 10 během striktně vymezeného období pro Zlatý míč od 3. srpna do 19. července? Tady už lze argumentovat, byť pro mnohé zdráhavě a s jistým sebezapřením, že ano.
Na mistrovství světa, své reprezentační labutí písni, udivil osmi góly z osmnácti střel mezi tyče a navrch přidal čtyři asistence. Dvěma z nich zosnoval semifinálový obrat proti Anglii. Spoluhráčům navíc prostřel ofenzivní ubrus 25 palebnými pozicemi. Takovou porci nikdo za poslední tři světové šampionáty během jediného turnaje nenaservíroval.
Rok před čtyřicítkou? No jo, Messi… Vůči času imunní není, ale fotbalově zůstává velmistrem snad až na úrovni atomů.
Proč by měl vyhrát?
A pak se o slovo přihlásí klubová čísla. V zámořské MLS nasázel 26 branek a dalších 12 připravil, to vše v 25 startech. Celková floridská bilance 103 gólů a 57 asistencí ve 115 utkáních už uráží zdravý rozum. Inter Miami dotlačil k titulu, přičemž každých 90 minut v průměru vypálil 5,5 střely a spoluhráčům vytvořil téměř čtyři čisté tutovky.
V součtu s národním týmem tak ve 46 vystoupeních nastřádal 78 gólových zápisů, přesněji 44 tref a 34 asistencí. Jistě, zámořské obrany bývají pohostinnější než evropská elita, s níž se potýkají ostatní kandidáti. Jenže ani tento fotbalově geografický nepoměr nesmaže Messiho americkou kanonádu a uhrančivé MS. Důkazní materiál je pořád zatraceně přesvědčivý.
Jeho trůn ve fotbalovém panteonu zkrátka nikdo neodstěhoval.
Umění klamu
Sázkové kanceláře postavily do čela favoritů Harryho Kanea, rodáka z místa vzdáleného deset mil od dějiště galavečera. Zlatý míč se poprvé v historii bude předávat mimo Francii, ceremoniál hostí londýnské Palladium. Nejvážnějším sokem anglického kanonýra je Lamine Yamal. Angličan může rozšířit úzký klub krajanů, kteří od vzniku ankety dosáhli na nejvyšší poctu. První uspěl Stanley Matthews z Blackpoolu (1958), roku 1966 ho následoval Bobby Charlton z United, na sklonku 70. let dvakrát Kevin Keegan z Hamburgeru SV a roku 2001 Michael Owen z Liverpoolu.
Najít pro takové ocenění objektivní metr je zapeklitá disciplína. Konečné pořadí se rodí ve spleti dojmů, interpretací a osobního vkusu. Góly, asistence a trofeje tradičně udávají tón. Jenže co váží nejvíc? A o kolik? Kam v takové aritmetice zařadit hráče kalibru Rodriho, Modriče či Cannavara, kteří nezapomenutelné sezony vystavěli na přednostech, jež statistika sotva zachytí: vůdcovství, energii a umění udržet četu pohromadě?
Kane i Yamal jsou pro své týmy nepostradatelní. Jen každý jinak. Kapitán Albionu zosobňuje ryzí účelnost. Míč trefuje čistě, neomylně ho uklízí k tyčím a ochotně se stahuje hluboko do pole, odkud rozdává chytré pasy. Yamalovým živlem je invence. Bystrý, nevyzpytatelný křídelník bere tvůrčí režii do vlastních rukou a očividně si ji užívá.
Čistě matematicky Kane devatenáctiletého Španěla drtí. Skóruje více než dvakrát častěji a hýčká si nevídaný průměr 1,4 gólu či asistence na zápas. V elitní pětici evropských lig mu v tomto ohledu nikdo nestačí. Yamal kraluje tvořivosti. Beky neustále provokuje, drzými kličkami rozleptává jejich řady a do vápna posílá jeden jedovatý míč za druhým. Na křídle působí jako magnet. Stahuje k sobě několik protivníků, kteří mu chtějí zahradit cestu.
„Jakmile se ocitne jeden na jednoho, prakticky ho nezastavíte,“ glosoval Xavi. „Soupeř musí udělat všechno, aby taková situace nenastala. Obránce potřebuje výpomoc a Lamine to ví. Jenže je mazaný. Řekne si: Moment, když na mně visí tři, někde jinde zeje volné prostor.“
K důvtipu přidává prudké změny směru a mistrovsky maskuje své záměry. Obránci nestíhají luštit, co na ně chystá. „Fotbal je engaňo, umění klamu,“ pokračoval Xavi. „Díváte se jedním směrem, ale nahráváte druhým. Naznačíte pohyb doleva, vyrazíte doprava. Vodíte protivníky za nos a otevíráte si drobné skuliny. V La Lize obstaral 37,6 procenta všech úspěšných driblingů Blaugranas. Takový podíl individuálních průniků neměl nikdo v Evropě.“
Kane kontruje 50 pádnými argumenty. Tolik branek nasázel v uplynulé sezoně za Bayern v Bundeslize a Champions League, s ničivým průměrem 1,3 zásahu na utkání. Anglii šesti trefami protlačil do semifinále MS a proti DR Kongo vytasil famózní vítěznou ránu.
Yamal má o vítězi jasno. „Má ho získat nejlepší fotbalista světa. Tečka. Ne ten, kdo nastřílí 80 gólů. Za to se dává cena pro střelce,“ prohlásil. „Jsou to dvě odlišné věci, jenže lidé to nechápou. Za nejlepší hráče světa považuju sebe a Mbappého. A myslím, že letos si Zlatý míč zasloužím já.“