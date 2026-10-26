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Poslední předpověď před Zlatým míčem: Vítězem není Kane. Co Messiho připravilo o triumf

Harry Kane a Lionel Messi se zdraví po semifinále MS 2026, ve kterém Argentina porazila Anglii
Harry Kane a Lionel Messi se zdraví po semifinále MS 2026, ve kterém Argentina porazila AngliiZdroj: Profimedia.cz
Messiho dres na obloze při utkání proti Beinu
Lionel Messi shlížel také z oblohy při svém posledním reprezentačním zápase
Lionel Messi uzavřel reprezentační kapitolu
Lionel Messi uzavřel reprezentační kapitolu
Lionel Messi uzavřel reprezentační kapitolu
Lionel Messi byl v posledním zápase za Argentinu u všech gólů
Lionel Messi se loučil s argentinskou reprezentací
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ČTK, iSport.cz
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  • Mezinárodní centrum pro sportovní studie CIES vyhlásilo v den vyhlášení Zlatého míče nejlepším hráčem pole Lamina Yamala.

  • Lionel Messi skončil na čtvrté příčce, přičemž o první místo ho připravila nižší sportovní úroveň odehraných duelů.

  • Sázkové kanceláře před večerním slavnostním vyhlášením v Londýně jasně favorizují na zisk Zlatého míče Harryho Kanea.

 

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Fotbalové Mezinárodní centrum pro sportovní studie (CIES) znovu v den slavnostního předávání Zlatého míče zveřejnilo pořadí nejlepších hráčů v poli za uplynulý rok. Žebříček vznikl na základě tří kritérií: výkonů v osmi oblastech hry podle přesných dat a metodiky, úrovně odehraných zápasů a výsledků těchto utkání. V čele žebříčku je opět Lamine Yamal z Barcelony.

Messi by byl první, kdyby...

Stejně jako v loňském roce se „zázračný“ španělský reprezentant Yamal umístil na prvním místě. Za ním je dvojice spoluhráčů z Bayernu Mnichov, Francouz Michael Olise a kapitán anglické reprezentace Harry Kane.

Na čtvrtém místě je Argentinec Lionel Messi, nejstarší hráč v první padesátce. Dokonce by byl na prvním místě, kdyby se výkony nehodnotily také podle sportovní úrovně odehraných zápasů. Jeden z hrdinů letošního mistrovství světa hraje za Inter Miami.

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Francouz Désiré Doué z Paris St. Germain je pátý, těsně před krajanem Kylianem Mbappém z Realu Madrid a dalším hráčem PSG, Gruzíncem Chvičou Kvaracchelijou. Do první desítky se vešli ještě další dva barcelonští mistři světa Pedri González a Pau Cubarsí, mezi něž se na devátou příčku vklínil Nor Erling Haaland z Manchesteru City.

Loňský vítěz až na 27. místě

Francouz Ousmane Dembélé z PSG, loňský skutečný držitel Zlatého míče, je až na 27. místě. Vítěz ankety o nejlepšího fotbalistu světa bude vyhlášen dnes večer v londýnském divadle Palladium.

CIES je nezávislá výzkumná a vzdělávací organizace se sídlem ve švýcarském Neuchatelu. Sestavuje nejrůznější žebříčky na základě analytických dat.

Podle českých bookmakerů Zlatý míč získá Kane. Pár hodin před slavnostním vyhlášením měl Angličan u Tipsportu kurz na zisk trofeje 1,45:1, jasně nejnižší mezi všemi hráči. Druhým největším favoritem je Mbappé (4:1) a třetí Yamal (6:1). V nabídce nechybí ani další hvězdy, ale s kurzy přes 30:1 jsou podle všeho bez šancí. Také Fortuna favorizuje Kanea (1,30:1) před Mbappém (3:1) a Yamalem (5,50:1).

„Harry Kane je nejenom spolehlivý kanonýr, ale dokáže i skvěle bránit, je velmi komplexním hráčem. A tyhle přednosti ukazuje trvale, není to nějaký sezonní výstřel. Řekl bych, že tím o něco převyšuje ostatní kandidáty na Zlatý míč. A povedený rok měl v Bayernu i v reprezentaci,“ uvedl bookmaker Tipsportu Petr Urbanec.

Pořadí podle CIES

• 1. Lamine Yamal – FC Barcelona
• 2. Michael Olise – Bayern Mnichov
• 3. Harry Kane – Bayern Mnichov
• 4. Lionel Messi – Inter Miami
• 5. Désiré Doué – Paris Saint-Germain
• 6. Kylian Mbappé – Real Madrid
• 7. Chviča Kvaracchelija – Paris Saint-Germain
• 8. Pedri González – FC Barcelona
• 9. Erling Haaland – Manchester City
• 10. Pau Cubarsí – FC Barcelona

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