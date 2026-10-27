Vítěze Zlatého míče zná zblízka. Vsaď se s Kanem o stovku, hecuje Drobný brankáře Bayernu
Hurrikane, kluk jako ty? Výjimečnost i skromnost se snoubí v personě skvělého útočníka Harryho Kanea, který prolomil pětadvacet let čekání na to, až bude mít anglický fotbalista v rukách Zlatý míč. „Je naprosto v pohodě,“ říká Jaroslav Drobný, který může podat to nejdůvěryhodnější svědectví, v rozhovoru pro iSport. Ze všech Čechů, kteří se motají kolem fotbalu, je totiž Kaneovi nejblíž. Vždyť se s ním prakticky dennodenně setkává v Bayernu Mnichov, kde pracuje jako trenér brankářů rezervy a vůbec gólmanů do třiadvaceti let.
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Už tři roky ze svého úspěšného německého dobrodružství, na něž se vydal z Tottenhamu, ukrojil obdivovaný čarostřelec. A po celou dobu ho má Drobný na očích. Sám v Německu našel druhý domov, nejprve tam dvanáct let strávil ve službách pěti německých klubů, až se na podzim 2021 z Českých Budějovic po ukončení kariéry ohraničené třemi tyčemi vydal na snovou štaci v Bavorsku. Působí u týmu Bayern II, který nastupuje ve čtvrté lize.
S prvním týmem, jeho koučem Vincentem Kompanym a právě Kanem se potkává pravidelně. „Trénujeme vedle sebe, vidíme se každý den,“ popisuje. Přestože jde o světovou hvězdu první velikosti, není to prý na jeho chování znát. „Je naprosto v pohodě, v klidu. Působí pořád pozitivním dojmem. Když jdu do kabiny áčka nebo ho potkám na tréninku, je jako každý hráč. Pozdravíme se, podáme si ruku: Jak se máš, jo, dobrý, čau. Tihle kluci jsou superstars, ale chovají se úplně normálně.“
Trénink? To je fofr!
To, že jde o partu výjimečných borců, je znát na hřišti. Stačí je pozorovat jenom chvilku. „Je neuvěřitelné, jak se v áčku připravují. Dívat se na jejich trénink, to je nádhera, neudělají chybu, a pak je strašně jednoduché hrát fotbal. Nám to furt někam lítalo… Když se koukáš, jak hrají bago, takové to přesouvací, to je fofr. Až mě napadá, že bych v něm nechtěl být,“ přiznává se smíchem chlapík, jenž má jinak pro strach uděláno.
Je to vybraná fotbalová společnost, ovšem Kane má ještě něco extra. I proto si Zlatý míč naprosto zaslouží. „Je to fenomén. Vidím ho v týdnu, jak to pořád uklízí za háčky,“ říká Drobný obdivně. Zároveň se útočník neštítí ani černé práce.
„Pro mančaft je obrovsky platný. Brání, kolikrát ho vidíš na pozici šestky, osmičky, chodí si pro balony. Prostě maká, na trénincích nikdy nic nevypustí,“ upozorňuje a přidává jednu specialitku. „Furt si dává penalty. Vezme si mladého gólmana a je schopen jich na něj kopnout patnáct za trénink,“ přibližuje Kaneovo mistrovství. Tím se mimochodem může sem tam kochat i sedmnáctiletý ofenzivní talent Matouš Srb: od léta hráč rezervy, který už párkrát trénoval i s áčkem.
Ani Kaneovi nemůžeš pustit všechno!
Aby se bývalý reprezentační brankář bál, že vyhlášený exekutor uvrhne nějakého mladíka v rukavicích fasovaných v Bayernu do depresí. Ale to by nebyl Drobný, kdyby ho litoval. „Já spíš nadávám tomu brankáři, že ani jednu nechytne,“ rozjede se. „Opakuju mu: ⸴Nemůžeš z dvanácti penalt žádnou nechytit, to snad ani nejde!ʻ“
Počkejte, ale když čelíte Kaneovi, tak asi ano...
„To je úplně jedno, ne?“ nedá se „Drobas“. „Vždycky mu říkám: ⸴Musíš o něco hrát. Když penaltu proti tobě nepromění, musí ti dát třeba sto eur. A když promění, tak dáš deset eur ty jemu. Musíš jednu penaltu chytit a on pak deset dát, abys byl na nule,ʻ“ přibližuje svou motivační metodu. „Na útočníka prostě musíš vždycky něco zkusit. Na mě nikdo nikdy nemohl kopat penaltu, aniž bych o něco nehrál. To umí každý, když není pod tlakem,“ vysvětluje zaníceně.
„Je ale fakt, že Kane je kope velice dobře...“
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