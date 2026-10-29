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Staněk o Chorém v Arábii: Doporučil bych mu to, aby měl klid. Za svoji situaci si může sám

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Staněk z Arábie: Trojka v repre – neměl bych problém. Chorý? Je v těžké situaci • Zdroj: isportTV
Jindřich Staněk(druhý zleva) a Tomáš Chorý (uprostřed) na pozápasové děkovačce Slavie
Tomáš Chorý a Jindřich Staněk s dětmi
Tomáš Chorý s brankářem Jindřichem Staňkem po přípravě české reprezentace proti Arménii
Plzeňští hráči zdraví diváky po výhře nad Dynamem
Fotbalisté Plzně Tomáš Chorý a Jindřich Staněk se radují z výhry nad Dynamem
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Jonáš Bartoš
bur, Jonáš Bartoš
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Když zamířil Jindřich Staněk z Českých Budějovic do Plzně, už tam na něj Tomáš Chorý čekal. Po brankářově přestupu k fotbalistům Slavie netrvalo ani půl roku a s kanonýrem se potkali znovu. Že by na sebe i do třetice narazili v jednom klubu? „Bylo by hezký, kdyby Tomáš přišel,“ říká gólman saúdskoarabského Al Hazemu v exkluzivním rozhovoru pro Ligu naruby. „Je to na něm. Je v extrémně těžké situaci, za kterou si může sám.“

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S nikým jiným neodkopal Jindřich Staněk tolik zápasů. Celkem za stejné barvy bojovali ve 127 zápasech, poprvé za reprezentaci do 18 let v sezoně 2012/13 proti Maďarsku. Naposledy spolu vyběhli letos v únoru v červenobílém proti Liberci. Staněk udržel čisté konto a Tomáš Chorý vstřelil při výhře 1:0 jediný gól zápasu.

Chorý v Arábii? Napadlo mě to

A že by stejné klubové barvy oblékli i potřetí? Staňkovi myšlenka hlavou prolétla. „Napadlo mě to ze srandy, že ho můžeme udělat, bylo by hezký, kdyby Tomáš přišel (úsměv). Je to na něm,“ neskrývá zájem se s útočníkem znovu potkat. „Zatím žádné zprávy nemám. Je v extrémně těžké situaci, za kterou si může sám. Já se k tomu nechtěl úplně vyjadřovat. Teď je to jeho práce a práce jeho agenta. Jeho rozhodnutí, co bude chtít dělat dál.“

Chorého agent David Nehoda zmiňoval Blízký východ jako jednu z variant dalšího angažmá. „Nějaké náznaky jsou i ze Saúdské Arábie a Dubaje,“ řekl krátce poté, co byl kontroverzní střelec podruhé vyřazen z kádru Slavie. „Nabídky jsou, všechno je možné. Řecko, Polsko, Kypr. Tomáš chtěl zůstat v Čechách, ale asi to přehodnotíme.“

Aby trošku zdrhnul z pozornosti

Přesun do zahraničí by byl i podle Staňka správným krokem. Saúdská Arábie by mohla být ideální destinací. „Doporučil bych mu to. Aby trošku zdrhnul z pozornosti, která je na něj extrémní. Což je logické, když se tohle kolem něj děje,“ radí Staněk.

„Bavili jsme se o tom, když jsem byl ještě ve Slavii, řešili jsme můj odchod, probírali to spolu dennodenně. Říkal jsem mu, že po minulé sezoně by měl zvolit nějakou takovou cestu, aby měl klid.“

Nejčastější spoluhráči Jindřicha Staňka 

Podle počtu zápasů

HráčZápasyMinuty
Tomáš Chorýútočník
1278 019'
Lukáš Kalvachzáložník
1179 655'
Pavel Buchazáložník
1048 220'
Lukáš Hejdaobránce
967 933'
Milan Havelobránce
897 155'
Lukáš Provodzáložník
795 910'
Jan Kopiczáložník
785 053'
Jhon Mosquerazáložník
755 180'
Jan Sýkorazáložník
714 757'
Pavel Šulczáložník
643 638'

Zdroj: Transfermarkt

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