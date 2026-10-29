Staněk o Chorém v Arábii: Doporučil bych mu to, aby měl klid. Za svoji situaci si může sám
Když zamířil Jindřich Staněk z Českých Budějovic do Plzně, už tam na něj Tomáš Chorý čekal. Po brankářově přestupu k fotbalistům Slavie netrvalo ani půl roku a s kanonýrem se potkali znovu. Že by na sebe i do třetice narazili v jednom klubu? „Bylo by hezký, kdyby Tomáš přišel,“ říká gólman saúdskoarabského Al Hazemu v exkluzivním rozhovoru pro Ligu naruby. „Je to na něm. Je v extrémně těžké situaci, za kterou si může sám.“
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S nikým jiným neodkopal Jindřich Staněk tolik zápasů. Celkem za stejné barvy bojovali ve 127 zápasech, poprvé za reprezentaci do 18 let v sezoně 2012/13 proti Maďarsku. Naposledy spolu vyběhli letos v únoru v červenobílém proti Liberci. Staněk udržel čisté konto a Tomáš Chorý vstřelil při výhře 1:0 jediný gól zápasu.
Chorý v Arábii? Napadlo mě to
A že by stejné klubové barvy oblékli i potřetí? Staňkovi myšlenka hlavou prolétla. „Napadlo mě to ze srandy, že ho můžeme udělat, bylo by hezký, kdyby Tomáš přišel (úsměv). Je to na něm,“ neskrývá zájem se s útočníkem znovu potkat. „Zatím žádné zprávy nemám. Je v extrémně těžké situaci, za kterou si může sám. Já se k tomu nechtěl úplně vyjadřovat. Teď je to jeho práce a práce jeho agenta. Jeho rozhodnutí, co bude chtít dělat dál.“
Chorého agent David Nehoda zmiňoval Blízký východ jako jednu z variant dalšího angažmá. „Nějaké náznaky jsou i ze Saúdské Arábie a Dubaje,“ řekl krátce poté, co byl kontroverzní střelec podruhé vyřazen z kádru Slavie. „Nabídky jsou, všechno je možné. Řecko, Polsko, Kypr. Tomáš chtěl zůstat v Čechách, ale asi to přehodnotíme.“
Aby trošku zdrhnul z pozornosti
Přesun do zahraničí by byl i podle Staňka správným krokem. Saúdská Arábie by mohla být ideální destinací. „Doporučil bych mu to. Aby trošku zdrhnul z pozornosti, která je na něj extrémní. Což je logické, když se tohle kolem něj děje,“ radí Staněk.
„Bavili jsme se o tom, když jsem byl ještě ve Slavii, řešili jsme můj odchod, probírali to spolu dennodenně. Říkal jsem mu, že po minulé sezoně by měl zvolit nějakou takovou cestu, aby měl klid.“
Nejčastější spoluhráči Jindřicha Staňka
Podle počtu zápasů
|Hráč
|Zápasy
|Minuty
Tomáš Chorýútočník
|127
|8 019'
Lukáš Kalvachzáložník
|117
|9 655'
Pavel Buchazáložník
|104
|8 220'
Lukáš Hejdaobránce
|96
|7 933'
Milan Havelobránce
|89
|7 155'
Lukáš Provodzáložník
|79
|5 910'
Jan Kopiczáložník
|78
|5 053'
Jhon Mosquerazáložník
|75
|5 180'
Jan Sýkorazáložník
|71
|4 757'
Pavel Šulczáložník
|64
|3 638'
Zdroj: Transfermarkt