Jak se vede exligovým hvězdám: Září jen Durosinmi, Kuchta ještě nevystřelil na branku
Jak to tak bývá, nejzářivější hvězdy, které dělaly týden co týden na českých stadionech největší „show“, Chance Liga postupně ztrácí a nahrazují je jiné. Jak se bývalým oporám Slavie, Sparty, Plzně a Baníku, které odešly v posledním roce a půl, daří nyní? Odpověď je trochu smutná – s výjimkou Rafia Durosinmiho v zahraničí nemají formu, vytížení a mnohdy obojí. Pšenka momentálně nekvete například ani El Hadjimu Malickovi Dioufovi či Kaanu Kairinenovi.
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Rafiu Durosinmi
- útočník, 23 let
- Odešel: z Plzně, v lednu 2026
- Další angažmá: Pisa, nyní Genk
- Bilance v sezoně 2026/27 (zápasy/góly/asistence): 10/7/0
Bylo jasné, že Nigerijce v Plzni neudrží a po zdravotních komplikacích konečně přišel jeho přestup do Pisy. Když po nepovedeném jaru tým sestoupil ze Serie A, zkusila útočníka ještě Slavia, ale finančně byl nedostupný, takže poputoval za 10,5 milionu euro do Genku. Šlo o klubový rekord! V Belgii procitl, drží mu zdraví a naplňuje potenciál – s šesti góly je druhým nejlepším střelcem ligy. „S tímto tempem v Genku dlouho nezůstane. Je to typ hráče, kterého hledá každý klub,“ psal na startu sezony belgický web Nieuwsblad. Ozve se, stejně jako v minulosti, opět Premier League?
Veljko Birmančevič
- křídelník, 28 let
- Odešel: ze Sparty, v srpnu 2026
- Další angažmá: Ferencváros
- Bilance v sezoně 2026/27 (zápasy/góly/asistence): 9/0/4
Ještě nedávno byl nejlepším hráčem ligy, pak se zakabonil a stal se nechtěným. Po hodně chmurném jarním hostování v Getafe tak vzal Srb s radostí angažmá u maďarského hegemona Ferencvárose. I tam ale začal pomalu. Tamní média psala o „dosud nenaplněném očekávání“, Birmančevič naskakoval pouze z lavičky. Zlom ale přišel paradoxně proti českému soupeři – v Evropské lize s Plzní. Křídelník poprvé naskočil v základu, asistencí přispěl k výhře a od té doby dostává víc prostoru. „Cítím se tak na 60 až 70 %,“ přiznal sám. Na gól zatím čeká.
Albion Rrahmani
- útočník, 26 let
- Odešel: ze Sparty, v srpnu 2026
- Další angažmá: Benátky
- Bilance v sezoně 2026/27 (zápasy/góly/asistence): 9/0/0
I přes mnohdy rozpačité působení v Praze se Spartě podařilo útočníka prodat za pořádný balík do Serie A – za 7,5 milionu euro. V Benátkách ale možná litují, protože Kosovan očividně vůbec nepasoval do plánů kouče Giovanniho Stroppy, stejně tak v něm hráče pro základní sestavu nevidí Davide Nicola. Výsledkem je pouhých 118 minut v lize, velké nuly u gólů i asistencí a také poslední místo v tabulce. Pro ambiciózního střelce hodně těžká situace, protože poslední utkání s Interem (0:2) ukázalo, že je do útoku až čtvrtou (!) volbou.
Kaan Kairinen
- záložník, 27 let
- Odešel: ze Sparty, v srpnu 2026
- Další angažmá: AEK Atény
- Bilance v sezoně 2026/27 (zápasy/góly/asistence): 10/0/0
Když byl zdravý, byl na Letné finský záložník nepostradatelným dirigentem. O to větší překvapení je, že po přesunu do Řecka musí o své místo poprvé za dlouhou dobu tvrdě bojovat. Start měl famózní, pomohl k postupu přes předkola do Ligy mistrů a řecká média vyzdvihovala jeho 98% úspěšnost přihrávek. Od začátku září ale mnohdy tráví i celé zápasy na lavičce, v řecké lize zapsal jen 165 odehraných minut. „V týmu je hodně kvalitních hráčů, trenér testuje možnosti. Chci si vybojovat více herního času,“ přiznal v rozhovoru pro Magenta TV.
Oscar Dorley
- záložník, 28 let
- Odešel: ze Slavie, v září 2026
- Další angažmá: Al-Taawoun
- Bilance v sezoně 2026/27 (zápasy/góly/asistence): 7/0/1
Elitní šestku neprodala v létě jen Sparta, ale i Slavia. Dlouholetý oblíbenec Oscar nyní za snové peníze běhá po saúdskoarabských trávnících. Respektive momentálně neběhá - na konci září utrpěl zranění stehenního svalu a trápící se tým musí sledovat z lavičky, Al-Taawoun, kde je Liberijec na papíře největší hvězdou, je totiž v lize předposlední. Přitom na startu sezony logicky hrál záložník pravidelně, stihl i utkání proti Cristianu Ronaldovi.
Tomáš Rigo
- záložník, 24 let
- Odešel: z Baníku, v srpnu 2025
- Další angažmá: Stoke City
- Bilance v sezoně 2026/27 (zápasy/góly/asistence): 4/0/1
Byla pro slovenského záložníka minulá sezona týmově povedená? Příliš ne, Stoke bojovalo v Championship o život a skončilo na 17. místě. Individuálně ale ano, byl potřebným členem týmu, pravidelně hrál, sbíral devadesátiminutovky, zasáhl do 33 zápasů. V létě ale přišel utrum – 83 minut v lize, jinak lavička či tribuna. Týmu se navíc relativně daří, je devátý a kouká na příčky zaručující play-off o Premier League. V Anglii už se tak divoce debatuje o Rigově jarním hostování. České kluby si ale musí zajít chuť, záložník by měl zůstat v Championship – třeba Blackburn či Cardiff.
El Hadji Malick Diouf
- obránce, 21 let
- Odešel: ze Slavie, v srpnu 2025
- Další angažmá:West Ham, nyní Brentford
- Bilance v sezoně 2026/27 (zápasy/góly/asistence): 7/0/0
Jeden z mála případů, kdy hráč naplno navázal na svou výkonnost v české lize. Diouf se i přes útlý věk a sestup West Hamu stal v Anglii takovým hitem (zapsal 5 asistencí), že ho Brentford vykoupil za obřích 40 milionů eur. V šestém týmu Premier League to ale zatím nemá lehké. Členem základní sestavy není, když navíc dostal šanci v poháru proti Sunderlandu, byl z toho mizerný defenzivní výkon, dva góly přes jeho stranu a vyřazení. Kouč Keith Andrews ale nabádá k trpělivosti: „Má velmi, velmi vysoký strop. Cítíme, že je před ním ještě velký prostor růst.“
Jan Kuchta
- útočník, 29 let
- Odešel: ze Sparty, v srpnu 2026
- Další angažmá: Legie Varšava
- Bilance v sezoně 2026/27 (zápasy/góly/asistence): 7/0/0
Technicky stále hráčem Sparty, v polské Legii Varšava pouze hostuje. Každý ale asi trochu tuší, že pro něj byl po komplikovaném jaru odchod vysvobozením. Co se týče minutáže a gólů, je ale známý bouřlivák stále v kleci. Trudná statistika 356 minut bez gólu není vším, Kuchta je stejně jako celý polský gigant pod lupou veřejnosti, která zatím převážně kritizuje. „Zdaleka největší zklamání, negativně jsme ho ohodnotili ve všech čtyřech zápasech,“ zní zářijový verdikt fanouškovského webu legionisci.pl. Ani v říjnu formu nevylepšil, navíc stále čeká na první střelu na bránu.
Matěj Šín
- záložník, 22 let
- Odešel: z Baníku, v srpnu 2025
- Další angažmá: Alkmaar, nyní Den Haag
- Bilance v sezoně 2026/27 (zápasy/góly/asistence): 5/0/0
V české lize byl vycházející hvězdou, v Nizozemsku se stal jen jedním z mnoha. V Alkmaaru, který v Konferenční lize vyřadil Spartu, se ostravský odchovanec pral s těžkou konkurencí a připsal si tři soutěžní góly. Hostování o kvalitativní úroveň níž ale bylo potřeba. Byť u nováčka v Haagu zatím na gól čeká (branka proti PSV byla připsána jako vlastní brankáři Kovářovi), alespoň pravidelně naskakuje, někdy jako žolík do druhé půle. Nutno říct, že mu přípravu komplikovala zranění. Vysněný návrat do seniorského národního týmu je ale zatím daleko.
Ewerton
- křídelník, 29 let
- Odešel: z Baníku, v červenci 2025
- Další angažmá: Pyramids
- Bilance v sezoně 2026/27 (zápasy/góly/asistence): 1/0/0
Brazilská samba opustila minulé léto Bazaly kvůli lukrativní nabídce z Káhiry. Ewerton to ale v Egyptě nerozjel. V minulé sezoně vstřelil dvě branky, tento ročník se prakticky nepodívá ani na lavičku. „Podle několika zdrojů jsou tam jeho dny v Pyramids i přes platný kontrakt sečteny,“ padlo v bonusové části pondělního pořadu Liga naruby. Post za post by ho měl nahradit syrský křídelník Amar Ramadan z Dunajské Stredy. Ve hře je i vyplacení ze smlouvy, blíží se návrat do Česka? Pavel Hapal ho má tuze rád, ale pravděpodobnější než Olomouc by byl Baník...