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Geniální signál přinesl ovoce. Krejčí skóroval přesně tak, jak Wolves celý týden trénovali

Radost Ladislava Krejčího
Radost Ladislava KrejčíhoZdroj: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia
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Pavel Baláž
Zahraničí
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Ladislav Krejčí se podruhé v sezoně zapsal mezi střelce. Český reprezentační kapitán pomohl Wolverhamptonu gólem k výhře 3:0 nad Cardiffem. Jeho trefa navíc nebyla náhodná, jak po utkání prozradil trenér César Peixoto.

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Sedmadvacetiletý obránce se prosadil v 58. minutě, kdy po rohovém kopu Kierana Trippiera přesnou hlavičkou pečetil vítězství Wolves. Pro Krejčího šlo o druhý ligový gól v sezoně, poprvé skóroval na začátku září při remíze 2:2 s Birminghamem. Tentokrát navíc zakončil akci, kterou jeho tým během týdne speciálně nacvičoval.

„Pracovali jsme na standardní situaci, abychom Krejčímu vytvořili prostor ke skórování. Trippier poslal míč přesně tam, kam měl, přímo ke Krejčímu,“ vysvětloval trenér César Peixoto na pozápasové tiskové konferenci. „Když se věci, na kterých během týdne pracujeme, přenesou do zápasu a přinesou góly, je to pro trenéra ten nejlepší pocit,“ dodal portugalský kouč.

Wolves chtějí zpět mezi elitu 

Wolverhampton po sestupu z Premier League usiluje o okamžitý návrat mezi elitu. Výhrou nad Cardiffem prodloužil sérii bez porážky na čtyři zápasy a posunul se na třetí místo Championship. Po třinácti kolech má na kontě 24 bodů, na druhou Swansea ztrácí dva a na vedoucí Middlesbrough čtyři.

Po návratu z reprezentačního srazu Krejčí nejprve proseděl utkání s Middlesbrough na lavičce a proti Burnley dostal jen několik minut. V posledních třech zápasech už ale nechyběl v základní sestavě Wolverhamptonu a své pevné místo v obraně potvrdil gólem proti Cardiffu.

 

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