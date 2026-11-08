Naderi před srazem nároďáku válí! Je na něj neuvěřitelný spoleh, září kouč Rangers
Velké povzbuzení pro českou reprezentaci. Ryan Naderi přijíždí na listopadový sraz ve skvělé formě. Útočník Rangers nastřílel v šesti utkáních od svého debutu v mužstvu Santiho Denii hned pět branek včetně proměněné penalty proti St. Mirren ve skotské lize při triumfu 2:0. Za toto období navíc přidal i dvě asistence. Senzační čísla. „Je na něj neuvěřitelný spoleh. Můžeme si být vždy jistí, že odvede maximum a pravidelně střílí góly,“ těší trenéra Dereka McInnese.
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St. Mirren je jeho oblíbeným soupeřem. Ryan Naderi porazil celek z města Paisley při každém z dosavadních čtyř střetnutí. Navíc mu nasázel dva góly a na další dva nahrál, což je jeho nejlepší bilance proti jakémukoliv ze soupeřů.
„Užívám si aktuální formu celého týmu. Je opravdu zábava být na hřišti. Čeká nás těžký soupeř, ale jsme na něj opravdu dobře připravení,“ šel Naderi do duelu s osmým týmem skotské Premiership výborně naladěn.
Také se brzy dostal do výborné příležitosti. Skvěle přečetl situaci a po několika odrazech se objevil sám před brankářem Jacobem Chapmanem. Australan však výborně vyběhl a Naderiho vychytal.
Sporná penalta
O pár minut později přišla největší kontroverze zápasu. Bek Rangers James Penrice spadl v rohu vápna po nepříliš silném kontaktu od Samuela Ramose a pískala se penalta. Celý kontakt se odehrál přímo před sudím Nickem Walshem, který vůbec neváhal.
„Asi se shodneme, že to bylo špatné rozhodnutí. Penrice si sudího pěkně povodil,“ nesouhlasil s rozhodnutím televizní expert a bývalý útočník Premier League Chris Sutton.
„Neviděl jsem to ještě ze záznamu. Někdo říká, že byla. Někdo říká, že ne. Nevím. Cítil jsem kontakt a nemohl se dostat k míči,“ hodnotil situaci sám Penrice. Podle Suttona tím sám přiznal, že se penalta kopat neměla.
Její exekuce se ujal Naderi a spolehlivě poslal hosty do vedení.
Rangers našli penaltového specialistu
„Trénuje jejich exekuci víceméně každý den. Tenhle způsob, kdy si při rozběhu dvakrát zpomalí a zadrobí, dělá pořád dokola a je v něm stále sebevědomější. Je to skvělé pro něj i pro celý tým,“ uklidnil Naderi trenéra McInnese.
Rangers totiž spolehlivého exekutora penalt hledali.
„Přišel jsem do týmu, který přišel o Jamese Taverniera, jenž zahrával úplně všechno. Trestňáky, auty, penalty. Byla to věc k řešení a nyní spoléháme na Ryana,“ odškrtl si McInnes jednu ze starostí.
Konečnou podobu dal výsledku půl hodiny před koncem kapitán Rangers Daniel Neil. Tečovaná rána z dálky byla jeho první ligovou trefou v této sezoně. Rangers si tak došli pro vítězství 2:0 a ztrácejí pouze jediný bod na lídra Premiership, konkurenční Celtic.
Devět gólů, pět asistencí
Velkou zásluhu na tom má Naderi, jenž v sedmnácti soutěžních startech v této sezoně nasbíral devět branek a pět asistencí.
„Má obrovskou chuť pracovat. Je vidět, že chce být hráčem, proti němuž se nikomu nechce hrát. Odvede neuvěřitelné penzum práce a nic neodflákne. Můžeme se spolehnout, že na hřišti vždy nechá všechno a pravidelně střílí góly,“ libuje si McInnes.
Nelze než doufat, že si svou pohodu přenese Naderi i do národního týmu.