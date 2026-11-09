Hrůza na fotbale! Diváci se propadli tribunou, letěli čtyři metry. Jeden v nemocnici
- Během prvoligového utkání v norském Tromsö se pod hostujícími fanoušky Bodö/Glimt propadla tribuna a pád ze čtyř metrů způsobil zranění pětadvacetiletého muže.
Zápas byl na padesát minut přerušen poté, co si problémů s tribunou všiml brankář Bodö/Glimt Nikita Haikin.
Sektor hostů prošel bezpečnostní prověrkou jen pár dní před zápasem a celý incident nyní vyšetřuje norská policie.
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Děsivé okamžiky poznamenaly nedělní utkání norské fotbalové ligy mezi Tromsö a Bodö/Glimt. Pod skupinou hostujících fanoušků se během zápasu prolomila podlaha tribuny a několik lidí se zřítilo do několikametrové hloubky.
Jeden z příznivců skončil se zlomeným žebrem v nemocnici, přestože stadion prošel jen několik dní před nehodou bezpečnostní kontrolou.
Tribuna se prolomila pod fanoušky. Následoval pád z výšky čtyř metrů
Nedělní derby dvou severonorských rivalů se změnilo v drama. Ve 41. minutě utkání mezi Tromsö a Bodö/Glimt se na stadionu Romssa Arena náhle propadla část tribuny vyhrazené hostujícím fanouškům.
Příznivci Bodö/Glimt právě skákali a zpívali chorály, když se pod nimi prolomila podlaha. Podle prvotních informací klubu mohlo do vzniklého otvoru spadnout až pět lidí.
„Skákali jsme a zpívali chorály Glimtu, když nám najednou zmizela tribuna pod nohama,“ popsal agentuře Reuters fanoušek Magnus Støver.
„Padali jsme volným pádem asi tři nebo čtyři metry,“ pokračoval Nor, který při pádu dopadl na svého bratra Sigurda.
Pětadvacetiletý Sigurd utrpěl zlomeninu žebra a musel být převezen do nemocnice. Podle bratrova vyjádření byl po nehodě silně otřesený a zpočátku s ním nebylo možné normálně komunikovat. Následně zůstal v nemocnici na pozorování.
Brankář zastavil zápas. Domácí pomohli soupeřovým fanouškům
Vážného incidentu za svou brankou si všiml gólman Bodö/Glimt Nikita Haikin, který okamžitě upozornil rozhodčího. Ten hru přerušil a oba týmy zamířily do kabin.
Na místo dorazili záchranáři, policisté a pořadatelská služba. Zhruba 600 hostujících fanoušků muselo opustit postižený sektor.
Solidaritu následně projevili domácí příznivci Tromsö, kteří uvolnili místa na ostatních tribunách, aby se mohl zápas dohrát.
Po téměř padesátiminutovém přerušení se fotbalisté vrátili na trávník. Bodö/Glimt nakonec zvítězilo 2:0 díky dvěma brankám Oly Brynhildsena.
Tribuna prošla kontrolou. Případ vyšetřuje policie
Ještě znepokojivější okolnosti odhalila norská média po utkání. Podle deníku Verdens Gang totiž vedení Tromsö provedlo bezpečnostní kontrolu stadionu jen několik dní před incidentem.
Norský fotbalový svaz (NFF) přitom o prověření tribun požádal všechny kluby už na konci října. Tromsö následně potvrdilo, že jeho sektor pro hosty kontrolou prošel a byl schválen k používání.
„Je to tragédie. Především soucítíme se Sigurdem a ostatními zúčastněnými,“ reagoval výkonný ředitel klubu William Frantzen.
Policie nyní vyšetřuje okolnosti nehody a zjišťuje, proč konstrukce nevydržela. Poškozená část stadionu zůstane uzavřena, dokud nebude opravena a znovu schválena.
Norská fotbalová federace navíc oznámila, že přezkoumá bezpečnostní předpisy. Jen během letošního podzimu totiž došlo k podobným incidentům také na stadionech v Hamaru a Fredrikstadu.
Tromsö se zraněnému fanouškovi omluvilo a jeho zástupci ho navštívili v nemocnici.