Předplatné

Návrat legendy! Držitel Zlatého míče a comeback v Itálii: jeden trénink, dorazil v pátek

Ronaldinho (vlevo) s Adrianem a Ronaldem
Ronaldinho (vlevo) s Adrianem a RonaldemZdroj: Profimedia.cz
Ronaldinho předával Zlatý míč za rok 2025
Brazilský míčový kouzelník Ronaldinho
Ronaldinho válel za Barcelonu.
Ronaldinho v dresu Barcelony
Messi poslouchá svého mentora Ronaldinha
Brazilský míčový kouzelník Ronaldinho
Mezi dvojicí Messi Ronaldinho panovala dobrá nálada
11
Fotogalerie
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Zahraničí
Vstoupit do diskuse (1)

Slavný brazilský fotbalista Ronaldinho se v neděli po více než jedenácti letech představí v soutěžním utkání. Šestačtyřicetiletý mistr světa z roku 2002 nastoupí ve třetí italské lize za Ravennu v derby proti Forli.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

„Určitě bude hrát v základní sestavě. O tom, jak dlouho zůstane na hřišti, se rozhodneme společně,“ citovala agentura Reuters trenéra Ravenny Andreu Mandorliniho, který Ronaldinhův start potvrdil na páteční tiskové konferenci.

Nejlepší rozhodnutí mé kariéry

Držitel Zlatého míče z roku 2005 podepsal s Ravennou smlouvu v červnu a současně v klubu získal majetkový podíl. Protože však od posledního angažmá ve Fluminense v roce 2015 nehrál, nebylo jasné, jestli se vůbec objeví na hřišti.

Bývalá hvězda Barcelony nebo AC Milán doufá, že při návratu vstřelí 300. gól v kariéře. „Návrat na hřiště ve 46 letech je nejlepší rozhodnutí mé kariéry,“ řekl Ronaldinho deníku Corriere della Sera.

Video placeholder

„Svůj první gól v Itálii jsem dal v derby. Byl to výjimečný večer, na který fanoušci AC Milán nikdy nezapomenou. Bylo to 28. září 2008 a prosadil jsem se hlavou, což zrovna není moje silná stránka. Kdo ví, třeba se mi to podaří znovu,“ dodal.

Ronaldinho přicestoval do Itálie v pátek odpoledne a před nedělním debutem se spoluhráči stihne jen dnešní trénink. Kvůli očekávanému zájmu diváků nechal klub na stadionu Bruna Benelliho postavit provizorní tribunu.

Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance LigaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů