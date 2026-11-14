Návrat legendy! Držitel Zlatého míče a comeback v Itálii: jeden trénink, dorazil v pátek
Slavný brazilský fotbalista Ronaldinho se v neděli po více než jedenácti letech představí v soutěžním utkání. Šestačtyřicetiletý mistr světa z roku 2002 nastoupí ve třetí italské lize za Ravennu v derby proti Forli.
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„Určitě bude hrát v základní sestavě. O tom, jak dlouho zůstane na hřišti, se rozhodneme společně,“ citovala agentura Reuters trenéra Ravenny Andreu Mandorliniho, který Ronaldinhův start potvrdil na páteční tiskové konferenci.
Nejlepší rozhodnutí mé kariéry
Držitel Zlatého míče z roku 2005 podepsal s Ravennou smlouvu v červnu a současně v klubu získal majetkový podíl. Protože však od posledního angažmá ve Fluminense v roce 2015 nehrál, nebylo jasné, jestli se vůbec objeví na hřišti.
Bývalá hvězda Barcelony nebo AC Milán doufá, že při návratu vstřelí 300. gól v kariéře. „Návrat na hřiště ve 46 letech je nejlepší rozhodnutí mé kariéry,“ řekl Ronaldinho deníku Corriere della Sera.
„Svůj první gól v Itálii jsem dal v derby. Byl to výjimečný večer, na který fanoušci AC Milán nikdy nezapomenou. Bylo to 28. září 2008 a prosadil jsem se hlavou, což zrovna není moje silná stránka. Kdo ví, třeba se mi to podaří znovu,“ dodal.
Ronaldinho přicestoval do Itálie v pátek odpoledne a před nedělním debutem se spoluhráči stihne jen dnešní trénink. Kvůli očekávanému zájmu diváků nechal klub na stadionu Bruna Benelliho postavit provizorní tribunu.