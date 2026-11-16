Ronaldinho (46) zpět v akci. Zápas mezi profesionály, byl u gólu. Bude pokračovat?
Legendární Ronaldinho po jedenácti letech nastoupil do zápasu profesionální soutěže. Ve třetí italské lize naskočil za Ravennu proti Forli (2:0), odehrál první poločas a ukázal, že fotbal rozhodně nezapomněl. Podílel se i na vítězném gólu a pomohl ke třem bodům klubu, v němž má menšinový akcionářský podíl. „Dal jsem si pár let pauzu, ale teď je čas se vrátit,“ vtipkoval pak na sociální síti.
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Poslední utkání jako profesionál odehrál za brazilské Fluminense v roce 2015, později oficiálně ohlásil konec kariéry a nyní se zase proháněl na trávníku v profesionální soutěži.
Držitel Zlatého míče pro rok 2005 už v létě podepsal s italským klubem Ravenna, kde má primárně pomáhat s budováním značky a marketingem. Nazout kopačky už znovu neměl, jenže fotbalový génius si s míčem pořád rozumí dokonale a v pokročilém věku se zapojil i jako hráč.
Už před zápasem kolem něj bylo haló. Video z tréninku, kde 46letý Brazilec naprosto dokonale a ladně zalepí těžkou přihrávku vzduchem, obletělo sociální sítě. Zklamaní nebyli ani fanoušci v Ravenně.
Fotbalový génius znovu čaroval
Vzhledem k věku už nezvládl víc než polovinu zápasu, ale v ní se činil. Oblékl pochopitelně dres s číslem 10 a postavil se na levé křídlo jako v dobách největší slávy. Drzými nápady se pak neustále snažil obelstít obránce soupeře.
Perfektním centrem z rohového kopu vytvořil obrovskou šanci a především díky ní má ve statistikách ze všech hráčů utkání nejvyšší číslo v kolonce očekávaných asistencí (0,34).
Věčně usměvavý showman, který příští rok dorazí do Ostravy na zápas organizovaný Markem Jankulovským, pak měl podíl i na vítězném gólu. Převzal přihrávku zády k brance, dotěrného obránce udržel za sebou a posunul balon ke spoluhráči. Lorenzo Lonardi pak přiklepl doprava a Giulio Donati krásnou střelou otevřel skóre. Hokejovou terminologií si tak legenda Barcelony připsala druhou asistenci.
Byl to poslední zápas?
Solidním výkonem tak již prošedivělý kouzelník dal najevo, že není jen marketingovým lákadlem pro fanoušky, ale týmu opravdu má co dát. „Byl to můj poslední zápas? Nevím. Pokud mi prezident bude volat dál, vrátím se,“ prohodil v pozápasovém rozhovoru pro Sky Italia.
Menšinový akcionář klubu, který má podle spekulací v Ravenně podíl zhruba čtyř procent, se tak možná přijde fanouškům brzy ukázat znovu. „Bylo krásné tu být, hrát, zažít předzápasovou atmosféru v kabině. Fotbal byl vždycky tou nejkrásnější věcí v mém životě,“ rozplýval se Ronaldinho.
Pár hodin po zápase pak celému klubu a všem fanouškům ještě jednou poděkoval na sociálních sítích. „Dal jsem si pár let pauzu, ale teď je čas se vrátit,“ začal svou zprávu ironicky. „Hahahaha, žerty stranou. Bylo nádherné prožít tenhle skvělý den se spoluhráči a před vyprodaným stadionem,“ pokračoval vážně.
„Pojďme dál pracovat na tom, abychom dobyli Itálii a svět!!! Jsem si jistý, že jsme na správné cestě…“ dodal odhodlaně s tím, že chce postoupit do vyšší soutěže. Ravenna je momentálně na druhém místě Serie C, které by ji posunulo do play off o postup do druhé ligy, první Spezia drží náskok šesti bodů.