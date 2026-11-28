Ronaldo v Arábii pod palbou: Ať dá tisící gól a skončí, tvrdí ikona saúdské ligy
- Al-Nassr prohrál s Al-Ahli 1:3 a jedinou branku poražených vstřelil Cristiano Ronaldo, který tak zaokrouhlil svou bilanci na 987 gólů.
Bývalý reprezentant Hussein Abdulghani označil Ronalda za negativní přínos a zpochybnil hodnotu jeho blížící se tisícovky branek.
Kritika přišla krátce poté, co Ronaldo ukončil reprezentační kariéru a předtím v lize zahodil dvě penalty v řadě.
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Cristiano Ronaldo (41) skončil v portugalské reprezentaci a pod tlak se dostává i ve svém saúdskoarabském klubu Al-Nassr. Legenda tamního fotbalu, bývalý kapitán Al-Nassru a reprezentace Hussein Abdulghani (49), který momentálně působí v konkurenčním Al-Ahli, jej dokonce považuje za největší slabinu svého rivala.
Al-Ahli porazilo Ronaldův Al-Nassr 3:1. Přestože se Ronaldo postaral o jedinou branku svého týmu, Hussein Abdulghani následně v televizní diskuzi na stanici MBC 1 portugalskou hvězdu pořádně zkritizoval.
Býval skvělý, ale teď...
„Všichni vědí, v čem spočívá problém Al-Nassru, ale sami před ním zavírají oči. Všichni se shodneme, že Ronaldo byl skvělým hráčem. To teď ale nechme stranou. Otázka zní: Je v současnosti pro tým skutečně přínosem, zejména v zápasech, ve kterých se rozhoduje o každém detailu?“ nadhodil téma.
Ronalda se ve vysílání zastal Muhammad Nur, další ikona saúdskoarabského fotbalu, která téměř celou svou kariéru strávila v Al-Ittihadu. „Hraje na pozici útočníka a jeho úkolem je střílet góly.“ Když ale dostal otázku, zda by chtěl, aby Ronaldo hrál za jeho Al-Ittihad, odpověděl zamítavě. „Ne,“ řekl.
V Saúdské Arábii se řeší Ronaldův celkový přínos i jeho pramalou snahu o bránění. Abdulghani proto na svém názoru trval: „Mluvíme o fotbalové stránce věci. Ronaldo je velký hráč, ale už není schopen týmu nic přinést. Al-Nassr potřebuje útočníka, který dokáže individuálně rozhodovat zápasy, nikoli někoho, kdo je na hřišti jen proto, aby tam strávil celých devadesát minut. Je teď pro tým na hřišti užitečný? V zápasech, které jsou vyrovnané? Řekněme si také pravdu: Fanoušci Al-Nassru by se měli modlit za to, aby Ronaldo vstřelil svůj 1000. gól, a celá tahle záležitost už konečně skončila,“ byl nečekaně břitký.
Jen útočí, ale co užitečnost pro tým?
Abdulghani zároveň odmítl představu, že by Ronaldův 1000. gól v kariéře představoval nějaký úspěch pro Al-Nassr. Podle něj by z něj klub neměl žádný skutečný prospěch. „Získají za to nějakou trofej?“ podivil se.
Abdulghani coby kritik po vzájemném zápase nakonec rozšířil svůj pohled i na Ronaldovy výkony v kontextu průběhu celé sezony: „Nemluvím pouze o zápase proti Al-Ahli, ale o každém utkání od začátku sezony. Nikdo to neříká, protože se bojí Ronaldových fanoušků, ale Ronaldo je pro Al-Nassr negativním přínosem. A ti, kteří se mnou nesouhlasí, jsou dobře známí.“
Paradoxně Ronaldo v inkriminovaném utkání vstřelil první gól Al-Nassru už ve 14. minutě, když potrestal hrubou chybu soupeřova francouzského záložníka Valentina Atangany. Ten přišel o míč po napadání Sama Costy ve středu hřiště a posunul posléze ho na Ronalda, jenž následně střelou z první překonal dobře známého senegalského gólmana Édouarda Mendyho, jenž v minulosti chytal za Rennes a Chelsea.
Skóruje díky penaltám
Pro Ronalda šlo o první gól a zápas od chvíle, kdy na začátku listopadu ukončil svou reprezentační kariéru. Díky této trefě se stal historicky nejlepším střelcem Al-Nassru v v rámci vzájemných zápasech proti Al-Ahli v Saudi League.
V tabulce střelců je druhý za vedoucím anglickým útočníkem Ivanem Toneym z Al-Ahli, na kterého ztrácí pět branek. Na konci října zaznamenal hattrick proti celku Al Kholood (5:3).
Aktuálně má na kontě 987 gólů, už jen třináct mu schází k dorovnání magické hranice bájné tisícovky.
Mohl být ještě blíž, jenže před týdnem proti Al-Ahli neproměnil penaltu, když pálil do tyče. V jeho případě šlo už o druhý zahozený pokutový kop v řadě, což se mu stalo poprvé od svého příchodu z Manchesteru United v lednu 2023.
Penaltovou černou sérii ovšem přeřušil v úterý při nejbližší možné příležitosti, když se trefil v duelu asijské Ligy mistrů proti Al Saddu z Kataru. Ze značky pokutového kopu poslal svůj tým do vedení, po půli pak o výhře 2:1 rozhodl Joao Felix.