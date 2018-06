Rosického rozlučka ONLINE: Hvězdy už po dešti hrají, Koller dává góly

Samotné utkání začlo kvůli silné bouřce s hodinovým zpožděním. Hrát se bude na 2x35 minut. Celé odpoledne sledujte ONLINE na iSport.cz.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11. Koller, 24. Koller Hosté: 22. Ewerthon Sestavy Domácí: TR10 CZECH TEAM



Brankáři: Petr Čech, Jaromír Blažek



Obránci: Marek Jankulovski, Jiří Novotný, Tomáš Sivok, Zdeněk Grygera, Milan Fukal



Záložníci: Tomáš Galásek, Štěpán Vachoušek, Tomáš Hübschman, Jaroslav Plašil, Karel Poborský, Libor Sionko, Jan Polák, Miroslav Baranek



Útočníci: Jan Koller, Vratislav Lokvenc, Milan Baroš



Trenéři: Karel Brückner, Miroslav Beránek Hosté: TR10 WORLD TEAM



Brankář: Jens Lehmann



Obránci: Kieran Gibbs, Dedé, Evanílson, Bacary Sagna, Gael Clichy



Záložníci: Alexander Song, Yossi Benayoun, Nuri Sahin, Mathieu Flamini, Alexander Hleb, Cesc Fábregas, Tomáš Rosický



Útočníci: Ewerthon, Robin van Persie



Trenér: Ivan Hašek Rozhodčí Atkinson (Ang.) – Moláček, Blažej Stadion Generali Arena, Praha

18:33 Skončil první poločas. Český tým po něm vede 2:1. Jeho oba góly dal nejlepší kanonýr v historii české reprezentace Jan Koller, za zahraniční hvězdy se trefil Ewerthon.

18:10 Za oběť počasí padlo i velkolepé choreo.

Rosického rozlučka obětí počasí! Bouřka zničila i velkolepé choreo

18:01 Zápas začal. Tomáš Rosický začal v dresu týmu světových hvězd.

17:55 Hráči už nastoupili na hřiště. Vypadá to, že s hodinovým zpožděním zápas přece jen začne.

17:50 Hvězdný útočník Robin van Persie nabídl fanouškům snímky z kabiny týmu světových hvězd.

17:42 Organizátoři vyzývají fanoušky k trpělivosti.

17:30 Začátek se kvůli bouřce dál odsouvá. Někteří fanoušci i přes velmi nepříznivé počasí zůstali na svých místech.

Opravdoví srdcaři sedí i v tajfunu na svém místě. #TR10 pic.twitter.com/YWRKSBORs5 — Jakub Dvořák (@jakubdvo) June 9, 2018

17:00 Kvůli dešti se zahajovací ceremoniál odkládá o čtvrt hodiny.

16:50 Nástup na rozcvičení v podání hlavní hvězdy dne.

Takhle vypadal Tomášův nástup na rozcvičení. 😍😍😍 #Rosicky pic.twitter.com/E2t9ydR1Tc — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 9, 2018

16:40 Na stadionu se spustil ohromný liják, fanoušci řvou Anglie, Anglie. Hrači se šli schovat do kabin.

Heavy rain now at Letna stadium. Not the best weather for farewell match... pic.twitter.com/Yib533AN2t — Karel Häring (@KHaring75) June 9, 2018

16:20 Součástí dnešního zápasu je i výstava dresů Tomáše Rosického

Rozlučka #TR10 Vedle dresů Arsenalu a nároďáku i ten první a poslední sparťanský... pic.twitter.com/pDpS5L9ebJ — Lukas Tomek (@TomekLukas) June 9, 2018

15:55 Jak se na rozlučku s Tomášem Rosickým těší Petr Čech? Přečtěte si rozhovor, který poskytl ještě před výkopem

15:10 Někteří fanoušci dorazili zdaleka. Jeden třeba až z Hongkongu.

Je jasné, že @nickchan0620, který na zápas přiletěl až z Hongkongu, na dnešní den nikdy nezapomene!😍 Do začátku zápasu zbývá hodina a půl! #Rosicky pic.twitter.com/TQIArmliZ9 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) June 9, 2018

14:55 A už jsou tu soupisky obou týmů. V českém i světovém výběru figuruje současně pouze jeden hráč - brankář Petr Čech. Oproti předpokladům schází Pavel Nedvěd.

🙋‍♂️ Máme pro vás kompletní sestavy! Brzy je očekávejte na Letné ⭐️ pic.twitter.com/zKcrIyLwVD — Rozlučka Tomáše Rosického (@Rosicky_TR10) June 9, 2018

14:50 S Tomášem Rosickým se zdraví další hvězdný host dnešní rozlučky - Cesc Fábregas, bývalý hráč Arsenalu a Barcelony, který dnes působí v Chelsea.

14:00 V Praze už je jedna z nejzvučnějších osobností, která se dnes objeví na trávníku. Útočník Robin van Persie, který se s Rosickým potkal v Arsenalu.

Jan Koller poslal před exhibicí vzkaz pro svého parťáka z Dortmundu a české reprezentace

Koller posílá vzkaz Rosickému: Vítej mezi fotbalovými důchodci

