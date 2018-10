Skalná šokovala soupeře. Nedvěd znovu nastoupil, synovi nahrál na krásný gól

Utajovaná akce, o které do poslední chvíle netušili ani někteří Nedvědovi spoluhráči ze Skalné, klapla dokonale. V neděli odpoledne na hřišti TJ Lomnice k úžasu všech vyběhl na rozcvičku i Pavel Nedvěd. Jeden z nejslavnějších fotbalistů české historie a v současnosti viceprezident italského Juventusu.

"Lidé nejdřív nevěřili, že je to on. Pak ale brali do ruky telefony a svolávali své známé. Místo čtyřiceti lidí, kteří původně přišli na zápas, bylo na stadionu nakonec 200 diváků," popsal pro iSport.cz Nedvědův nejlepší kamarád a spoluhráč z dětství Tomáš Pěček, který sám v utkání nastoupil.

Nedvěd za Skalnou nastoupil poprvé po ukončení profesionální kariéry v červnu. Na domácím hřišti byl u porážky 1:4 s Královským Poříčím. V neděli si střihl repete. "Bylo nás málo, potřebovali jsme lidi," vtipkoval Pěček, proč povolali do akce svou největší hvězdu.

V utkání v Lomnici se Nedvědovi a jeho parťákům dařilo o poznání lépe. V závěrečné půlhodině nastříleli čtyři branky a domů si odvezli jasnou výhru 4:1.

Za Skalnou stejně jako proti Královskému Poříčí nastoupil i Nedvědův syn Pavel. Tentokrát šel do zápasu z pozice náhradníka, na trávník se dostal v 81. minutě. Rozkoukal se velice rychle. Nedvěd starší vyslal v 87. minutě Nedvěda juniora do útoku po levé straně hřiště, mladý Pavel pak levačkou nádherně vymetl šibenici. "A to ještě byla jeho slabší noha," usmíval se Pěček.

Nedvěd si druhý zápas, tentokrát mimo pozornosti médií a televizních kamer, užil dokonale. Jeho tým oslavil vysoké vítězství a navíc přispěl ke gólu svého syna. "Tentokrát už nám to šlo výrazně lépe než s Poříčím, zahráli jsme si dobrý fotbal. Na hřišti jsme se sešli všichni starší, zkušení hráči," líbilo se Pěčkovi.

Nedvěd přiletěl do Česka během reprezentační pauzy, ve čtvrtek by se měl v Praze ukázat na tenisové rozlučce kamaráda Radka Štěpánka, který chystá speciální exhibici v O2 Areně.

Nedvěd oblékl dres Skalné po třiceti letech. Výkon syna? Moc toho nenaběhal, proto jsme prohráli, smála se legenda 1080p 720p 360p REKLAMA

Klan Nedvědů ozdobil soupisku Skalné. Zahrát si s tátou je vždycky zážitek, hlásí Nedvěd mladší 1080p 720p 360p REKLAMA