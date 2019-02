UEFA má staronového vládce. Čeferin neměl žádného protikandidáta | iSport.cz

"Jsem poctěn," řekl k znovuzvolení Čeferin, který nyní povede unii až do roku 2023. "Nejhorší věc, kterou bychom teď mohli udělat, by bylo usnout na vavřínech. Každý den přináší nové výzvy a my chceme, aby si fotbal užívali fanoušci na celém světě," přidal.

Čeferin před necelými třemi lety v čele UEFA nahradil Michela Platiniho, který skončil kvůli zákazu činnosti ve fotbale za přijetí podezřelé platby. Ve volbách tehdy porazil Michaela van Praaga z Nizozemska a mandát získal do konce funkčního období bývalého slavného francouzského reprezentanta.

"Tehdy bylo vedení světového i evropského fotbalu v obrovské krizi," připomněl Čeferin rozsáhlý korupční skandál, který stál místo i šéfa FIFA Seppa Blattera. "A vy jste se přesto rozhodli dát klíče od sídla UEFA někomu naprosto neznámému. Byla to však jedinečná šance změnit věci k lepšímu," dodal.