V Liverpoolu ožilo slavné finále! Hrál i Šmicer, Bergra chválili za vzhled | iSport.cz

Zaplněný Anfield sledoval souboj legend, jako Steven Gerrard, Sami Hyppiä, Robbie Fowler, Michael Owen na domácí straně proti Cafúovi, Didovi, Pirlovi, Kaká a dalším v dresu hustá. Skvělá podívaná, které se zúčastnili nejen hráči, co nastoupili v památném finále Ligy mistrů v roce 2005, ale i další hvězdy nedávné minulosti.

V prvním poločase poslal Liverpool do vedení Robbie Fowler, a po přestávce přidal druhou trefu Djibril Cissé. Na gól mu pěkně mezi obránce přihrál Patrik Berger, který si po zápase vysloužil od webu deníku liverpoolecho.uk pochvalu nejen za povedený pas. "Je nefér, jak stále dobře vypadá," hodnotili vzhled pětačtyřicetiletého vicemistra Evropy 1996.

Milánské dostal zpět do hry ranou z trestného kopu Andrea Pirlo. Následně mohl vrátit domácím dvoubrankové vedení Vladimír Šmicer, který ale nedokázal z hranice malého vápna nasměrovat míč po hlavičce Gerrarda mezi tři tyče.

A tak znovu udeřilo na druhé straně, když krásným obstřelem vyrovnal Guiseppe Pancar. Obrat se ale nakonec nekonal. Rozhodující trefu totiž v závěru utkání obstarala snad největší ikona Liverpoolu – Steven Gerrard.

VIDEO: Zápas legend Liverpool - AC Milán 3:2

„Je to vždy zvláštní pocit vrátit se na Anfield, zvláště když je zaplněný,“ přiznal po utkání dlouholetý kapitán „Reds“, který dnes trénuje ve skotské lize Glasgow Rangers. „Hrát se svými bývalými spoluhráči proti AC Milán a zvítězit, je skvělé. Díky všem, co na zápas přišli i těm, kteří se ho zúčastnili. Kluci by mohli trávit volný čas se svými rodinami, ale přijeli přispět na dobrou věc a pobavit diváky. Za to jim patří dík,“ dodal Gerrard.

Zápas pro dobrou věc si všichni užili, včetně největšího hrdiny penaltového rozstřelu z finále LM 2005. Brankář Jerzy Dudek si během utkání dokonce odběhl na tribunu, kde zapojil do hry jednoho z handicapovaných fanoušků. Právě jim měl pomoci výtěžek z charitativního utkání.

Jerzy Dudek is an absolute legend.



How many would stop a charity game to play with a disabled fan? #LFC pic.twitter.com/LuSeMoRyk6 — Nic Mason (@MrNickMason) 24. března 2019

Sestavy týmů z charitativního duelu Liverpool - AC Milán

Liverpool: Dudek - Johnson, Carragher, Hyypia, Agger, Kennedy - Gerrard, Kwarme - Garcia, Kuyt - Fowler. Střídali: Westerveld, Traore, McAteer, McManaman, Aldridge, Cissé, Owen, Šmicer, Diao, Berger. AC Milán: Dida - Cafú, Costacurta, Serginho, Kaladze - Gattuso, Pirlo, Ambrosini - Kaká, Rui Costa - Inzaghi. Střídali: Abbiati, Maldini, Fiori, Šimič, Borriello, Favalli, Carbone, Pancaro, Storari, Digao, Oddo.

Ve vzpomínce na památné finále LM 2005 se proti sobě utkaly v charitativním zápase legendy Liverpoolu a AC Milán (3:2)







16 zobrazit galerii

VIDEO | Finále Ligy mistrů 2005: AC Milán - Liverpool 3:4 po pen.