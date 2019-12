UEFA Youth League: Dortmund U19 - Slavia U19 ONLINE. Boj o postup | iSport.cz

Fotbalisté Slavie do 19 let odehrají poslední zápas skupinové fáze UEFA Youth League proti Borussii Dortmund. Narozdíl od A týmu sešívaných jsou mladíci stále ve hře o postup. První vzájemný zápas vyhráli červenobílí po brance Joaa Felipeho 1:0. Uhrají slávističtí mladíci potřebnou remízu k postupu do jarní části juniorské obdoby Ligy mistrů? ONLINE přenos zápasu sledujte od 16 hodin na iSport.cz.