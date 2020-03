Čech v brankářském Sport Magazínu o hokeji, tlaku a autopilotech | iSport.cz

V čem se u brankářů liší fotbalový a hokejový trénink? Kdo jiný by k tématu mohl přispět líp než Petr Čech, legenda Premier League, která chytá v Anglii soutěžní zápasy i na ledě. Pro páteční Sport Magazín vysvětluje, proč se do nezvyklého mixu pustil, a přidává i zajímavé tipy pro gólmanské talenty. „Když chytáte patnáct let stejný míč z deseti metrů do dvou rukou, mozek zapne autopilota a už se nic nenaučíte. Kombinace různých sportů vám nabízí další různé podněty a motivaci,“ říká v obsáhlém rozhovoru, jenž startuje unikátní brankářský speciál. Deník Sport i s magazínem nadále seženete na stáncích a stojanech v otevřených obchodech, pořídit si můžete také elektronickou verzi na iKiosek.cz.