Jak se měnil Šmicer: ze slávistického ucha v manžela i vítěze LM | iSport.cz

Věčně usměvavé Štístko. Vladimír Šmicer byl snad u všech velkých momentů samostatné české fotbalové reprezentace, jeho první gól v národním týmu zachránil postup ze skupiny na legendárním EURO 1996, kde Češi dokráčeli až do finále… Ze Slavie to pak vzal přes Francii až do slavného Liverpoolu, se kterým vyhrál Pohár UEFA a hlavně se gólem i proměněnou penaltou podílel na úchvatném triumfu v Lize mistrů v roce 2005. Po návratu do Slavie bral dva tituly a slavil postup do LM, jen se zdravím ho pak jeho štěstí trochu opustilo… Podívejte se v naší GALERII, jak se 46letá legenda měnila v průběhu let!