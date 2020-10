Šéf Dolního Benešova: Sudím nevěřím, Malík mě naštval. Jako rána do žeber

Znelíbil se Romanu Berbrovi, protože na valných hromadách nehlasoval tak, jak „Náčelník“ vyžadoval. Petr Machovský (41) byl jedním z rebelů a dostával to pocítit. Bývalý ředitel SFC Opava nyní opět šéfuje Dolnímu Benešovu v MSFL a říká: „Rozhodčí vidí jen svůj profit. Neznám žádného, který by měl svůj projekt.“ Podnikatel ze Slezska klidně „střílí“ i do svého okolí a mezi někdejší kolegy z rozhodcovského sboru. V rozhovoru pro iSport.cz vyjádřil nedůvěru například Zbyňkovi Proskemu…

Kam jste to dotáhl jako sudí?

„Mám na lajně dva nebo tři zápasy ve třetí lize. Když jsem se přiženil do Dolního Benešova, bylo mi řečeno: Buď budeš pískat anebo mít klub. Já jsem tehdy dělal zahraniční obchod, lítal jsem do světa. Neměl jsem moc čas věnovat se kariéře rozhodčího.“

Máte to u sudích dobré?

„Oni ví, jaký jsem. Je na nich, zda budou systém podporovat a držet basu, anebo budou sví jako Tonda Kordula. Osobně znám Radka Kotíka, Andrease Drastíka, Zbyňka Proskeho. Ti se mnou ve fotbale vyrůstali.“

Stojíte za nimi?

„Musím říct, že nestojím. Pozdravíme se, pobavíme. Ale některé chyby, třeba u Zbyňka Proskeho, jsou pro mě neobhajitelné. Pokud chybuje v rámci pravidel fotbalu, na ligu nemá. Jestliže je to účelové a plní nějaké zadání, taky tam nemá co dělat. Radek Kotík pracuje vedle ve vesnici, lidsky je pro mě bezproblémový. Jenže se dostal nahoru díky lidem, kvůli kterým je pro mě dění ve fotbale neslučitelné.“

Přijde mi, že rozhodčí jsou všude. Uchytí se jako delegáti, šéfují okresním a krajským svazům, zastávají důležité funkce v klubech. Jak je to možné?

„Oni mají obrovskou výhodu, že znají legislativu, právní normy. Přicházejí do styku s lidmi, kteří fotbal ovlivňují. Rozhodčí získává různé informace, které posouvá dál. Jestliže má zájem o nějakou funkci, vidí za tím svůj profit. Málokdo půjde a vybuduje klub od nuly. Neznám rozhodčího, který řekne na vesnici, že chce vykopat minimálně I. A třídu a mít tři mančafty dětí. Nikdo z nich takový projekt nemá.“

Takže sudí jen prostě rýžují…

„To jste řekl vy. (úsměv) Ve fotbale jsou lidé, co do něj dávají a ti, co z něj berou. Chtěl bych se dožít doby, kdy rozhodčí řekne, že zápas zkazil a vzdá se paušálu. Když u mě v práci někdo zkazí výrobu, má to buď na pojistku, nebo si to musí odpracovat.“

Zaskočilo vás zatčení Romana Berbra a dalších lidí kolem něj?

„Překvapený nejsem, protože jsem čekal, že to jednou praskne. Jen jsem nevěděl, kdy. Víme, že to ve fotbale nefunguje a dlouhodobě na to poukazujeme. Když Malík v té nejhorší chvíli veřejně řekne, že jsme vinni všichni, je to jako píchnutí do žeber. To je neskutečné, co si dovolil. Jestli je tak měkký, nemá v roli předsedy co dělat. Pan Šedlbauer z Teplic to napadl a mně to také vadí. Ať se na mě nezlobí, ale nějaké dohody byly i s ním. Třeba o suverenitě Moravy.“

Jaký jste měl s Berbrem vztah?

„On viděl na valných hromadách, že jsem v opozici. Měl jsem možnost se k němu dostat napřímo. Když mělo dojít před volbou Malíka k úpravám stanov a řešilo se doplnění jednoho člena do výkonného výboru, po patnácti letech jsem vytočil pana Ozaniaka (bývalý rozhodčí a Berbrův člověk). Domluvili jsme se, že se s Berbrem sejdeme a vyjasníme si nějaké věci. Já jsem chtěl, aby se plnily dohody. Že když zvolíme Malíka, on nechá Moravu být. Ozaniak nám dělal spojku.“

Došlo ke schůzce?

„Ve tři hodiny v noci jsme za ním jeli. Rozhovor skončil po dvaceti minutách jeho monologu. Řekl: Hele brácho, pojď si tykat. Já na to, že tak daleko ještě nejsme. Snažil jsem se najít nějaký most, do té doby to bylo fakt extra vyhrocené. Rozešli jsme se s tím, že se oba zamyslíme. Dopadlo to tak, že jsem byl dehonestován za to, že jsem neplnil sliby a bůhvíco. Bohužel se potvrdilo, že dohoda s Berbrem nebyla možná. Na chodbě se pozdravíme, podáme si ruku, usmějeme se na sebe. Ale že bychom si řekli: Pojďme dělat fotbal, to ne. To tam z jeho strany vůbec není.“

Víceméně celá kauza se točí kolem Čech. Morava je opravdu čistá?

„U nich už to bylo do očí bijící. Na valné hromadě krajští a okresní zástupci čekali, jakou vezme Berbr u předsednického stolu do ruky kartičku. Kolikrát ti borci ani nevěděli, o co se hlasuje. Nemají to nastudované. V první řadě se to musí vyčistit tam. Lidé musí vědět, o co jde. Teď je ideální doba, aby každý začal svobodně uvažovat. Co si budeme namlouvat, fotbal je o historii, o vztazích. Pokud jste někde kvůli profitu, těžko se z toho soukolí vystupuje. Od známých z Pardubic a Hradce Králové, kde jsem studoval, slýchám, jak se dělají ČFL a divize, to bych se styděl. Kdyby to tak bylo u nás, šílel bych a zrušil své působení v profi fotbale.“

Jak posunout fotbal k lepšímu?

„Musí se udělat osvěta ve vzdělanosti. Říct lidem, jak tečou peníze, jak může fotbal v rámci FAČR pomoct vesnicím. Nesmí to být jen o volbách. Na všech valných hromadách za posledních osm let mi bylo trapně. To, co se dělo naposledy v Olomouci, byl vrchol. Malé kluby by měly mít člověka, který bude hájit jejich zájmy a jemuž budou věřit. K tomu musí být zdravá opozice, kterou jsem doteď neviděl. Zaplaťpánbůh, že se pořád najde nějakých čtyřicet lidí, kteří zvednou kartičku a nebojí se. Za to jim děkuji. Chci změnu a myslím, že by mohla přijít.“

Kdo je pro vás konkrétně na Moravě nežádoucí?

„Určitě nebudeme volit lidi jako Pavel Brímus, který převlékl dres. Anebo panové Kaláb a Ondroušek na Olomoucku. Ti jsou teď schopní napsat do novin, že snad ani Berbra nepotkali. Na severní Moravě se trápím s Karlem Kulou. Ten něco řekne do očí a udělá něco jiného. Potkali jsme se v centru Londýna na Tower Bridge, v den zápasu Česka ve Wembley a pokecali jsme o fotbale. On pak přijede na řídicí komisi a dozvím se, že dělal úplně jiné věci, než jsme se dohodli. Předseda kraje přece nemůže mít za předsedu komise Ozaniaka. Prostě nemůže! S Karlem mám názorový problém. Stejně tak je pro mě neslučitelná spolupráce s Miroslavem Zálohou, předsedou OFS Opava. Ten hlasoval proti Moravě a je řízený Ozaniakem. Je ostuda celého okresu, pokud se nechá předseda řídit.“

Jak vidíte situaci v prvoligové Opavě?

„Vykopala se liga, Opava si ji zaslouží. Ale není na ni připravena. Ať už finančně, anebo zázemím pro mládež. Pokrýt rozpočet v tak složité době bude hrozně těžké. V klubu, který je mou srdeční záležitostí, je strašně moc práce. Možní zájemci ani nemají co koupit. Co tam je? Útulný, ale vybydlený stadion. Kdybych chtěl vzít obchodního partnera na schůzku, nemám kam. Nebo udělat posezení s podnikateli v útrobách stadionu? Není kde. Pokud to srovnám s kluby z Nizozemska nebo Belgie, kde mám ve velkém fotbale hodně známých, stojíme pod kopcem a koukáme do velkého krpálu. Než vylezeme do stejné výšky, zabere to strašně dlouhou dobu.“