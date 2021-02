Šéf Teplic ve Sport Magazínu: Máme šanci nastavit fotbal správně!

Fotbalová asociace České republiky se vzpamatovává z další policejní razie. Ale to je jen špička ledovce. Co všechno se skrývá pod ní? A jak se s touhle spouští vypořádat? Na to si posvítí pátečníSport Magazín. „Zásadní je, aby byl fotbal daleko čitelnější a transparentnější. To je samozřejmě klišé, které říká každý, ale je to opravdu klíčová věc,“ říká Pavel Šedlbauer, šéf prvoligových Teplic, jenž představí, jak by podle něj měla vypadat očistná kúra.