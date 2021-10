ONLINE: Závěrečné řeči. Kratochvílová zvyšuje hlas, čeká se projev Pelty

Dotační kauza, v níž je hlavní postavou bývalý předseda Fotbalové asociace České republiky Miroslav Pelta, pomalu spěje do finále. V úterý navrhl státní zástupce Ondřej Trčka pro obžalované nepodmíněné tresty v rozmezí od pěti do deseti let. Dnes dojde u Městského soudu v Praze na závěrečné řeči klíčových postav - někdejší náměstkyně ministryně Simony Kratochvílové, ale také Miroslava Pelty. Sledujte dění ONLINE.