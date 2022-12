Skuhravý očima parťáka: Bomber rozjížděl hospodu. Bílka opil dechem

Hattrick ve vyřazovací části mistrovství světa? Luxusní a vzácný kousek! Když se jím v Kataru blýskl Portugalec Goncalo Ramos, bylo to poprvé od šampionátu v roce 1990, kdy Kostariku třikrát zdeptal… Tomáš Skuhravý! Bomber, první polistopadová česká superstar s evropskou visačkou – a hotový fotbalový a přírodní úkaz. Na hřišti i mimo něj jel doslova na plný plyn. „Bylo mu jedno, jak rychle. A stejně to měl i v životě. Potřeboval to ke gólům, byl úžasný fotbalista i ,živočichʼ“ říká jeho bývalý spoluhráč Tomáš Matějček (62). „David Limberský je pět procent Tomáše Skuhravého,“ dodává s úsměvem. V rozhovoru pro web iSport.cz popisuje Bomberovy hvězdné momenty i příhody, jak v Chebu vylezl na vánoční stromek nebo se vsadil s brněnskými číšníky, že po divoké noci nebude chybět na hřišti.

Odrazil se nejen do vzduchu, odkud třikrát udeřil, ale i k angažmá v FC Janov. Smlouvu sparťanský kanonýr podepsal po vítězství 4:1, ještě před čtvrtfinále s Německem (0:1). Bývalý útočník, ale i obránce Matějček hrál s „Tomíkem“, jak Skuhravému (57) říká, v půli 80. let v Rudé hvězdě Cheb a právě v roce 1990 i v pražské Spartě, po mistrovství světa za ním do Itálie jezdil. „Pro lidi tam byl pánbůh. Jak jsme přijeli do centra, byl to neskutečný poprask,“ vzpomíná.

Jak jste prožíval mistrovství světa v Itálii, kde byl Tomáš Skuhravý s pěti góly druhým nejlepším střelcem za Salvatorem Schillacim?

„Věděl jsem, že Tomík je úžasnej, nepolapitelnej. Že když bude zdravý a mančaftu to jen trošku půjde, dotáhnou to daleko. Škoda penalty s Němci ve čtvrtfinále. I když myslím, že jsme do zápasu s nimi šli trochu podělaní, ale měli super hráče. Kluci tam mohli dokázat víc, možná jako pak za Karla Brücknera na mistrovství Evropy v Portugalsku. Sledoval jsem šampionát o to víc, že osa mužstva byla ze Sparty. Hodně jsem kamarádil i s Ivanem Haškem, měl jsem ho hrozně rád, je to chytrý kluk. Fandil jsem i Frantovi Strakovi, i když už byl v Mönchengladbachu. Bral jsem je jako své kamarády, i Slováky.“

Čekal jste, že by Skuhravý mohl takhle střelecky zazářit, hlavně hattrickem proti Kostarice?

„Já to bral tak, že je to normální. On to prostě uměl. V zápase s Kostarikou by byl klidně schopen dát další góly, jeden mu sebrali kvůli údajnému faulu. Byl to výjimečný hráč.“

Nejlepší střelci MS v Itálii 1990 6 gólů Schillaci (Itálie) 5 gólů SKUHRAVÝ 4 góly Lineker (Anglie) Matthäus (Německo) Míchel (Španělsko) Milla (Kamerun)

Čím ve vašich očích nejvíc?

„Svou postavou a díky tomu, že byl buldok. Tank. Navíc když mu uměl někdo nahrát, ve vzduchu ho nešlo udržet. Když jsi na něho hrál, tak ses na něho nedostal. Byl vysoký, měl neskutečnou sílu. Prokopl by traverzu. Mohl jít do všeho, zbořil by zeď. Kdyby ho někdo kopnul, zlomil by si o něho nohu. A byl neskutečně platný pro mužstvo. Jak někdo poslal míč dopředu, věděl, že ho bude mít. Fungovalo to tak doma i potom v Janově, kde nastupoval s rychlým uruguayským útočníkem Carlosem Aguilerou. Neskutečně si sedli. Bylo to domluvené: Tomáš mu balon vždycky prodloužil. Mohli spolu hrát naslepo, jako Milan Baroš s Honzou Kollerem. Bylo to založené na stejném principu.“

Jméno Jana Kollera se v téhle souvislosti opravdu dobře nabízí…

„Beru ho jako jeho následovníka. A myslím, že je to ještě větší příběh. On byl cílevědomější. Tomáš byl takovej... šťastnej, když ho někde uznávali. V Janově byl hvězda a byl tam spokojený. Kdyby ho chtěl někdo z Janova, on by ani nešel. Přitom pro něho mohli odkudkoli sáhnout, kopal tam skvěle.“

Během mistrovství světa se o něho přitom ucházel i mnichovský Bayern, jenže on tam viděl příliš velkou konkurenci.

„Prosadil by se i v Bayernu. Určitě. Hráli by to tak, že by dával góly i za něj. V té době byl na vrcholu, chytil by se všude. Nic pro něho nebylo problém.“

Místo do Mnichova jste za ním jezdil do Janova, italská Serie A tehdy byla nejkvalitnější fotbalová liga na světě. Co byl váš největší zážitek?

„Byl jsem svědkem toho, když na něho hrál v zápase s Neapolí Laurent Blanc.