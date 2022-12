Jak byl Bílek u toho. Berbr, Benešov a zápletka, Slavia se zlobí, ale má řešení

Jiří Bílek se v září 2019 podílel na výběru rozhodčího pro utkání Slavie B a etická komise mu za to nyní zastavila činnost na deset měsíců. Červenobílému klubu pak za stejný disciplinární přečin udělila pokutu 250 tisíc korun. Slavia se v obou případech odvolá. Tím spíš, že etická komise se dopustila hrubé procesní chyby. O co všechno v kauze jde a jaké má Slavia připravené možné řešení?

Za Benešov. Tak ne, trest je za Příbram. Etická komise vydala rozhodnutí nad Slavií i jejím současným sportovním ředitelem Jiřím Bílkem, ovšem zcela chybně vymezila disciplinární přečin. Ve svém Rozhodnutí, které zaslala SK Slavii Praha, přičetla Bílkovy přestupky k zápasu Benešov - Slavia B (4:2), který se hrál 7. září 2019. V následném „opravném rozhodnutí“ však uvedla, že se jednalo o zápas Slavia B - Příbram (2:1) hraný 28. září.

Tenhle přehmat velmi pravděpodobně znamená, že odvolací komise verdikt zruší. Co je však podstatné, vrátí jej etické komisi k novému projednání. Jinými slovy, pro Bílka ani pro Slavii procesní chyba neznamená, že by pro ně případ skončil.

Kovář místo Bílka? Slavia sice odmítá vinu Jiřího Bílka i klubu a odvolá se, přesto má podle informací Sportu přichystané řešení. Práci sportovního ředitele by měl zastat Přemysl Kovář. Krok tímto směrem už červenobílý klub udělal zkraje prosince v rámci změn ve svém vedení. Kováře, svou brankářskou trojku, jmenoval od Nového roku manažerem prvního týmu.

Proto stojí za připomenutí, co se na podzim roku 2019 stalo. Jsme pochopitelně ještě v časech, kdy klíče k českému fotbalu pevně držel místopředseda Roman Berbr, jemuž zdatně napomáhal Roman Rogoz. Jiří Bílek tehdy působil jako asistent sportovního ředitele Slavie a především s Rogozem, jenž měl silné páky na sudí napříč soutěžemi, byl v kontaktu.

Naplno to ukázaly odposlechy ze spisu Šváb, který si policie především na Berbra vedla.

Začněme v Benešově, protože tamější dění s tím pozdějším z Příbrami úzce souvisí. V sobotu 7. září tam hrálo slávistické béčko. V poločase sice vedlo 1:0, přesto Bílek volal Rogozovi. „Zdar… To je hrozný, ty vole, ten nám dává,“ stěžoval si. A to na rozhodčího Tomáše Grímma.

„OK, tak já mu jdu napsat,“ reagoval Rogoz. Vzápětí volal zpátky. „Říkal mi, že vedete, že jste lepší, ale jestli tam na něj budou zkoušet to, co od druhý minuty zkouší, tak že je zabije. Hyský a spol.“ Bílek na to: „Já tam jdu, já mu to řeknu. Rogi, děkuju.“

Slavia nakonec prohrála 2:4, ale tím celý příběh jenom začal.

O šest dní později, tedy 13. září, dorazili Rogoz a Bílek za Romanem Berbrem. A byli svědky jeho rozhovoru s Václavem Kohoutem, který nasazoval sudí právě na zápasy ČFL.

Berbr se Kohouta zeptal: „Už jsi dělal 29. 9.?“ A zajímalo ho jediné. Kdo bude pískat zápas Slavia B–Příbram B.

„Pastyřík, Hoden, Košan,“ dozvěděl se od Kohouta.

„Já bych tam potřeboval Grímma,“ odpověděl mu Berbr a v závěru telefonátu vysvětlil. „Podívej se na to v klidu. On tam něco zkurvil Slavii a chtěl by si tam s nima sednout a popovídat. V Benešově to domr…“

„Jo, jo, jo. Zavolám,“ uzavřel Kohout.

Tomáš Grímm, jenž je mimochodem rovněž mezi obviněnými a čeká na soudní proces, pak skutečně delegaci na daný duel dostal. Den před ním Rogoz volal Bílkovi.

Rogoz: „Co se týče toho… je připravenej… dvakrát byl v nějaký rozpravě, tak já si myslím, že zejtra se nemůže stát nic neočekávaného.“

Rozhovor pokračoval, Bílek zprvu nechápal, ale pak odpověděl. „Já jsem to ze začátku moc nepochopil, ale teďkon děkuju, moc si toho vážím.“ Později ještě dodá. „Já mu nabídnu nějakej lístek nebo něco takovýho, i když nevím, jestli to dokážu na ten Dortmund.“

Na vysvětlenou, utkání základní skupiny Ligy mistrů mezi Slavií a Dortmundem se hrálo o pět dní později.

Právě tato komunikace týkající se utkání proti příbramskému béčku podle etické komise znamenala disciplinární prohřešek. V pozměněném komuniké uvedla:

„Členský klub SK Slavia Praha – fotbal a.s. se dopustil disciplinárního přečinu tím, že prostřednictvím funkcionáře klubu pana Jiřího Bílka podporoval pana Romana Rogoze v ovlivnění regulérnosti utkání ČFL SK Slavia Praha „B“ - 1. FK Příbram „B“ hraného dne 28. 9. 2019, za což mu etická komise uložila disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 250 000 Kč.“

„Pan Jiří Bílek se dopustil disciplinárního přečinu tím, že podporoval pana Romana Rogoze v ovlivnění regulérnosti utkání ČFL SK Slavia Praha „B“ - 1. FK Příbram „B“ hraného dne 28. 9. 2019, za což mu etická komise uložila disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na období 10 měsíců a disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 30 000 Kč.“

Slavia napadá verdikt i postup

Slavia, podle očekávání, takový verdikt nebere. Napadá jeho podstatu, tedy Bílkovo provinění, i procesní postup.

Takto reagovala na první verdikt, který Bílkovu vinu dával do souvislosti s Benešovem. „SK Slavia Praha a Jiří Bílek jsou velice zklamáni oznámeným rozhodnutím etické komise. V průběhu řízení jsme nebyli konfrontováni s relevantními důkazy, které by bez důvodných pochybností dokazovaly, že Jiří Bílek se dopustil jakéhokoliv protiprávního jednání, které by mělo nepatřičný vliv na výsledek utkání zápasu Benešov - Slavia B. Jednoduše nedošlo k žádnému závažnému způsobu poškození regulérnosti daného utkání ve smyslu disciplinárního řádu.“

Jiří Bílek prohlásil. „Odmítám spojování svého jména s údajným pokusem ovlivnění jednoho utkání ČFL. V začátcích své manažerské kariéry jsem jako bývalý hráč neměl dostatečné zkušenosti s českým fotbalovým prostředím, ale cílem mého jednaní vždy bylo jen chránit naše mladé hráče, jejich zdraví a starat se o jejich rozvoj. Jsem připravený se proti rozhodnutí etické komise odvolat a prokázat, že jsem se nedopustil žádného protiprávního jednání. Ani já ani Slavie jsme k takovému jednání nikdy neměli jakýkoliv motiv.“

Slavia se s verdiktem nesmíří. „Proti rozhodnutí se obratem odvoláme. Budeme požadovat vypracování odůvodnění a jsme připraveni pokračovat v očištění Jirkovy i klubové pověsti před příslušnými orgány FAČR, případně pak i v mezinárodní sportovní arbitráži CAS nebo před soudy,“ řekl šéf Jaroslav Tvrdík.

Když etická komise hodinu po prvním verdiktu zaslala Slavii druhý, klub znovu reagoval. „Taková ‚opravná rozhodnutí‘ považujeme za paakty (nulitní, neplatný právní akt, z hlediska práva neexistující - pozn. aut.). Z disciplinárního řádu nevyplývá žádné oprávnění etické komise vydat nějaké ‚opravné rozhodnutí‘, v tomto případě navíc nejde o opravu písařských chyb, ale o zcela odlišné vymezení údajného skutku. Jenom se tím potvrzuje, že disciplinární řízení vedle nesprávného rozhodnutí provází celá řada zásadních procesních pochybení.“

Procesní minela dodává případu jistou zápletku. I bez ní by se však Slavia odvolala. Odvolání má odkladný účinek, trest Pro Jiřího Bílka a Slavii zatím každopádně nevstoupil v platnost.

Etická, nebo disciplinárka?