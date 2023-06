Fousek: Někteří si pletou demokracii s anarchií. Se Spartou jednat budeme

Jaký dojem máte z průběhu valné hromady?

„Vidím některé klady, jiné věci se nám nepodařilo posunout tak, jak bychom si představovali. Z pohledu fotbalové asociace je zásadní schválení strategického plánu, což byl úkol vyplývající z předchozí valné hromady. Jde o klíčový dokument každé asociace. Valná hromada prokázala, že hospodaření asociace je zdravé. Jak výsledky za rok 2022, tak výhled na současný rok. Další bodem bylo rozdělování členských příspěvků. Pro asociaci se nic nemění, zůstává to jako dosud. Zmrazení druhé poloviny nás netrápí. Sledovaným bodem byl stadion, stejně tak restrukturalizace. Oboje jsme vzali na vědomí. A budeme s tím nějak zacházet. Diskutabilní jsou neustálé diskuze o transparentnosti. Já si myslím, že jsme to vysvětlili jasně. Fotbalová asociace neporušuje ani zákony, ani svoje vlastní předpisy, jsme dostatečně transparentní. Valná hromada se bohužel protáhla, protože si někteří pletou anarchii s demokracií. Můžeme diskutovat o tom, zda to nemohlo být kratší. Nepochybně mohlo a mělo. Bohužel jsme pouze dva roky od změny systému řízení fotbalu, je to součást demokracie.“

Proti vaší osobě vystupovali zejména zástupci Fevoluce. Je vidět, že příkop mezi vámi není zakopaný, že?

„Nerad bych mluvil o sobě a Fevoluci. Část delegátů k projednávání jednotlivých bodů přistoupila tak, jak měla. Někteří ne, a nebyli to jen fevolucionáři, ale i zástupci jiných segmentů. Ano, mají na to právo, ale oni vystupovali s některými margináliemi, které podle mého soudu patří pod rozlišovací úroveň valné hromady. K tomu slouží různá grémia.“

Jak je to s tím příkopem?

„Podívejte, nechtěl bych trávit večer diskusí o Fevoluci, řeknu to takhle. Na fotbal se v červnu 2023 nelze dívat optikou června 2021. Fotbal se za dva roky výrazně posunul, mnohem víc se sjednotil. Myšlenky, které byly progresivní v roce 2021, kdy jsme všichni vstupovali do reformního období, jsou dnes realizované způsobem, který fotbalu škodí.“

Františkovi Čuprovi se podařilo do usnesení o Strahovu zakomponovat bod, že musíte se Spartou jednat o výstavbě národního stadionu. Jste s tím srozuměn?

„Je potřeba zdůraznit, že jsme přijali čtyřbodové usnesení k celé záležitosti. Výkonný výbor se tím dva roky zabývá. Nejdřív musel vyřešit celou řadu závazků, nefinančních i finančních, v dalším roce posuzoval dvanáct různých variant, jak s areálem nakládat. V květnu se vše zúžilo na varianty sportovního charakteru, to znamená stadion nebo tréninkové centrum. A Sparta samozřejmě signalizovala svůj zájem. Jednání nebylo však možné realizovat, protože podmínky musí být pro všechny stejné, transparentní. Původní usnesení z valné hromady by neznamenalo, že by nebylo možné se Spartou jednat. Nicméně závazek se do usnesení dostal a nepochybně k tomu dojde.“

Zdeněk Psotka na otázku, zda končí na svazu v pozici technického ředitele, odpověděl, že zatím ne. Jak to s ním doopravdy vypadá? Podal výpověď?

„Stále spolu jednáme, jsme dohodnutí, že věci nebudeme nijak komunikovat. Objevila se spousta mediálních nesmyslů. Zdeněk Psotka je stále technickým ředitelem fotbalové asociace.“

Vyvíjí snahy, že by jím nebyl?

„Nechci to specifikovat. Jednáme o jeho působení ve všech rozměrech. Za rok odvedl dobrou práci, disponuje schopnostmi, kvůli kterým jsme si ho vybrali. Teď probíhají nějaká jednání. Víc říct nemůžu.“

Vraťme se na úplný začátek. Otočila se role oproti starým časům, zatímco Morava koná v jednom šiku, Čechy jsou rozpolcené, zablokovaly schválení rozdělení členských příspěvků. Vy jste vždy horoval pro dvoukomorovost. Kdyby dnes nebyla, příspěvky by prošly…

„Neustále jsem zastáncem dvoukomorovosti, protože má svoje opodstatnění. Není to překonaná věc. Holt to tak v životě někdy chodí.“

Každá valná hromada je demonstrací politické síly, vysílá vzkaz do celého hnutí. Jak se po schválení i neschválení různých věcí cítíte? Jako vítěz, poražený nebo jste uhrál plichtu?

„Nevím, jestli na hodnocení stačí tři varianty fotbalové terminologie. Věcí, které se podařilo prosadit, bylo víc než těch, které se podařit neprosadilo. Vítězové se většinou objevují až na volební valné hromadě. Myslím si, že současné vedení asociace jasně ukázalo směr, kterým se ubírá. V roce 2022 mohly být některé věci považovány za náhodu, dnes už ne. Ano, dnes jsme viděli některé excesy. To je bohužel kultura a úroveň jednání. Tady je obrovský prostor pro zlepšení. Mnozí mi říkají, tady nejseš na UEFA, protože tam by se něco takového nikdy nemohlo odehrát. Ale máme demokracii, která má i odvrácené stránky. Jak říkám, mnozí si ji pletou s anarchií.“