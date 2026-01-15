Fotbalové přestupy ONLINE: Africký útočník míří do Sigmy, Stronati (asi) změní klub
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 15. ledna 2026
Obránce Patrizio Stronati nejspíš opustí po čtyřech a půl letech Puskás Akadémia, přesto dál zůstane v nejvyšší maďarské soutěži. Podle informací deníku Sport a webu iSport míří do týmu Újpest, který se momentálně nachází na osmém místě ligové tabulky. O 31letého stopera údajně projevil v tomto přestupovém období zájem také ostravský Baník, kde v minulosti působil.
Švédský deník Expressen informuje o tom, že Olomouc je blízko další posily, kterou se má stát dvacetiletý ugandský útočník John Paul Dembe ze švédského Häckenu. Zdroje webu iSport tyto zprávy potvrzují a dodávají, že Afričan by měl Sigmu vyjít cca na milion eur, v přepočtu cca 25 milionů korun, a dorazit by měl za Hanáky v nejbližších dnech rovnou na soustředění do španělské Marbelly. Dembe na podzim vstřelil sedm gólů, z toho tři v Konferenční lize a jeden v předkole Evropské ligy. Jde o silného, dynamického forvarda s nadstandardními fyzickými parametry. Není mu cizí intenzivní presink, ale potřebuje zlepšit efektivitu. Kouč Tomáš Janotka po odchodu Muhameda Tijaniho a zdravotních komplikacích Václava Sejka hrotového hráče potřeboval, nyní se dočká.
O útočníka Augusta Priskeho, který hraje za švédský Djurgarden, je momentálně velký zájem. Podle informací dánského deníku Tipsbladet je syn sparťanského trenéra blízko dohodě s anglickým Birminghamem. 21letý hráč se měl údajně už domluvit s klubem na osobních podmínkách. Zájem o něj projevily také Besiktas a Lille. Priske dal v této ligové sezoně osmnáct gólů v sedmadvaceti zápasech, díky čemuž byl jedním ze dvou nejlepších střelců soutěže.
Fotbalistky Slavie vstoupí do jarní části sezony pod vedením dosavadního asistenta Filipa Klapky. Čtyřiačtyřicetiletý bývalý hráč na lavičce nahradí trenéra Jiřího Vágnera, který před zimní pauzou u mistrovského týmu skončil a zamířil na Slovensko do druholigových Zlatých Moravců. Novým asistentem bude Tomáš Jablonský.
Jak iSport již dříve informoval, Sigma Olomouc přivádí pátou zimní posilu. Maďarský záložník Péter Baráth přichází z polského Rakówa Čenstochová.
Pražskou Slavii posílí dvacetiletý kanadský křídelník Adonija Bryan Ouanda. Naposledy působil v druholigovém srbském klubu FK Voždovac, v Edenu podepsal smlouvu do konce roku 2030, jarní část sezony stráví na hostování ve Slovácku.
Zprávy ze dne 14. ledna 2026
Sigma je ve Španělskou s pátou posilou.
Úočník Marko Kvasina (29) odchazi podle informací iSportu ze Slovácka do maďarské Nyiregyhazy, k níž se už připojil na soustředění v Turecku.
Fotbalista Conor Gallagher se ze Španělska vrací do anglické ligy. Reprezentačního záložníka, který strávil půldruhého roku v madridském Atléticu, koupil Tottenham Hotspur. Částka za přestup podle britských médií činí 34,6 milionu liber (968 milionů korun).
Dlouho očekávaná výměna konečně klapla. Daniel Trubač se opět stává hráčem Hradce, směrem Teplice naopak míří záložník Petr Kodeš. Ofenzivní záložník a bývalý kapitán „Sklářů“ Trubač měl půl roku do konce smlouvy, Teplice ho ale v létě odmítaly prodat. I za 12 milionů korun ze Sigmy. Nyní za sedmadvacetiletého hráče získají oblíbence Zdenka Frťaly do středu zálohy.
„Tady jsem doma, hrozně jsem se chtěl vrátit. Myšlenka byla i na podzim, ale bohužel to nedopadlo. Myslím, že všichni kolem hradeckého fotbalu by klub chtěli vidět v evropských pohárech. Ale čeká nás těžká cesta,“ řekl Trubač po návratu k „Votrokům“, kde fotbalově vyrostl.
Slavia řeší příchod dalšího mladíka. Podle informací švédského deníku Expressen dotahuje transfer 19letého středního záložníka Gibrila Sosseha z Gambie, který hraje za Kalmar FF. Pražané by za něj měli zaplatit kolem tří milionů eur. „Slavia se s hráčem dohodla už na osobních podmínkách,“ napsal server. Sosseh odehrál v této ligové sezoně 24 zápasů s bilancí 3+1.
Plzeň oficiálně stvrdila odchod Rafia Durosimiho, nigerijský útočník přestupuje do italské Pisy. „Rafiu byl výjimečným hráčem. Dokázali jsme společně překonat i těžké období, kdy byl zraněný a dokázal se vrátit na top úroveň. Měli jsme spolu dohodu, že v případě zajímavé nabídky mu bude umožněn transfer, a to se nyní naplňuje,“ řekl pro klubový web Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel Plzně.
Do Ajaxu Amsterdam se po více než dvou desetiletích vrací jméno Ibrahimovic. Devatenáctiletý Maximilian, syn bývalého švédského kanonýra Zlatana Ibrahimovice, bude v nizozemském klubu do konce sezony hostovat. Dosud působil v AC Milán, což byl také bývalý klub jeho otce.
Je rušno kolem dalšího karvinského hráče, jmenovitě Samuela Šiguta. Třiadvacetiletý rychlostně vybavený křídelník podle informací Sportu zaujal kluby ze zahraničí, údajně na něj měly přijít i konkrétní poptávky z USA (Cincinnati, Chicago) a především z belgického Anderlechtu! Karviná ale vyhlásila po náročných týdnech, kdy ztratila několik opor, stop stav na odchody, přestup Šiguta se tak bude řešit pravděpodobně nejdříve v létě.
Srbský obránce Svetozar Markovič (25) opouští Viktorii Plzeň a přestupuje do Slovanu Bratislava, se slovenským klubem podepsal ve středu dopoledne smlouvu. Srbský obránce přišel do Viktorie v létě 2024 jako náhrada za Robina Hranáče. V Plzni odehrál celkem 50 zápasů na domácí i evropské scéně, v nichž dal dvě branky. Nyní se s Doosan Arenou loučí a oblékne dres bratislavského Slovanu.
„Svetozar Markovič odvedl za necelé dva roky pro náš klub kvalitní služby. Splnil to, proč tehdy do Viktorky přicházel. Nyní jsme se ale rozhodli jít jinou cestou, do obrany jsme přivedli nové hráče a dali mu tedy svolení k transferu. Přejeme mu, aby se mu v novém angažmá dařilo,“ uvedl sportovní ředitel klubu Martin Vozábal.
Markovič se zranil v posledním ligovém zápase s Duklou, kvůli tomu by pravděpodobně nebyl Plzni k dispozici pro lednový start Evropské ligy proti Portu.
Podle informací iSportu míří pětatřicetiletý křídelník Jan Navrátil stejně jako Radim Breite z Olomouce do Artisu Brno. Ve druhé lize by měl na jaře působit i devatenáctiletý talent Václav Zahradníček, u něj se řeší hostování v Prostějově.
Srbský stoper Svetozar Markovič (25) se loučí s Plzní. Chystá se podepsat smlouvu ve Slovanu Bratislava, informaci přinesl účet Futbalové Zákulisie a potvrzují ji i zdroje iSportu. Obránce už není na soustředění s Viktorií ve španělském Benidormu a má svolení k odchodu. Pod Miroslavem Koubkem patřil dlouho mezi stabilní členy základní sestavy, z níž ale postupně vypadl. Naposledy naskočil za Plzeň v lize proti Dukle 15. prosince, po osmi minutách musel ale kvůli zraněnému rameni ze zápasu předčasně odstoupit.
Zprávy ze dne 13. ledna 2026
Manchester United převzal po odvolaném Rúbenu Amorimovi jako prozatímní trenér Michael Carrick. Čtyřiačtyřicetiletý kouč a někdejší opora United povede tým do konce sezony.
Jak naznačoval iSport v dopoledních hodinách, kariéra Andrese Dumitreska ve Slavii je u konce. Poté, co se hráč nezařadil do přípravy s B týmem, se obě strany údajně měly dohodnout na předčasném ukončení smlouvy. Po neslavné dva a půl roku dlouhé etapě v Česku tak rumunský levý bek zřejmě podepíše v Petrolulu Ploješť.
Slovenský Ružomberok povede Jaroslav Köstl, který jako hlavní kouč zaskakoval u české reprezentace. Tomáš Hübschman bude sportovním ředitelem.