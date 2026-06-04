Fotbalové přestupy ONLINE: Američané už nechtějí český klub, konec Češky v Arsenalu
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 4. června 2026
Americká investiční společnost Blue Crow Sports Group prodala španělský klub Leganés, podle informací iSportu za zhruba 100 milionů eur, vydělala na něm tedy více než dvojnásobek. Zástupci Blue Crow v minulosti vlastnili druholigový Vyškov, poté jednali o koupi Sigmy Olomouc, Hradce Králové, Pardubic a Karviné, nic z to však neklaplo a minimálně u MFK je za to vzhledem k současné skupině pochopitelně ráda. Podle redakčních zdrojů již Američané nemají o český fotbal zájem a definitivně opouštějí tuzemský trh.
Česká gólmanka Barbora Votíková opustí Arsenal, kam dorazila teprve na začátku letošního února. Londýňané zveřejnili na webových stránkách seznam hráčů a hráček, kterým vyprší platný kontrakt a nebudou v klubu pokračovat. Mezi nimi je rovněž jméno devětadvacetileté bývalé hráčky Slavie. „Děkujeme všem za přínos pro klub. Navždycky zůstanete součástí rodiny Arsenalu, přejeme vám do budoucna hodně zdraví a štěstí,“ stojí v článku.
Zajímavou posilu z Francie brzy představí fotbalový Zlín. Podle informací iSportu míří do klubu Chance Ligy stoper Prince Mbatshi Mukuba (20) z Olympique Lyon. Více čtěte ZDE >>>
Dvacetiletý obránce David Grygera, syn bývalého reprezentanta Pavla Grygery, podepsal první profesionální smlouvu se Zlínem. V klubu prošel žákovskými i dorosteneckými kategoriemi, dostal se až do mužů. Patří mezi opory rezervního týmu a v letošním ročníku třetí ligy odehrál 29 utkání, ve kterých zaznamenal čtyři branky. V létě půjde do předsezónní přípravy s ligovým týmem.
Český útočník Patrik Schick si bude muset po mistrovství světa zvykat v Leverkusenu na nového trenéra. Vedení Bayeru oznámilo, že na lavičce skončil po necelém roce ve funkci Dán Kasper Hjulmand. Jeho nástupcem se stal španělský kouč Carles Martínez. S mistrovským týmem z roku 2024 podepsal smlouvu do léta 2028. Dvaačtyřicetiletý Martínez naposledy tři roky trénoval Toulouse, kde mu na konci sezony vyprší smlouva. V uplynulém ročníku nejvyšší francouzské ligy s týmem obsadil deváté místo.
Před prezidentskými volbami v Realu Madrid se oba kandidáti navzájem předhánějí v příslibech posil pro úspěšnou budoucnost. Současný šéf Florentino Pérez slíbil, že v případě znovuzvolení přivede Ibrahimu Konatého a trenéra Josého Mourinha. Jeho rival Enrique Riquelme láká voliče na Erlinga Haalanda a Rodriho. Volby jsou naplánovány na neděli. Více čtěte ZDE>>>
Ani Zbrojovka Brno, ani Baník Ostrava. Třiadvacetiletý stoper Dalibor Večerka z Teplic se nakonec pravděpodobně nebude nikam stěhovat a na Stínadlech podle informací iSportu prodlouží smlouvu. Ta mu původně končila za rok a byla v ní zahrnuta výstupní klauzule (přes šest milionů korun) platná od 1. července 2026, což konkurence věděla.Večerka se ocitl na seznamu vyhlédnutých posil prvoligového nováčka, datově si ho analyzoval i zachráněný slezský klub z Bazalů, nicméně podle redakčních zdrojů chtěly levonohého stopera Teplice tak moc udržet a prodloužit kontrakt, že dohoda obou stran spěje k finálnímu podpisu.
Zprávy ze dne 3. června 2026
Příbram se loučí hned s devíti hráči prvního týmu, všichni byli u Litavky na hostování. Defo Conte, Šimon Černý, Mitchell Ejedegba, Vojtěch Hora, Tomáš Jedlička, Kryštof Karban, Sebastian Kop, Sulaiman Mulumba a Daniel Šmiga tak klub opouštějí, alespoň pro tuto chvíli. „O tom, zda se někdo z těchto hráčů objeví u Litavky i v příští sezoně, se nadále jedná,“ dodává totiž klub v prohlášení na sociálních sítích.
Lazio Řím převzal trenér Gennaro Gattuso. Na lavičce týmu nahradil Maurizia Sarriho, který po nepříliš povedené sezoně po vzájemném dohodě skončil a odešel do Bergama. Bývalý reprezentační záložník AC Milán naposledy trénoval italský národní tým, s nímž selhal v boji o postup na mistrovství světa a po prohrané baráži odstoupil.
Plzeň se zajímá o středního záložníka Stefana Pirgiče, který hraje za srbský celek Železničar Pančevo. Viktoria měla za 23letého hráče poslat oficiální nabídku ve výši 1,5 milionu eur. Ta byla obratem zamítnuta. Jako první o tom informoval server Mozzart Sport, zdroje deníku Sport a webu iSport jednání potvrzují. Z možného transferu momentálně sešlo. Pirgič v uplynulé sezoně odehrál 35 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal čtyři góly a tři asistence.
Neapol získala na přestup z Manchesteru United dánského fotbalového útočníka Rasmuse Höjlunda, který už v italském klubu v minulé sezoně hostoval. Oba týmy to uvedly v prohlášení. Podle agentury Reuters dostanou United za třiadvacetiletého rodáka z Kodaně 50 milionů eur (1,2 miliardy korun).
Záložník Ondřej Kričfaluši je na odchodu z Baníku. Podle informací serveru inFotbal.cz se o 22letého záložníka zajímá Royal Union Saint-Gillioise. Belgický klub měl už informovat ostravské vedení, že je připravený aktivovat výstupní klauzuli. Ta má dosahovat výše pěti milionů eur. Nyní jsou na řadě jednání s hráčem.
Nováček první fotbalové ligy Zbrojovka Brno po suverénním postupu mezi elitu ohlásil první posilu. Dres jihomoravského klubu bude oblékat hrotový útočník Daniel Vašulín, který přestoupil z Viktorie Plzeň. Sedmadvacetiletý kanonýr podepsal víceletý kontrakt, oznámil klub na svém webu.
„Od prvního jednání jsem cítil obrovský zájem a důvěru ze strany Zbrojovky. Rozhodující pro mě byl kontakt s lidmi z vedení a s trenérem Svědíkem. Líbí se mi vize, kterou mi představili. Pokusím se důvěru splatit co nejlepšími výkony,“ uvedl 195 centimetrů vysoký Vašulín.
První posilou Manchesteru United po květnovém jmenování Michaela Carricka plnohodnotným trenérem je brazilský fotbalista Éderson. Šestadvacetiletý záložník přestoupí na Old Trafford z Atalanty Bergamo, podle BBC za 35 milionů liber (980 milionů korun). Připravenou má čtyřletou smlouvu s opcí na další sezonu.
Byla by to překvapivá kovbojská výměna, leč smysluplná. Podle informací iSportu přímo z USA by měl Tomáš Wiesner končit v Houstonu, kam přestoupil loni coby volný hráč po vypršení smlouvy ve Spartě. Ačkoli měl mít v kontraktu zahrnutou opci na další dva roky, zřejmě nebude uplatněna a MLS tak nejspíš brzy opustí. Potenciální náhrada na pozici pravého halva? V klubu se dívají na slávistu Davida Douděru. Objektivních důvodů, proč by transfer opravdu mohl klapnout, je několik. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 2. června 2026
Gruzínský brankář Luka Charatišvili bude nadále chytat za Pardubice. Východočeský klub uplatnil na třiadvacetiletého hráče opci a jeho hostování z Dinama Batumi změnil v přestup.
Mizerná produktivita v minulé sezoně napovídala, že Bohemians se pustí do přestavby útočného složení. Očekávají se další zásahy, řeší se odchody dvou ofenzivních hráčů. Více čtěte ZDE >>>
Překvapivá změna v Ústí nad Labem. Trenér Svatopluk Habanec dovedl druholigového nováčka na čtvrté místo, dál ale pokračovat nebude. Po posledním domácím zápase se vyjádřil neurčitě. „Zatím nebyl prostor rozebrat, jestli vyhovuji koncepci klubu, je to v jednání. Složení kabiny má trochu můj otisk, budu se zajímat o to, jaký kádr by tu měl být v další sezoně,“ nastínil kouč v květnu. Nyní vyšlo najevo nečekané rozuzlení celé situace.
„Se Sváťou jsme se dohodli asi před třemi týdny, že prodlouží smlouvu. Ještě jsme řešili finální podmínky, netýkaly se peněz, spíš ostatních věcí. Říkal, že podepíše, my čekali. Měli jsme opci na prodloužení kontraktu do 31. května, ale neuplatnili jsme ji, nechtěli jsme to dělat touto formou. Po vypršení opce nás informoval, že smlouvu nepodepíše," oznámil majitel klubu Přemysl Kubáň a dodal: „Myslím, že obsadit post trenéra ve Viagemu nebude žádný problém. Trenérů je hodně, klubů je málo, platících klubů s ambicemi ještě míň.“ Podle informací iSportu by Habanec mohl zamířit do Opavy. Variantou je, že jako trenér gólmanů by s ním spolupracoval Tomáš Grigar, který pod ním v Ústí strávil poslední dvě sezony.
Přesun Ondřeje Zmrzlého ze Slavie na hostování s opcí do Górniku Zabrze se táhl víceméně celou zimní přestávku. Teď se pravděpodobně bude složitý proces opakovat, informace iSportu totiž hovoří o tom, že vítěz polského poháru neuplatní opci, která má být ve výši jednoho milionu eur, ale bude se snažit domluvit s českým mistrem na trvalém přestupu levého wingbeka jinak.
Zájem o jeho setrvání má, stejného nastavení je i fotbalista, což potvrdil v rozhovoru pro Ligu naruby. Roli může hrát více proměnných. Nejen zájem Górniku o útočníka Erika Prekopa, ale také záložník Wiktor Nowak, jehož má na seznamu potenciálních posil vícero klubů z Chance Ligy i Ekstraklasy. Jednadvacetiletý fotbalista strávil minulou sezonu na hostování ve Wisle Plock, kde se mu dařilo, teď by mohl být součástí hromadného „dealu“. Každopádně nic není hotovo ani domluveno.
Slovan Bratislava zřejmě našel náhradu za Vladimíra Weisse staršího. Novým trenérem slovenského šampiona se má stát Yaya Touré. Informoval o tom novinář Matteo Moretto. Generální ředitel Ivan Kmotrík mladší už dřív uvedl, že na seznamu potenciálních kandidátů byli kromě bývalého záložníka Manchesteru City také Sergej Rebrov, Valérien Ismael, Robbie Keane a Igor Biščan.