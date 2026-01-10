Předplatné

Fotbalové přestupy ONLINE: Analytik Dobiáš po letním konci v Pardubicích zamířil do Ústí

Sledujte nejnovější informace o fotbalových přestupech a spekulacíchZdroj: iSport
Fotbal

Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.

Zprávy ze dne 10. ledna 2026

Druhá liga
10. ledna 2026 · 07:35

Výraznou posilu do struktur klubu ohlásilo druholigové Ústí nad Labem. Výkonným ředitelem pro sportovní stránku se stal Jakub Dobiáš, což souvisí se založením analytického oddělení v klubu. Dobiáš prostřednictvím datové analýzy hledal hráče v minulosti pro Slavii a naposledy v Pardubicích fungoval coby technický manažer, zároveň založil firmu 11Hacks. Jeho dosud největším úlovkem bylo objevení Nikoly Krstoviče do Dunajské Stredy, odkud Černohorec později přestoupil do Lecce a dnes hraje v Atalantě Bergamo.

Zprávy ze dne 9. ledna 2026

Chance Liga
9. ledna 2026 · 18:38

Tadeáš Vachoušek podepsal nový víceletý kontrakt v Teplicích, současně ale zůstane na hostování ve Zbrojovce Brno, které se může prodloužit, pokud lídr druhé ligy postoupí do nejvyšší soutěže. 

Premier League
9. ledna 2026 · 16:48

Podle zjištění webu iSport nicméně dosud neproběhl žádný oficiální ani neoficiální kontakt mezi Tottenhamem a West Hamem ohledně možného přesunu Antonína Kinského. To však nevylučuje, že WHU má českého brankáře na seznamu potenciálních posil. V tuto chvíli však platí, že Tottenham v žádném ze scénářů nehodlá Kinského pro jarní čas kamkoliv pouštět, jelikož nechce oslabovat kvalitní brankářský minitým.

Antonín Kinský na rozcvičce před utkáním Tottenhamu se Slavií
Premier League
9. ledna 2026 · 16:04

Změní Antonín Kinský v Anglii dres? Podle respektovaného novináře Fabrizia Romana se o brankáře Tottenhamu zajímá West Ham. Kinský je v kádru Spurs jasnou dvojkou, v sezoně zatím chytal jen dvakrát v Ligovém poháru.

Chance Liga
9. ledna 2026 · 12:00

Rozhodl se po osmi a půl letech na jednom místě pro změnu. Obránce Lukáš Hůlka opustí Bohemians nejpozději v létě poté, co mu vyprší v klubu současný kontrakt. Na novém se s vedením nedohodl a podle informací deníku Sport a webu iSport podepsal smlouvu s platností od začátku července v Liberci. Zprávu zveřejnil jako první server inFotbal.cz. Více čtěte ZDE>>>

Lukáš Hůlka v souboji s Danielem Trubačem
Premier League
9. ledna 2026 · 10:50

Manchester City zahájil zimní ofenzivu na přestupovém trhu. A ulovil horké zboží! Třetí nejlepší střelec Premier League Antoine Semenyo se stěhuje z Bournemouthu na Etihad za balíček okolo 64 milionů liber (1,8 miliardy korun), který si údajně City rozloží do více splátek. O ghanského křídelníka se zajímalo více klubů včetně Liverpoolu a Manchesteru United.

 

Kádr Pepa Guardioly tak rozšiřuje dynamický a silově skvěle vybavený hráč, který za poslední rok a půl nasázel v anglické nejvyšší soutěži 21 branek. Na zádech bude nosit číslo 42, které v bleděmodrých barvách odkazuje na jinou africkou hvězdu – Yayu Tourého. A zimní posilování na Etihad tím nemusí zdaleka končit. Cityzens kosí zranění, zejména v zadních řadách.

 

To může vyřešit přestup Marca Guéhiho, kterému v létě končí smlouva a Crystal Palace má tak poslední šanci ho zpeněžit. „Je to možnost. Někdy se musíte koukat i na finanční stránku,“ připustil v týdnu manažer londýnského celku Oliver Glasner. Paradoxní je, že se v létě anglický reprezentant už skoro fotil v dresu konkurenčního Liverpoolu, sám Glasner měl ale na poslední chvíli přestup zatrhnout. Zároveň se šušká i o zájmu City o Elliota Andersona, případný přesun z Nottinghamu by ale vyšel na sumu kolem 100 milionů liber.

Chance Liga
9. ledna 2026 · 09:23

Plzeň potvrdila čtvrteční informace iSportu a oznámila příchod Patrika Hrošovského. Slovenský záložník se po necelých sedmi letech vrací na západ Čech. „Jsem šťastný, že můžu být zpátky. Viktorka mě přivedla do velkého fotbalu a já ji teď můžu vrátit to, co všechno mě naučila. Strašně se na to těším, hodně to pro mě znamená,“ pronesl v první reakci Patrik Hrošovský.

Chance Liga
9. ledna 2026 · 08:14

Ze Sparty by měl odejít záložník Angelo Preciado. Sedmadvacetiletý Ekvádorec míří podle serveru uol.com do brazilského Atlétika Mineiro. Oba kluby se měly údajně dohodnout na přestupové částce 5 milionů eur, což uvádí portál inFotbal.cz. Preciado přišel do Prahy v září 2023, za Spartu odehrál 67 soutěžních zápasů s bilancí 4+12.

Angelo Preciado v utkání proti Jablonci
Chance Liga
9. ledna 2026 · 07:35

Druhá zimní posila Sparty je zřejmě na cestě. Křídelní hráč Joao Grimaldo, o jehož přesunu do letenského klubu informoval už na začátku týdne srbský server Mozzart Sport, sdílel na sociálních sítích fotografie o letu do Prahy. 22letý Peruánec patří Partizanu, který by měl za hráče získat 1,3 milionu eur a 15 % ze zisku z budoucího prodeje. Více o možné posile čtěte ZDE>>>

Křídelník Joao Grimaldo v dresu peruánské reprezentace
Chance Liga
9. ledna 2026 · 05:00

Po zimní přestávce zahájily všechny ligové celky přípravu na jaro. Zatímco někde se výrazně posiluje, některé týmy naopak začínají bez několika opor a adekvátních náhrad za ně. Podívejte se, v jakých klubech mají v aktuálním přestupním termínu největší starosti>>>

Šok v Hradci a výprodej v Ďolíčku: tak zatím vypadá jarní příprava v Chance Lize
Šok v Hradci a výprodej v Ďolíčku: tak zatím vypadá jarní příprava v Chance Lize

Zprávy ze dne 8. ledna 2026

Chance Liga
8. ledna 2026 · 17:49

V prosinci si Baník vyhodnotil situaci tak, že není potřeba shánět posilu na pozici brankáře, sportovní ředitel Luděk Mikloško měl jiné priority. O pár týdnů později se na Bazalech vše obrátilo. Na trhu se objevil Martin Jedlička, někdejší jednička Plzně či trojka české reprezentace, a míří právě do Ostravy, kde bude na jaře hostovat s opcí na přestup. Záměr je jasný: chce pravidelně chytat, aby zůstal v národním týmu a řekl si o zahraniční angažmá. Více čtěte ZDE>>>

Martin Jedlička už v dresu Baníku Ostrava
Chance Liga
8. ledna 2026 · 17:13

Brankář Aleš Mandous přestoupil ze Slavie do Pardubic. Čtyřnásobný reprezentant podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva a půl roku.

Druhá liga
8. ledna 2026 · 16:07

Potvrzeno! Lukáš Vorlický odehraje jarní část v druholigové Zbrojovce, vedoucím týmu druhé ligy, kam odchází na hostování ze Slavie. „Lukáš je v ofenzivní fázi velmi nadstandardní hráč, který má schopnost rozhodovat zápasy. Jsme přesvědčeni o jeho kvalitách a věříme, že bude pro tým velkým přínosem. Zároveň jde o hráče, jenž v Brně fotbalově vyrůstal. Je to zbrojovák, který má ke klubu pozitivní vztah,“ vyjádřil se na adresu nové posily sportovní ředitel Martin Jiránek

Lukáš Vorlický míří na hostování do brněnské Zbrojovky
Chance Liga
8. ledna 2026 · 16:00

Co si myslí o přestupu útočníka Matyáše Vojty do Sparty legendární útočník Jan Koller?

Chance Liga
8. ledna 2026 · 14:43

Angažmá řeckého fotbalisty v Česku se vůbec nepovedlo.

Chance Liga
8. ledna 2026 · 14:14

Patrik Hrošovský už se měl rozloučit se spoluhráči v Genku, od belgického klubu dostal podle informací webu iSport povolení k přestupu do Plzně. Ve čtvrtek dopoledne naposledy trénoval na soustředění v Marbelle a následně zamířil do necelých 600 kilometrů vzdáleného Benidormu, kde probíhá herní kemp západočeského klubu. VÍCE čtěte ZDE>>>

Patrik Hrošovský si na soustředění v Marbelle užil rozlučkový trénink s Genkem
8. ledna 2026 · 13:35

Dnes již bývalý dočasný trenér české reprezentace Jaroslav Köstl je blízko novému angažmá. Podle serveru inFotbal.cz by se měl stát hlavním koučem slovenského Ružomberku, jak již zaznělo rovněž v jednom z dílů Ligy naruby.

Chance Liga
8. ledna 2026 · 13:16

Další posilu hlásí Pardubice. Východočeši získali levonohého stopera Jiřího Hamzu ze Slovácka. S klubem podepsal dlouhodobý kontrakt.

Chance Liga
8. ledna 2026 · 12:43

Slovenský záložník Patrik Hrošovský (33) absolvoval dopoledne ve španělské Marbelle poslední trénink s Genkem. Podle informací iSportu se rozloučil se spoluhráči. Od belgického klubu dostal povolení k přestupu do Plzně, o čemž iSport informoval v předchozích dnech. Po obědě se zkušený reprezentant přesouvá do Benidormu, kde má herní kemp západočeský celek. Oficiálně by mohl být Hrošovského návrat do Plzně potvrzený v nejbližší době, pravděpodobně zítra.

Patrik Hrošovský ještě v dresu Plzně
Chance Liga
8. ledna 2026 · 12:04

Kamerunský útočník Kevin-Prince Milla stráví jarní části sezony na Julisce. Vysoký forvard tam míří na půlroční hostování ze Sparty. Dvaadvacetiletý hráč se vrací do týmu, ze kterého na Letnou v létě přestupoval. Milla se na podzim v dresu Sparty neprosadil ani v lize, ani v evropských pohárech. Dvě branky zaznamenal v MOL Cupu na půdě Karlových Varů.

